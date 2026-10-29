Как попытка воровства из магазина погубила карьеру Вайноны Райдер

Винона Райдер по-прежнему существует на нашей планете, ее 55 лет никак нельзя назвать старостью, она по-прежнему хороша собой Фото: EAST NEWS.

Во-первых, она не Вайнона, а Винона. Просто у нас еще в начале 90-х кто-то из переводчиков VHS-кассет решил, что i в ее имени произносится, как «ай», а теперь что-то менять уже поздно, все привыкли.

Во-вторых, она была и остается одной из самых красивых американских актрис. Только карьера сложилась не так, как должна была. У нее нет «Оскара», хотя она номинировалась на него дважды. И в целом, Райдер - девушка из 90-х, незабываемая звезда фильмов Тима Бертона, Мартина Скорсезе, Жан-Пьера Жёне, Вуди Аллена, Джима Джармуша, Фрэнсиса Форда Копполы.... В новом веке больших успехов (кроме сериала «Очень странные дела») у нее не было.

Внешность девочке досталась андрогинная - до такой степени, что в школе над нею издевались, всерьез принимая за чересчур женственного мальчишку Фото: EAST NEWS.

Винона (для разнообразия будем писать ее им правильно) была названа в честь города, неподалеку от которого родилась. А второе имя Лора она получила в честь жены писателя Олдоса Хаксли, с которой дружили ее родители (те вообще затейники - старшего брата Виноны назвали Uri в честь Юрия Алексеевича Гагарина). Сценический псевдоним Райдер Винона потом взяла в честь рок-певца Митча Райдера, от которого фанател ее отец; так-то у нее простая еврейская фамилия Горовиц (все ее предки - евреи-ашкеназы, когда-то эмигрировавшие на Запад из России, Румынии и Украины).

Внешность девочке досталась андрогинная - до такой степени, что в школе над нею издевались, всерьез принимая за чересчур женственного мальчишку. Но режиссерам странная хрупкая брюнетка (которая еще и с 11 лет полюбила красить волосы - то в синий, то в сиреневый, то в русый), сразу понравилась: первую роль, в молодежной романтической комедии «Лукас», она получила в 15 лет. А в 17 случился первый настоящий прорыв: Тим Бертон утвердил Винону на роль Лидии, девочки-гота с натурой настолько тонкой, что может общаться с привидениями (ее папа с мамой, толстокожие буржуи, на это, конечно, не способны). Сразу за бертоновским почти шедевром «Битлджюс» последовал уже настоящий шедевр «Эдвард руки-ножницы», где она сыграла возлюбленную наивного монстра в исполнении Джонни Деппа.

Стоило Джонни и Виноне Райдер увидеть друг друга, как судьба их была решена. Это была любовь с первого взгляда Фото: EAST NEWS.

Биограф Деппа Найджел Гудолл описывал их встречу в таких выражениях (приносим извинения читателям с тонким вкусом): «Стоило Джонни и Виноне Райдер увидеть друг друга, как судьба их была решена. Это была любовь с первого взгляда. Он понял, что перед ним девушка его мечты. Поразительная красота Виноны запала ему в сердце. В ней все было идеально. Она пила «кока-колу» в фойе театра Зигфелда в Нью-Йорке, и он не хотел, чтобы кто-нибудь заметил его взгляд. Но он просто не мог ничего с собой поделать. И это неудивительно. Винона приехала на премьеру своего фильма «Большие огненные шары», в котором она играла юную невесту Джерри Ли Льюиса. В облегающем белом мини-платье от Джорджио ди СантАнджело она была необычайно хороша... Когда этот эльф впорхнул внутрь, Джонни сразу же заметил сверкающие темно-карие глаза, восхитительные темные волосы, выгодно оттенявшие белоснежную фарфоровую кожу. Он подумал, что она похожа на юную Элизабет Тэйлор. Да и по фигуре молодая актриса не уступала признанной кинодиве».

Впрочем, по-настоящему они познакомились только через пару месяцев на вечеринке, которую Депп закатил в лос-анджелесском отеле «Chateau Marmont». Еще через несколько месяцев Депп сделал Виноне предложение (а себе - татуировку «Winona forever»). А потом они стали жить вместе. У них была масса общих интересов. Оба дружили с Тимоти Лири, звездой американского андеграунда (и крестным отцом Виноны), любили поэтов-битников и Сэлинджера. И все это было еще до съемок в «Эдварде»!

Журнал People называл Деппа и Райдер королем и королевой молодежного Голливуда Фото: EAST NEWS.

Они очень всерьез собирались пожениться, причем родители Виноны обеими руками были за этот брак - Джонни им нравился. Журнал People называл Деппа и Райдер королем и королевой молодежного Голливуда. Но при этом за ними охотились журналисты, которые мечтали, чтобы кто-нибудь кому-нибудь с кем-нибудь изменил: Виноне приписывали романы то с Кристианом Слейтером, то с партнером по «Дракуле» Гэри Олдменом... Винона потом говорила, что именно из-за этого их отношения дали трещину.

