«Логика у парней есть. Но какая-то альтернативная»

Вместо логики у мужчин зачастую стереотипы. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Написали мы как-то о женской логике, а читательницы в комментариях в соцсетях своих примеров накидали. Да не женской, а мужской. Той самой, хваленой, построенной на четкой цепочке «причина - следствие». Но в жизни она почему-то выглядит не как в учебниках.

Элегантная сова:

«Неумение большинства мужчин играть в логику - это первое, что потрясло меня на юрфаке. Пятерки по этому предмету были только у меня и еще двух однокурсниц. Парни логику даже на трояк сдать не могли с первого раза.

А потом я вышла замуж. И все 27 лет семейной жизни убеждаюсь: очевиднейшие вещи муж просто не понимает.

У дочери-студентки появился парень. Привела в дом, познакомились, он нам с мужем понравился. Через 7 месяцев заявили, что хотят жить вместе. Нашли квартиру, сняли, перевезли вещи. Живут.

А еще через пару месяцев муж изумленно спрашивает: у них что, есть интимные отношения? Наша дочка не такая!

Нет, блин, за ручку ходят и в общей квартире! Хранят невинность для будущего!

Муж еще пару дней пыхтел, в голове не мог уложить очевидное. И эти люди нам что-то говорят про женскую логику!»

Марфа Васильевна я:

«У меня есть брат-двойняшка, я даже его уже перестала понимать. Любую сову на любой глобус натянет, если ему нужно. Я вообще заметила, что мужская логика часто завязана на мужскую выгоду. У знакомой муж при разводе требовал половину материнского капитала. И в суде пытался доказать, что это совместно нажитое имущество. Логично же?

А ко мне на работе взялся подкатывать коллега. То цветы на столе оставит, то игрушку плюшевую (а у меня на пыль аллергия). Сказала ему прямым текстом, что я в отношениях, а он, увы, совсем не тот типаж, который мне нужен. Ответ: а ты не торопись, присмотрись ко мне. Попросила оставить меня в покое - не унимается.

А через три месяца поймал меня на выходе из офиса и высказал: я тебе подарки дарил - расплачивайся. А если не хочешь - возвращай 6300 рублей за презенты. Послать его я побоялась - ок, говорю, деньгами отдам.

Не поленилась мелочи наменять в супермаркетах. И вся наша организация наблюдала шоу. Я ему спортивную сумку мелочи под ноги высыпала (как дотащила, сама не понимаю), а этот герой ползал по полу, монетки подбирал. Все собрал, молодец. Через несколько дней уволился, не выдержал издевательства коллег».

Щербатый подсолнух:

«Логика у мужчин есть. Но какая-то альтернативная. Самый таинственный случай мужского поведения в моей жизни: лето, папа живет на даче, я уехала на месяц в Крым. На следующий день после моего отъезда на даче возник приятный молодой человек и сказал моему отцу, что я разрешила на время отсутствия пожить в моей комнате. Поскольку папа привык, что у меня все время пасутся на даче какие-то компании, то с радостью отнесся к появлению незнакомца. Особенно после того, как узнал, что тот играет в шахматы. За месяц, кроме ежевечерних шахматных баталий, ими был построен новый гараж и перекрыта крыша дома. За день до моего возвращения незнакомец шаркнул ножкой, поблагодарил папу за гостеприимство и исчез. На память в моей комнате осталась книга Шопенгауэра.

Никто из знакомых так и не признался в содеянном. А папа до сих пор с теплотой вспоминает моего «знакомого», сетуя на то, что я не вышла за него замуж: такой приятный интеллигентный человек, а на даче столько дел...»

Ася:

«Вместо логики у мужчин зачастую стереотипы. Поэтому иногда нет понимания элементарной связи «поступок - последствие». Например, унижая и обижая жену, рассчитывают, что она будет дорожить этими отношениями.

А с другой стороны, чего ждать от людей, которые выросли в мире, где воду из-под крана пить нельзя, потому что она грязная, но фрукты, перед тем как съесть, надо мыть вот этой самой водой, чтоб были чистые. Где сырники не из сыра, а черная смородина белая, потому что она зеленая. Белое сухое вино на самом деле мокрое и зеленое, в крабовых палочках ни грамма крабов, птичье молоко ваще не птичье, да и не молоко.… И где кабачки откладывают икру…»

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ В ТЕМУ

И Ньютон туда же?

Исаак Ньютон работал в Кембридже, экспериментировал с оптикой и светом в полностью затемненной комнате. Его любимая кошка постоянно просилась то войти, то выйти, царапала дверь, впускала лишний свет и отвлекала ученого от формул. Чтобы решить проблему, Ньютон прорубил внизу двери специальное отверстие, став, согласно мифу, изобретателем первой «кошачьей дверцы».

А когда кошка родила котят, прорубил для них рядом еще одно окошко, поменьше. Не сообразив, что котята могли бы пройти и через материнскую дверцу.

Биографы сомневаются в правдивости этой истории. Однако она приведена в книге мемуаров Джона Райта, математика, выпускника Кембриджа. Книга вышла в 1827 году. Райт пишет, что видел две заделанные кошачьи дверцы в бывшей комнате Ньютона собственными глазами.