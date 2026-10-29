Геннадий Зюганов: Комсомол - это лучшая школа жизни. Я вступил в нее досрочно

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте! Это Радио «Комсомольская правда», Гамов, помощник Зюганова.

- Здравствуй, Саша! С днем рождения комсомола тебя!

- Ой, опять вы меня опередили! Спасибо! И вас - с праздником!

- Благодарю. А чего же ты только к вечеру-то звонишь?

- Да я хотел насчет интервью на завтра договориться. 30 октября - 85 лет, как в 1941-м началась Вторая героическая оборона Севастополя. Немцы планировали с ходу захватить город, но столкнулись с беспримерной стойкостью и героизмом его защитников. Оборона длилась 250 дней. А ваш папа, насколько мне известно, там воевал. Был тяжело ранен. Вот хотел заранее подготовиться к беседе…

- Завтра тогда и звони.

- Хорошо.

- А сейчас еще можно успеть 108-ю годовщину комсомола отметить.

- Уже начинаем!

- А я уже отметил - во Дворце пионеров на Ленинских горах, с комсомольцами, пионерами… Было очень трогательно и торжественно.

- А вы же, насколько я помню, вступили в комсомол досрочно…

- Да, моя комсомольская жизнь начиналась еще в школе.

Признаюсь, Саш, тебе, я так хотел вступить в комсомол, что когда мне еще и 14 лет не исполнилось, пошел пешком в районный центр – туда и обратно почти 30 километров!

- Вот это да!

- Меня приняли, я без запинки ответил на все вопросы. И мне выписали комсомольский билет, и я, очень гордый, возвращался домой.

И так - с комсомольским билетом - я пошел потом вверх, не минуя ни одной ступени, по комсомольской лестнице.

Секретарь школьного комсомольского комитета, потом - комитет ВЛКСМ колхоза, университета… Затем - второй секретарь райкома, первый секретарь райкома, первый – горкома.

Позднее мне довелось возглавлять Орловский обком ВЛКСМ. Так что, я знаю силу комсомольского товарищества и способность молодого коллектива решать самые трудные задачи.

Так что комсомол для меня - это лучшая школа жизни. Я вступил в нее досрочно!

- Спасибо вам, товарищ Генеральный секретарь, что не даете нам забывать такие дни, как 29 октября.

- Давай! Привет «Комсомолке»!

ДОСЛОВНО

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ

- Дорогие комсомольцы и ветераны движения! Уважаемые товарищи!

От всей души поздравляю вас с 108-й годовщиной рождения Ленинского комсомола!

- Для советских людей комсомольский билет был большой ценностью. Он обязывал держать слово, не прятаться за чужие спины, не проходить мимо беды и несправедливости.

- Сегодня мы особо благодарим комсомольцев, выполняющих воинский долг на полях Специальной военной операции. Говорим спасибо всем, кто собирает и доставляет гуманитарную помощь, поддерживает жителей прифронтовых территорий. В таких делах и отражается живая связь поколений.

России очень нужны смелые открытия, большие стройки, уверенность в завтрашнем дне…

С праздником, дорогие товарищи и друзья!