Юрий Скуратов: Преступлениям Зеленского будет дана международная оценка

Юрий Скуратов Фото: Иван МАКЕЕВ.

«Россия собирает информацию по всем преступлениям, совершенным киевским режимом во главе с Владимиром Зеленским, и готовится дать ей ход в международных судах». Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Эту тему мы обсудили с известным, не только в России, специалистом по международному праву Юрием Скуратовым. Вот наш разговор:

…- Юрий Ильич, здравствуйте! Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, биограф Скуратова. Сегодня пришла информация, что в Совете Федерации начали собирать информацию о всех преступлениях киевского режима и его главаря, как его еще называют, и кровавого клоуна Зеленского…

- Просроченным еще зовут.

- … О преступлениях против человечности. Для того, чтобы не просто собрать информацию, а представить ее в международные суды… И чтобы с этого режима и с этого главаря строго спросить. Как вы думаете, в чем общественная значимость, в том числе международная, этого шага, этой инициативы?

- Саша, это абсолютно правильный, логичный шаг Совета Федерации - то, что он подключился к данному процессу.

В принципе, в том же направлении давно уже работает и Следственный комитет, Александр Иванович Бастрыкин много делает. Подключилась и Прокуратура Российской Федерации.

Наши ведущие следователи, правоведы и специалисты - в части расследований преступных деяний Зеленского - собирают весь необходимый материал… Он содержится в конкретных уголовных делах, уже возбужденных.

А Совет Федерации - в какой-то степени - дает политическую оценку его деяний. А они однозначно могут быть квалифицированы как преступления против мира и человечности.

У нас в Уголовном кодексе есть такая глава.

А в собранных материалах - многочисленные факты геноцида русской нации в Донецкой и Луганской народных республиках, факты массового проявления терроризма.

Поэтому то, что Совет Федерации подключился, это достойно.

Верхняя палата, в известной мере, будет также и координировать сбор разнопланового материала.

И данный процесс будет продолжаться еще какое-то время, пока Зеленский у власти.

- А что будет потом?

- А затем - с точки зрения международного права - могут быть два варианта. Первый вариант - собранный материал может пригодиться для обращения в разные органы, типа Международного уголовного суда, в другие организации, действующие под эгидой ООН.

А с другой стороны, не исключена ситуация, что Россия станет инициатором проведения трибунала уже под своей эгидой. И тогда можно будет разработать специальное положение о нем, привлечь представителей других стран, которые солидарны с нашей позицией.

В общем, это материал и для конкретного уголовного дела в отношении Зеленского. Поскольку гибнут российские граждане, и мы можем, естественно, все это объединить в отдельное уголовно-правовое производство.

То есть этот материал, я абсолютно уверен, не пропадет. И имеются разнообразные каналы, способы его реализации с целью должной оценки действий этого деятеля.

- И можно предположить, что его ждет «Новый Нюрнберг»?

СПРАВКА «КП»

Нюрнбергский процесс (Международный военный трибунал) первый и ключевой из серии судебных процессов над рядом военных преступников нацистской Германии, проходивших во Дворце юстиции города Нюрнбергапосле окончания Второй Мировой войны, в 1945—1949 годах. В ходе процесса, открывшегося 20 ноября 1945 года, перед беспрецедентным судебным органом — Международным военным трибуналом (МВТ) из восьми судей, представлявших четыре страны антигитлеровской коалиции, предстала группа бывших руководителей нацистской Германии, которым были предъявлены обвинения в различных преступлениях…

Обвиняемыми на данном процессе стали 24 высших нацистских руководителя. В результате 12 из них были приговорены к смертной казни, ещё 7 - к различным срокам заключения,

- Александр, сказать, что по масштабам это будет такой же процесс, мы не можем. Потому что там все же мировая война была. А здесь, во всяком случае, во многом - региональный конфликт.

Но в любом случае будет дана международная оценка преступлений киевского режима и его главаря…

А нам это очень важно, потому что с российским законодательством все ясно. А международная оценка будет играть очень важную роль именно в поддержке позиции России в данном конфликте, в данном противостоянии.

- Мы же помним, что некоторых фигурантов Нюрнбергского процесса, не будем сейчас их всех перечислять, ждала смертная казнь. В данном случае это может быть?

- В данном случае мы не можем до начала самого процесса как-то говорить о том, каков там вид наказания будет избран. Но в любом случае понимаем, что то, что он совершил (речь о Зеленском. - А.Г.), конечно же, это наиболее тяжкая категория преступлений против мира и человечности.

То есть эти преступления затрагивают не отдельных граждан, они связаны с массовыми жертвами.

Поэтому, конечно, здесь очень серьезная будет мера ответственности.

- Спасибо вам огромное, Юрий Ильич, за такой подробный, квалифицированный комментарий.