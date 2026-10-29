Гном Гномыча довели русские бабушки: сын Плющенко жалуется на травлю в интернете

На мероприятии Саша появился вместе со знаменитой мамой Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Юный фигурист Александр Плющенко, более известный как Гном Гномыч, пожаловался на травлю со стороны российских бабушек в социальных сетях. При этом сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко признался, что за границей к нему относятся совершенно иначе. Об этом юный спортсмен рассказал корреспонденту KP.RU на медиапремии «Жара».

На мероприятии Саша появился вместе со знаменитой мамой. Журналисты поинтересовались у фигуриста, как его принимают на международных соревнованиях и не сталкивается ли он с предвзятым отношением к нему, как к спортсмену из России.

Саша Плющенко пожаловался на буллинг от бабушек в России

Оказалось, что с зарубежными коллегами у Гнома Гномыча никаких проблем нет. Более того, некоторые спортсмены даже подходят к нему лично, чтобы поддержать.

«Очень-очень уважают, международная арена вообще другая, все общение вообще другое. Ко мне очень много подошло ребят, которых я даже почти не знаю. Подошли, сказали, мол, "ты большой молодец, продолжай в том же пути, направлении. Верь в себя. Да, верь в себя, у тебя все обязательно получится"», — рассказал Плющенко-младший.

По словам Александра, добрые слова ему говорили даже 18-летние спортсмены, которые значительно старше самого фигуриста.

«Ко мне все так классно относятся. Вот, все люди очень добрые, отзывчивые», — добавил он.

Однако, когда журналисты спросили, сталкивался ли Саша с буллингом, выяснилось, что совсем без неприятных историй все-таки не обходится. Причем главными обидчиками юного спортсмена оказались вовсе не зарубежные соперники, а отечественные пользователи соцсетей.

«У нас пока что здесь только (буллинг – прим.ред), в (нашей – прим.ред.) стране, в Инстаграме* и в ТикТоке от бабушек», — заявил Гном Гномыч.

Рудковская тут же поддержала сына. И подчеркнула, что обижает даже не молодежь.

«От бабушек!» - заметила Рудковская.

Впрочем, отказываться от социальных сетей из-за недоброжелателей Александр явно не собирается. Более того, фигурист считает интернет важнейшей частью жизни своего поколения.

«Через соцсети мы все узнаем. Будем честны», — объяснил он.

А вот вопросы о том, сколько времени родители разрешают ему проводить с телефоном, Сашу уже порядком утомили. Юный спортсмен возмутился, что журналисты продолжают интересоваться подобными вещами, будто ему до сих пор шесть лет.

«Мне вы такие вопросы задаете уже вот на протяжении всей моей жизни, я не знаю. Я вроде как бы взрослею», — ответил Плющенко-младший.

Кстати, с интернет-хейтом Александр столкнулся далеко не впервые. Еще в июне юный фигурист ответил на волну критики после смены спортивного гражданства на азербайджанское. Тогда Саша признался, что негативные комментарии сопровождают его буквально с рождения. Более того, он заявил, что совершенно спокойно относится к нападкам, поскольку считает их своеобразным показателем популярности. По словам спортсмена, если его обсуждают, значит, он интересен публике.

А незадолго до этого Евгений Плющенко и его сын закрыли свои страницы в социальных сетях от посторонних пользователей. Это произошло вскоре после объявления о переходе Александра под флаг Азербайджана. Чтобы получить доступ к публикациям фигуристов, подписчикам пришлось отправлять заявки и ждать одобрения. При этом само решение о смене спортивного гражданства вызвало бурное обсуждение среди поклонников фигурного катания.

В сентябре Плющенко-старший даже передал отдельный привет недоброжелателям после дебютного выступления сына на юниорском Гран-при в Анкаре. Тогда Саша занял 16-е место по итогам короткой программы, допустив ошибку на одном из прыжков. Однако олимпийский чемпион заверил, что никакой катастрофы не произошло и впереди у наследника еще много соревнований. Заодно Евгений поблагодарил настоящих болельщиков за поддержку, а хейтерам посоветовал не спешить с выводами. Сам Александр присоединился к словам отца.

Зато иностранные коллеги действительно отозвались о Саше весьма тепло. После соревнований в Анкаре немецкий фигурист Микеланджело Капрано поделился впечатлениями от знакомства с сыном Плющенко. Спортсмен назвал Александра милым, добрым и дружелюбным человеком, а также положительно оценил его как фигуриста.

* — принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

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