«Дочка села в гробу и попросила воды». Почему люди оживают на собственных похоронах

Сейчас Юлейди восстанавливается дома Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В гватемальской деревне Эль-Хокоте на днях произошло то, что местные сочли чудом. 15-летняя Юлейди Искотояк очнулась в гробу посреди траурной церемонии. Мать, рыдавшая у изголовья, заметила: крышка шевелится. Женщина закричала сначала от ужаса, а потом от счастья: ее дочь оказалась живой! Девочка села и попросила пить.

Подобные «воскрешения» время от времени мелькают в новостных лентах. Что же происходит?

Тяжелое сердце

10 октября Юлейди почувствовала боль в груди. Ее отец Абрахам, евангелистский пастор, повез девочку в клинику на своей машине. По дороге девочке стало совсем худо, она лишилась чувств. Мужчина проверил пульс, дыхание и пришел в ужас: сердце не бьется, дочка не дышит!

К медикам уже не поехал - вернулся домой. Семья купила гроб и назначила время прощания. В Гватемале хоронят быстро. Уже через восемь часов родные и соседи собрались на церемонию во дворе.

«Я все время повторяла, что она жива, что не умерла, - рассказывала мама, домохозяйка Лесвия Риос. - Господь услышал мои молитвы. Юлейди открыла глаза и заговорила».

Сама девочка вспоминала: «Сердце начало болеть очень сильно, стало тяжелым, а потом я отключилась, как будто упала в обморок».

Отцом Юлейди занялась гватемальская прокуратура. Людей в стране запрещено хоронить без свидетельства о смерти. Абрахам оправдывается: мол, он был уверен в смерти дочки и счел это Божьей волей...

С начала века в мире насчитали 25 похожих на историю юной гватемалки громких случаев.

Постучала изнутри

В июне 2023-го эквадорская медсестра на пенсии, 76-летняя Белла Монтойя попала в больницу города Бабаойо с инсультом. Врачи констатировали смерть, выдали родным свидетельство.

Закрытый гроб с телом стоял в траурном зале похоронного бюро. На прощание собралось 20 человек. Вдруг послышались странные звуки.

«Мы сдвинули крышку и увидели завернутую в простыни маму, которая колотила по ней, тяжело дыша», - рассказал сын Беллы, Хильберто.

Женщину срочно вернули в больницу. Минздрав провел расследование и выяснил, что медики проявили халатность. Протокол требует наблюдать за пациентом после безуспешной реанимации не менее 10 минут. Горе-доктора поторопились. Да и реанимации, собственно, никакой не было. Эскулапы сделали вывод об уходе Беллы в мир иной вообще на глазок.

Увы, через неделю после «воскрешения» женщина скончалась уже по-настоящему.

Пять минут до кремации

Чонтират Сакулку из тайской провинции Пхитсанулок в свои 65 была прикована к постели из-за последствий хронического диабета.

Когда в ноябре 2025 года женщина перестала реагировать на внешние раздражители и, по мнению брата, умерла, тот поместил ее в гроб и повез за 500 км в Бангкок - в клинику, где Чонтират когда-то выразила желание пожертвовать свои органы. Но там отказались принять тело из-за нехватки нужных документов.

Еще чуть-чуть - и Чонтират кремировали бы. Фото: Wat Rat Prakongtham Temple

Тогда брат направился в буддийский храм в провинции Нонтхабури, где предлагали бесплатную кремацию. До нее оставалось пять минут, когда из гроба донесся слабый стук...

Живую Чонтират в больницу, конечно, приняли. Пораженный случившимся настоятель храма даже оплатил все медицинские расходы.

Врачи диагностировали у тайки тяжелейшую гипогликемию - низкий уровень сахара в крови. Родня недосмотрела за ее едой и графиком приема лекарств, из-за этого женщина и впала в состояние, похожее на кому.

Нейси, которую не спасли

Особняком стоит случай августа 2015 года в Гондурасе, напоминающий рассказ-ужастик Эдгара По «Преждевременное погребение».

Жительница департамента Копан, 16-летняя Нейси Перес, находившаяся на третьем месяце беременности, вышла ночью в туалет на улицу. И услышала невдалеке звуки перестрелки: очевидно, схлестнулись местные банды.

Нейси Перес не удалось спасти. Фото: Соцсети

Это так сильно напугало Нейси, что у нее начались судороги, пошла пена изо рта. Родители, глубоко религиозные люди, решили, что в дочку вселился бес. Вызвали священника, чтобы провести обряд экзорцизма.

Так они упустили драгоценное время, ведь девушку требовалось срочно везти в больницу. Когда ее все-таки доставили к врачам, те констатировали смерть.

Юную гватемалку похоронили, запечатав гроб в бетонном склепе-ячейке. Наутро ее безутешный муж Руди Гонсалес (ранние браки в стране не редкость) пришел на могилу и услышал изнутри глухие удары. Мужчина кинулся за помощью.

Бетонный склеп разбили, но Нейси пробыла без кислорода слишком долго… Фото: Скриншот видео

Бетонные плиты разбили кувалдами и увидели: стеклянное окошко в крышке гроба разбито, руки Нейси - исцарапаны. У девушки было слабое сердцебиение, но, пока ее везли в больницу на грузовике, несчастная перестала подавать малейшие признаки жизни. Скончалась от недостатка кислорода.

Врач Клаудия Лопес клялась, что никакой врачебной ошибки не допустила. Стекло, мол, разбилось само, а царапины - от неаккуратной транспортировки тела...

Независимые же эксперты уверены: Перес находилась в каталептическом ступоре - состоянии, которое возникает при тяжелых нарушениях центральной нервной системы (например, психологическом шоке, психиатрических заболеваниях). Дыхание становится едва уловимым, пульс - предельно слабым.

При этом электроэнцефалография показала бы нормальную активность мозга. Но такого аппарата в провинциальной больнице не было.

А ЧТО В РОССИИ?

В марте 2025 года жительница Дагестана преклонных лет из села Ахты (ее имя не раскрывали) «воскресла» во время омовения в мечети перед похоронами.

Женщине стало плохо дома, затем она перестала выказывать признаки жизни. При омовении «покойница» открыла глаза. Медики установили, что у дагестанки в момент мнимой смерти, скорее всего, случился «синдром Лазаря» - редчайшее явление, когда уже сердце после полной остановки вдруг снова начинает биться.

Феномен назван в честь библейского Лазаря, воскрешенного Христом. В медицинской литературе впервые был описан в 1982 году. Механизмы до конца не изучены, но есть, например, теория о том, что реанимационные лекарства могут доходить до «цели» с задержкой.

А может, все-таки чудо? По крайней мере, именно в этом уверены родные многих «воскресших»...

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Ошибки крайне редки

Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»:

- Вероятность ошибочной констатации смерти возрастает, когда человека обнаруживают без сознания или он находится в болезненном состоянии и в какой-то момент за ним не уследили.

Ситуация усугубляется, когда рядом нет квалифицированных специалистов, необходимого оборудования. Или происходит катастрофа, и невозможно уделить пострадавшему должное внимание.

Полтора века назад тема ложной смерти сильно будоражила общество: придумывали, скажем, гробы со звонками, чтобы очнувшийся мог позвонить и его достали. Но сейчас ошибки все же крайне редки.

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