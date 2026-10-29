Геннадий Зюганов: Комсомол - это лучшая школа жизни. Я вступил в нее досрочно

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
…- Геннадий Андреевич, здравствуйте! Это Радио «Комсомольская правда», Гамов, помощник Зюганова.
- Здравствуй, Саша! С днем рождения комсомола тебя!
- Ой, опять вы меня опередили! Спасибо! И вас - с праздником!
- Благодарю. А чего же ты только к вечеру-то звонишь?
- Да я хотел насчет интервью на завтра договориться. 30 октября - 85 лет, как в 1941-м началась Вторая героическая оборона Севастополя. Немцы планировали с ходу захватить город, но столкнулись с беспримерной стойкостью и героизмом его защитников. Оборона длилась 250 дней. А ваш папа, насколько мне известно, там воевал. Был тяжело ранен. Вот хотел заранее подготовиться к беседе…
- Завтра тогда и звони.
- Хорошо.
- А сейчас еще можно успеть 108-ю годовщину комсомола отметить.
- Уже начинаем!
- А я уже отметил - во Дворце пионеров на Ленинских горах, с комсомольцами, пионерами… Было очень трогательно и торжественно.
- А вы же, насколько я помню, вступили в комсомол досрочно…
- Да, моя комсомольская жизнь начиналась еще в школе.
Признаюсь, Саш, тебе, я так хотел вступить в комсомол, что когда мне еще и 14 лет не исполнилось, пошел пешком в районный центр – туда и обратно почти 30 километров!
- Вот это да!
- Меня приняли, я без запинки ответил на все вопросы. И мне выписали комсомольский билет, и я, очень гордый, возвращался домой.
И так - с комсомольским билетом - я пошел потом вверх, не минуя ни одной ступени, по комсомольской лестнице.
Секретарь школьного комсомольского комитета, потом - комитет ВЛКСМ колхоза, университета… Затем - второй секретарь райкома, первый секретарь райкома, первый – горкома.
Позднее мне довелось возглавлять Орловский обком ВЛКСМ. Так что, я знаю силу комсомольского товарищества и способность молодого коллектива решать самые трудные задачи.
Так что комсомол для меня - это лучшая школа жизни. Я вступил в нее досрочно!
- Спасибо вам, товарищ Генеральный секретарь, что не даете нам забывать такие дни, как 29 октября.
- Давай! Привет «Комсомолке»!
ДОСЛОВНО
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ
- Дорогие комсомольцы и ветераны движения! Уважаемые товарищи!
От всей души поздравляю вас с 108-й годовщиной рождения Ленинского комсомола!
- Для советских людей комсомольский билет был большой ценностью. Он обязывал держать слово, не прятаться за чужие спины, не проходить мимо беды и несправедливости.
- Сегодня мы особо благодарим комсомольцев, выполняющих воинский долг на полях Специальной военной операции. Говорим спасибо всем, кто собирает и доставляет гуманитарную помощь, поддерживает жителей прифронтовых территорий. В таких делах и отражается живая связь поколений.
России очень нужны смелые открытия, большие стройки, уверенность в завтрашнем дне…
С праздником, дорогие товарищи и друзья!