На самом деле это был страстный почти подростковый роман (и был бы почти подростковый брак, если бы они все-таки собрались зарегистрировать свои отношения). Такие нечасто длятся долго. Вот и у Виноны с Джонни все просто закончилось само собой, - они остались друзьями, не более того. Татуировку (тоже классическая ситуация) Джонни попытался свести, но до конца не свел, осталось Wino forever, еще бы пару палочек удалил, и получилось бы «Вино навсегда».

Как уже было сказано, 90-е стали десятилетием Виноны. Роль в «Дракуле» Фрэнсиса Форда Копполы была второй и удачной попыткой сняться у классика (а первая и неудачная случилась, когда Коппола назначил ее на главную женскую роль в «Крестном отце-3»: Винона заболела, и он заменил ее своей дочкой Софией, которая в плане актерского дарования оказалась сущей катастрофой). От Копполы она перекочевала к его другу Мартину Скорсезе в «Век невинности». Одной из самых запоминающихся ролей стал хрупкий андроид в сильно недооцененном шедевре Жан-Пьера Жёне «Чужой: воскрешение»; ей было трудно играть сцену, где героиня пробираются через затопленный резервуар, она говорила партнерше Сигурни Уивер: «Я чувствую себя ужасно, в детстве я чуть не утонула, так что не зря команда за меня опасается».

Роль в «Дракуле» Фрэнсиса Форда Копполы была второй и удачной попыткой сняться у классика

В 1999-м вышел фильм «Прерванная жизнь» (он же «Девушка, которую прервали»), где Райдер играла барышню, попадающую в психушку с пограничным расстройством личности. Роль, которая очень ей шла и могла принести очередную номинацию на «Оскар». Она была и продюсером картины, явно предчувствуя успех, но, по иронии судьбы, все лавры и «Оскар» достались ее партнерше Анджелине Джоли («фильм - мимо кассы» - мрачно констатировал тогда журнал «Афиша»). Райдер это очередное путешествие в сторону пограничного расстройства и впрямь ничего хорошего не принесло.

В 2001-м ее арестовали за воровство в роскошном магазине «Saks Fifth Avenue» в Беверли-Хиллз. Когда Винону замели, она аккуратно отрывала от одежды ярлычки, которые звенели бы на выходе; успела сложить в сумку добра на пять с лишним тысяч долларов. И это, судя по всему, расценили как клептоманию: понятно, что от безденежья актриса не страдала и при желании могла бы скупить весь отдел женской одежды целиком. Среди того, что она чуть не украла, был свитер дизайнера Марка Джейкобса, тот, видимо, взвыв от радости, вскоре позвал Райдер быть его моделью в рекламных съемках. Это все здорово, но ей, как психической (несомненно, шлейф сыгранных ролей тут сыграл очень большую роль), после инцидента с воровством перестали предоставлять на время съемок медицинскую страховку.

Тогда это было для актера трагедией: незастрахованных просто не снимали. Арнольд Шварценеггер с горечью вспоминал, что после операции на сердце, о которой орали в каждом таблоиде, ему зарубили фильм «Я - легенда», который должен был ставить Ридли Скотт, и еще несколько хороших проектов; грубо говоря, боялись, что начнут снимать - а исполнитель главной роли возьмет и умрет. А Райдер зарубили «Мелинду и Мелинду» Вуди Аллена, - режиссер, снимавший ее в «Знаменитости», очень хотел поработать с нею снова, но страховщики, видимо, опасались, что звезда фильма может посреди съемок загреметь в психушку.

Так или иначе, как и в случае с Шварценеггером, после злосчастной истории случилась долгая пауза, - и оказалась роковой. Иногда прервать череду успехов значит прервать карьеру. В 2000-е самой заметной ролью Райдер была мать Спока в «Звездном пути» Джей Джей Абрамса (ее сильно состарили возрастным гримом и в самом начале фильма убили путем превращения ее родной планеты в черную дыру). В 2020-е единственным пока успехом стал сиквел «Битлджюса» (как угодно, но все-таки страшно проигрывающий оригиналу). Хорошо еще, что в 2010-е она начала сниматься в «Очень странных делах», и именно с этой ролью теперь ассоциируется у юношества.

Но Винона Райдер по-прежнему существует на нашей планете, ее 55 лет никак нельзя назвать старостью, она по-прежнему хороша собой (такая красота просто так не уходит). С 2011 года вроде бы счастлива в отношениях с модельером Скоттом Макинлэем Ханом. Готова сниматься. И, может быть, ей снова повезет в кино, как везло четверть с лишним века назад.

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