Юбилейный фестиваль дикой природы покажет лучшее за 20 лет

Открылся ХХ Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». 0+ Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На площади более 3000 кв. метров покажут более 400 лучших фотографий, отобранных из 17 тысяч снимков, присланных на конкурс. В экспозиции представлены кадры животных, подводного мира и редких природных ландшафтов. Причем искусственный интеллект оживит лучшие снимки за 20 лет. Особое внимание советуем уделить таким работам, как «Пасутся на крыше Африки» Амита Эшеля, «Кайман под небом Ван Гога» Николаса Переса, «Пыльный дьявол» Рахула Сачдева и «Ночной исследователь» Юрия Смитюка.

Программу дополнят лекции, кинопоказы, мастер-классы и экскурсии. Отдельный проект «Белая книга» объединит тактильные изображения и аудиоописания для незрячих и слабовидящих.

Центральный зал экспозиции будет посвящен московской природе, которая гораздо богаче, чем нам кажется.

Маленький совет - приходить на выставку всей семьей и закладывать не меньше двух часов.

Где: ЦВЗ «Манеж», Манежная пл., 1.

Когда: до 16 декабря 2026 года.

Сколько: от 680 руб.