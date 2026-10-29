Леонид Якубович: Без юмора мне жить нельзя

Мы привыкли к Леониду Якубовичу в роли телеведущего, а он, оказывается, выдумщик и поэт! Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Официальные праздники - это не только радость, но и нервотрепка. К Новому году ищешь подарки, выбираешь елку, а кот уже планирует ее уронить. На майские вместо отдыха ждут грядки. И невольно думаешь: есть ли праздник лично для меня?

У Леонида Якубовича найдется повод улыбнуться на каждый день. Необычные праздники и стихи к ним он собирал много лет. А теперь его поэтический мир поселился в календарях и ежедневнике издательства «Комсомольская правда».

В настенном «Неунывающем календаре от Леонида Якубовича» на 2027 год домовой, похожий на автора, и компания забавных зайцев отмечают то День валенок, то День цветных карандашей.

В настольном «Календаре мартовских зайцев» свои заботы: не пропустить День резиновых калош, подготовиться ко Дню битья подушками.

В «Ежедневнике Домового Леонида Якубовича» рядом с важными делами - авторские стихи и смешные картинки.

Главная ценность всех трех изданий - именно стихи: с добрым юмором, неожиданными поворотами и удовольствием от самых простых вещей. Такой подарок можно сделать и к Новому году, и без повода.

О том, как рождаются эти строки, мы и начали разговор.

«Я удивляюсь стихам»

- Леонид Аркадьевич, как вам привычнее говорить: «я пишу стихи», «я сочиняю» или «я придумываю истории»?

- Удивляюсь стихам. Каждый раз это неожиданная встреча.

- И как эта встреча происходит?

- Я очень люблю одиночество. В одиночестве как раз все рождается, особенно ночью.

- Потому что есть возможность побыть наедине с собой?

- В этот момент создается сказочный вакуум, звенящий, со своей музыкой, тишиной, бесконечностью. Ночью придумываются замечательные вещи. У меня есть несколько мест в доме. Одно, например, - кабинет, куда не ходит никто, кроме меня, я даже сам там убираюсь. Это у меня такой специальный отсек, где я пишу.

- А если стихотворение рождается, когда вы в пути или на съемке?

- Это ужасно. Потому что приходится останавливаться и записывать, либо бесконечно зубрить эту строчку, пока ты не доедешь до места. Иначе она вылетает из головы, это злит невероятно.

- Что рождается первым: праздник или строки?

- Просто вываливается откуда-то первая строчка. Иногда первая строфа. И дальше покатилось. Все пишется мгновенно, а потом мучительно придумывается название.

- Что дает вам литература, чего вы не получаете на съемочной площадке?

- На сцене, как и за написанием стихов, и за штурвалом самолета, я погружаюсь в особое состояние. Я будто не знаю, где я нахожусь в этот момент, попадаю в особое пространство. Это состояние - вещь очень хрупкая. Любым звуком или словом это можно разрушить. Это как верующий, когда молится. Прерывать нельзя. Если ты не рядом, если ты не вместе, то лучше отойди и не трогай.

- То есть творчество - это как разговор с Богом?

- Слово «как» уберите. Разговор с Богом.

- Или наоборот: разговор с Богом - это творчество?

- Или если это Бог разговаривает с тобой.

«Зависит от желания жить дальше»

- Складывается впечатление, что вы совершенно неунывающий человек, всегда с улыбкой.

- Когда у меня плохое настроение, я мгновенно запираюсь в доме, чтобы не портить его остальным.

- Как поднять себе настроение в самый обычный вторник, когда работа и заботы навалились так, что сил нет?

- В Театре сатиры когда-то была замечательная постановка, в которой была песенка «Проснись и пой». Ее пела вся труппа. Вот весь рецепт. Попробуйте проснуться с улыбкой. Просто взять, растянуть себе губы и первые два шага до ванной или до туалета пройти с улыбкой, несмотря ни на что. Даже если что-то болит.

- И улыбка закрепится?

- Она, может, и не закрепится, но то, что это будет катализатором, как взведенный курок... А выстрелит или нет, это уже зависит от желания жить дальше.

«Это как круги по воде»

- Что вы почувствовали, когда впервые взяли в руки готовые календари и ежедневник со своими стихами?

- Это все только подтверждает: то, что я делаю, кому-то нравится и приносит удовольствие. Это как круги по воде. Кинул камушек, они расходятся. И календарь - как продолжение интереса. Продолжение, кстати, той улыбки, о которой я говорил. Кто-то прочитал, улыбнулся, кому-то понравилось.

- Запускаете «круги радости»?

- Да, да.

- Вот и наш домовой Якубович - это еще один круг радости. Когда вы впервые увидели его, нашли в нем свои черты?

- Очень повеселил. Только я бы его в следующий раз сделал еще больше Якубовичем. Дочь угадала в нем сразу меня. А мне показалось, что это слишком загримированный типаж. Но уверен, что он всех очарует. Я бы хотел, чтобы человек открывал глаза утром, брал в руки календарь. Просто читал, и улыбался, и с этой улыбкой шел на работу.