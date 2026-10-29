Дорога на Алешки - это кладбище подбитых машин. А во многих случаях не только машин. Фото: Кадр из видео

ЧИСТКА ДОРОГ

На подъездах к Алешкам саперы группировки «Днепр» расчищают путь для гуманитарной колонны. Большую часть мин сбросили с беспилотников, и почти все они неизвлекаемые: тронешь - взорвется. Поэтому их уничтожают на месте.

- Плотность мин очень высокая. Основная часть - иностранного происхождения. На месте уничтожаем, продвигаемся вперед, - говорит командир инженерно-саперной роты с позывным «Барс».

Один из западных боеприпасов представлен на кадрах, которые показало Минобороны. Это 60-миллиметровая осколочно-фугасная мина. Она от миномета стандарта НАТО. Саперы отмечают, что такие «неразорвавшиеся» боеприпасы представляют особую опасность - могут сдетонировать от малейшего механического воздействия.

Маленький город стал пробой для большого механизм Фото: REUTERS.

ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА

О тяжелой ситуации в Алешках партнерам из стран Африки в четверг рассказывал Владимир Путин.

- Ситуация складывалась давно, сейчас не буду говорить о том, как действовала противная сторона, минируя подходы к этому населенному пункту, создавая практически гуманитарную катастрофу. Но мы этим тоже занимаемся, так же, как и занимаемся вопросами возможного мирного урегулирования самого украинского кризиса, - заявил он.

Важно, что Путин поставил помощь Алешкам и мирное урегулирование в одну фразу. Маленький город стал пробой для большого механизма. Если еду и лекарства довезут, а желающих вывезут при посредничестве Вашингтона, появится рабочая схема, которую можно применять и дальше на других участках. Если нет, это «кстати» так и останется вежливостью на саммите.

Пока главное, чтобы колонна дошла.

Пожалуй, это первый раз за всю СВО, когда саперы могут работать, не поднимая глаз в небо: перемирие соблюдается - это подтверждают обе стороны. Фото: Алексей КОНОВАЛОВ/ТАСС

ВЕЗУТ ТОПЛИВО И ИНСУЛИН

Иногда о городе лучше любой сводки рассказывает обычный список покупок: мука, крупы, сахар, консервы, растительное масло, средства гигиены, топливо для генераторов. И отдельной строкой - заявка Центральной районной больницы: лекарства, в том числе антибиотики и инсулин. Это то, что гуманитарный конвой, вышедший в Алешки, везет на борту.

Перечень составили по просьбам самих жителей Алешек. Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что несколько десятков тонн такого груза уже в пути. Собирал его аппарат омбудсмена, часть передал Российский Красный Крест.

Муку просят там, где хлеб пекут сами. Консервы - там, где продукты должны храниться без холодильника. Солярка для генератора означает свет в операционной. А врачам, которые все это время лечили людей в прифронтовом городе, нужны антибиотики. Самое простое. То, что на Большой земле лежит в любой аптеке у кассы.

Плотность мин очень высокая Фото: REUTERS.

УЕХАТЬ ХОТЯТ НЕ ВСЕ

«Херсон буквально ожил. На улицах стало больше людей», - пишет украинский омбудсмен Лубинец. Тишина на Херсонском направлении оказалась улицей с двусторонним движением: на левом берегу в Алешках и на правом в Херсоне.

Первый день, второй, третий... Ни одного инцидента. Это подтвердили и наш уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, и Лубинец. Дмитрий Песков напомнил, что зону с самого начала договаривались делать шире города - чтобы колонны прошли безопасно по всей дороге.

Херсон буквально ожил. На улицах стало больше людей Фото: REUTERS.

Дорогу на Раденск до перемирия засевали минами с дронов, и саперы чистят ее не первую неделю. Транспорт стоит под парами и ждет. Но Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, честно предупредил: уедут не все. Старики держатся за свои квартиры - даже без света и газа.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Тем временем Fox News опубликовал снимки последних страниц соглашения о перемирии, якобы подписанного 23 октября.

