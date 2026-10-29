Гном Гномыча вывели из себя журналисты: Сын Плющенко возмущался и спрашивал «Сколько можно?»

На мероприятии Саша появился вместе со знаменитой мамой Яной Рудковской Фото: Михаил ФРОЛОВ.

13-летний фигурист Александр Плющенко, более известный в соцсетях как Гном Гномыч, внезапно пришел в бешенство из-за вопросов журналистов. Он возмутился из-за вопроса о социальных сетях. Все произошло на медиапремии «Жара», где побывал корреспондент KP.RU.

На мероприятии Саша появился вместе со знаменитой мамой Яной Рудковской. И пока она демонстрировала журналистам эксклюзивный наряд Chanel, ее сын предпочел более скромный костюм. Причем юный фигурист сразу подчеркнул, что одежду выбрал самостоятельно. Впрочем, настоящие эмоции у Саши вызвали совсем другие вопросы.

Гном Гномыч заявляет, что родители больше не ограничивают его в соцсетях

Когда журналисты поинтересовались, сколько часов родители разрешают ему сидеть в соцсетях, мальчик не удержался от довольно резкого ответа.

Гном Гномыч, внезапно пришел в бешенство из-за вопросов журналистов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«Меня не ограничивают. Мне уже не шесть лет, не ограничивают», — заявил Плющенко-младший.

Однако на этом расспросы не закончились. Корреспонденты решили уточнить, способен ли Саша самостоятельно следить за временем, проведенным в телефоне. И тут терпение юного фигуриста, похоже, окончательно лопнуло.

«Мне вот… Мне вы такие вопросы задаете уже вот на протяжении всей моей жизни, я не знаю. Я вроде как бы взрослею. Конечно, сам, конечно», — возмутился Гном Гномыч.

Гном Гномыч возмущается, что журналисты всю жизнь задают ему одни и те же вопросы, хотя он уже вырос

Впрочем, о самих социальных сетях Александр высказался куда охотнее. По его мнению, для нынешних подростков интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни.

«Конечно, конечно. Через соцсети мы все узнаем. Будем честными», — объяснил сын Рудковской.

При этом Саша заверил, что вовсе не проводит все свободное время перед экраном телефона. Несмотря на плотный график тренировок, у него хватает времени и на другие развлечения.

«Играю в приставку, играю в телефон, играю с братом, играю в футбол. У меня есть чем заняться», — перечислил фигурист.

Более того, юный спортсмен уже сам помогает маме разбираться в современных интернет-трендах. Например, теперь именно Саша нередко выбирает музыку для публикаций Рудковской в соцсетях. И, судя по всему, к музыкальным вкусам знаменитой родительницы у него иногда возникают претензии.

«Он очень переживает… Ну, не то, что переживает, он говорит: "Мам, ты зачем поставила этот ИИ-шный звук? Он не модный!". И вот, например, Саша был моим букварем, путеводителем, словарем «Золотого мяча». Действительно, он знает просто все про всех футболистов. Причем не просто про новое поколение. Про легенд, кто когда что завоевывал, какой мяч когда отдал, забил и так далее», - рассказала Рудковская.

Кстати, журналисты поинтересовались у Александра и его учебой. Оказалось, что Плющенко-младший занимается преимущественно дома с репетиторами, а в школу приезжает лишь несколько раз в год.

«Я из школы очень хорошо дружу с ребятами. Они часто приезжают ко мне в гости. Вот. Домашнее обучение», — рассказал Саша.

При этом недостатков в таком формате занятий он не видит. Напротив, индивидуальное обучение, по мнению фигуриста, позволяет лучше разобраться в сложных темах.

«Нет. Даже есть определенные плюсы, потому что над тобой… За тобой сидят и объясняют лучше, чем в школе», — объяснил Плющенко-младший.

Впрочем, главным делом своей жизни Гном Гномыч по-прежнему считает фигурное катание. И когда журналисты в очередной раз спросили, что ему нравится больше — лед или футбол, Саша снова не скрывал раздражения.

«Сколько можно?! Фигурное катание я больше люблю, потому что я этим спортом занимаюсь всю жизнь и отдал ему очень много времени», — подчеркнул юный спортсмен.

К слову, с социальными сетями у семьи Плющенко уже случались непростые истории. В мае KP.RU сообщал, что Евгений Плющенко и его сын закрыли свои аккаунты от посторонних пользователей. Тогда доступ к страницам фигуристов стал возможен только после одобрения заявки на подписку. Произошло это вскоре после новости о переходе Александра под флаг Азербайджана. Решение вызвало бурное обсуждение среди поклонников спорта.

А уже в июне сам Гном Гномыч ответил на волну критики из-за смены спортивного гражданства. Причем тогда 13-летний фигурист тоже не стал подбирать дипломатичные выражения. Александр заявил, что совершенно спокойно относится к негативным комментариям. По его словам, если люди продолжают обсуждать его жизнь, значит, он им интересен. Так что к интернет-хейтерам сын Рудковской, похоже, давно привык.

Между тем в сентябре Плющенко-младший рассказал, что постепенно перерастает свое знаменитое прозвище. По словам Александра, теперь ему больше нравится, когда его называют настоящим именем и фамилией. Впрочем, отказываться от Гнома Гномыча окончательно он не собирается. Юный фигурист даже поблагодарил маму за удачный псевдоним, благодаря которому в соцсетях у него появилось больше миллиона подписчиков. Получается, детское прозвище успело превратиться в полноценный личный бренд.

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