В них прописан маршрут.

Жители, которые выберут Украину, поедут вместе с украинской делегацией из Алешек в Анапу. Там их ждет военно-транспортный борт Минобороны России до белорусского Гомеля. Оттуда уже на автобусе - на Украину.

А итогом миссии, опять же - если верить опубликованным бумагам, станет новая договоренность: систематическая доставка гуманитарки, продуктов и лекарств, а также репатриация по населенным пунктам Херсонской области. Не реже раза в месяц, при посредничестве Мелании Трамп.

Выходит, Алешки задуманы как первая пауза в серии?

Только есть нюанс. Экземпляров два, и они не совпадают. В русском списке стоят бензин и дизельное топливо. В украинском их нет. Еще в русском написано «при необходимости, не реже раза в месяц», а в украинском - просто «не реже». Мелочь? Кто будет решать, есть ли «необходимость», - тоже вопрос. В городе без света генератор без солярки - просто железный ящик.

Пока же обе стороны держат слово.

ЧТО ЗА ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕТЯТ?

«С нами летят журналисты. Прежде всего из США, а также из разных стран мира», - рассказала Яна Лантратова перед вылетом из Москвы.

Четверых корреспондентов американского Newsmax предложил Вашингтон. Мелания Трамп называет их «нейтральными наблюдателями». Но респектабельный американский журнал The Atlantic уже вынес вердикт: то, что они узнают о жизни в городе, «почти наверняка не будет правдой». Заодно там посетовали, что пускают только «идеологически близких» Москве.

Удивительно, что американские журналисты не знают, что такое Newsmax. Я сделал это за них. Не благодарите, лентяи из The Atlantic.

Хозяин канала Кристофер Радди - давний друг Трампа, консерватор. Свою позицию он обозначил еще в феврале 2022-го: Newsmax «решительно выступает против Путина». В конце того же года он рассуждал, что «со времен Сталина и Гитлера Европа не видела ничего подобного», называл Путина «очень опасным человеком», а 100 миллиардов долларов помощи Киеву - «одной из лучших инвестиций» Америки.

Войну Newsmax показывает глазами собкора Шелби Уайлдер. С лета она живет в Киеве постоянно, работает с украинской съемочной группой и не раз брала интервью у Зеленского. В эфире у нее в том числе и сказки про «более 1,2 миллиона» русских потерь.

Обижаться тут не на что. Не то что пророссийских - нейтральных западных СМИ в этой войне нет. Есть разные оттенки сочувствия Киеву. Newsmax хотя бы не прячет свой оттенок за словами про «баланс мнений».

Нам скрывать нечего. Будет как будет. Важно людям помочь, а картинка - дело десятое. Может, кто из приехавших репортеров обогатится географическими знаниями. И задастся вопросом - зачем российским войскам устраивать блокаду города, находящегося под их контролем?

КСТАТИ

Алешки или Алёшки

Я бывал в этом населенном пункте и ни разу не слышал вариант с буквой «ё». Исключительно Алешки. В словаре имен собственных есть Алешковские пески - это заповедник под Алешками. Яндекс.Карты, опять же, пишут через «е».

В конце концов, на российском сайте Алешкинского муниципального округа есть специальное обращение к журналистам и блогерам: «Просим вас при подготовке публикаций, репортажей, видеоматериалов и сообщений в социальных сетях использовать корректное написание названия города - Алешки, через «е», без «ё»…

Мне кажется чрезвычайно важным, чтобы в разговоре с жителями Алешек они слышали привычное наименование своего многострадального города. Интерпретации их задевают. Это я говорю как человек, который один раз вместо «СлАвянска» сказал «СлавЯнск». И пару раз пытавшийся склонять Шебекино по падежам.

«Шебекино не склоняется», - скажут вам там с героическим внутренним смыслом.

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