40 млн за выступление: Раскрыты гонорары Лепса, Киркорова и других звезд за новогодние концерты

Нынешние цены на выступления звезд - еще цветочки. Пик будет впереди, на Новый год. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

До Нового года осталось два месяца, и уже не только мы планируем, где проведем каникулы, но и артисты корректируют свой график под праздничные банкеты. Декабрь - самая горячая пора для музыкантов, время рекордных гонораров, когда их обычные концертные ставки повышаются в полтора-два раза.

Билет на Киркорова - 455 тысяч рублей

- В этом году в лидерах по новогодним заказам Татьяна Буланова. У нее больше всего концертов в праздничные дни, - рассказал KP.RU продюсер Сергей Дворцов. - Татьяна берет по 5 - 6 млн руб. за концерт и из-за гуманных расценок стала лидером новогоднего «чеса». Самый дорогой артист у нас по-прежнему Григорий Лепс. Богатые люди готовы платить Григорию Викторовичу по 40 млн за одно новогоднее выступление. Чуть дешевле стоит Надежда Кадышева: ее новогодний гонорар - 35 млн руб.

Татьяна Буланова - лидер по числу концертов. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Филипп Киркоров и Полина Гагарина, по слухам, получат за свои новогодние хиты около 20 млн руб. Киркоров в новогоднюю ночь будет выступать в концертном зале «Барвиха» на Рублевке. Там же будет петь и Владимир Пресняков с примерным гонораром 15 млн руб. Чтобы послушать этих звезд, зрителям придется выложить за один билет за новогодним столом от 135 до 455 тыс. руб. При этом цена ужина не входит в стоимость, еда и напитки оплачиваются отдельно.

Полина Гагарина споет на вечеринке в стиле Древнего Египта с дресс-кодом «золото Нила». Фото: Persona Stars

Полина Гагарина в новогоднюю ночь будет петь в ресторане «Турандот» на Тверском бульваре. Компанию ей составит Дмитрий Маликов, гонорар которого, по слухам, составит 5 млн руб. Звезды выступят в новогоднем представлении «Египетская ночь». Гостям обещают атмосферу Древнего Египта и царства фараонов. Дресс-код - «золото Нила». Мужчинам предлагают разодеться как египетским царям, а дамам - сделать фирменные стрелки Клеопатры и надеть струящиеся шелка с массивными колье и широкими золотыми браслетами. За один взрослый билет организаторы берут 190 тыс. руб. Детский билет стоит 60 тыс. руб., место на ВИП-балконе - 255 тыс. руб.

- Обратите внимание: праздники снова перестали быть обезличенными, - отмечает Сергей Дворцов. - Московская знать снова широко гуляет - значит, появились деньги.

Алексей Чумаков (примерный гонорар - 4 - 5 млн руб.) выступит в банкетном зале «Вилла Барвиха 135». Это место в элитном коттеджном поселке Барвиха называют «маленькой Италией». Гостям обещают действо в стиле Куршевеля - шампанское из люстры с потолка, а также праздничный ужин с икрой и безлимитным спиртным. Стоимость билета - от 35 тыс. руб. за банкетную опцию «все включено». Сергей Лазарев с гонораром 20 млн руб. выступит в новогоднюю ночь в столичном отеле «Хаятт Ридженси Петровский Парк».

- Среди востребованных в новогоднюю ночь артистов могу назвать и Ваню Дмитриенко (25 млн руб.), - говорит Сергей Дворцов.

А вот SHAMAN (Ярослав Дронов), по словам экспертов, среди заказчиков не так популярен: все-таки патриотические песни - не совсем подходящий формат для новогоднего застолья.

Кошелек

Возвращение Овсиенко

По-прежнему в моде вечеринки в стиле 80-х и 90-х.

- Из звезд прошлого снова востребованы группа «Комбинация» (от 1 млн руб.), «Король и Шут» (от 2 млн руб.), Катя Лель (2 - 3 млн руб.) и Шура (от 4 млн руб.). У Шуры после шоу «Суперстар» началась новая волна популярности, он очень востребован и на кассовых концертах. А вот таких звезд 90-х, как Алиса Мон, Лика Стар, Лариса Черникова, уже подзабыли и мало куда приглашают. Сейчас пытается вернуться на сцену Татьяна Овсиенко, которую взял под свое крыло директор Ирины Аллегровой. Ирина выступает редко, а 60-летняя Татьяна, которая в свои годы выглядит лет на 20 моложе паспортного возраста, готова петь за гонорар от 1 млн руб.

Для Григория Лепса самый лучший день - это 31 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

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Главные тренды вечеринок

Банальные посиделки на новогодних корпоративах больше не в моде - на смену им пришли игровые тематические вечеринки.

- Вместо привычной программы «ведущий - конкурсы - дискотека» компании все чаще выбирают формат впечатлений, - рассказал KP.RU владелец event-агентства Дмитрий Писарев . - Это может быть вечер в стиле иммерсивного театра или гастрономическое путешествие. Людям больше не хочется просто смотреть - им важно участвовать. Можно устроить тематический квест по истории компании, где каждый сотрудник играет свою роль, или интерактивный спектакль, где гости становятся частью сюжета.

Среди заказов, например, праздник в духе «Назад в будущее»: декор в стиле ар-деко с футуристическими элементами, музыка 80-х и 90-х в современной обработке, костюмированный бал с призами за самые креативные образы и квест по поиску «артефактов будущего». Или вечеринка-кинофестиваль: сотрудникам заранее предлагают снять короткие фильмы-ролики про свою компанию или про Новый год. В день мероприятия устраиваются фотозона в виде красной дорожки и голосование за лучшие фильмы. В финале - церемония награждения в духе «Оскара».

Еще один тренд - «эко-шик». Многие компании хотят показать ответственное отношение к природе. На празднике они ставят живую елку, отказываются от одноразовой посуды и пластикового декора, заказывают угощение у местных фермеров. Из развлечений - мастер-классы по изготовлению поделок из природных материалов. Некоторые компании и вовсе отказываются от застолья в ресторане и устраивают коллективный выезд на природу с активными видами отдыха.

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Серьги в виде козы принесут удачу на весь год. Фото: Онлайн-магазин электронноой торговли

В каких украшениях встречать праздник

- Грядущий 2027 год будет по восточному календарю годом Красной Огненной Козы. Это животное со вздорным нравом, которое приветствует все самое яркое и эффектное и не принимает серость. Поэтому серебро уходит в тень, а на авансцене теперь золото или бижутерия под золото, - рассказал KP.RU ювелир Григорий Бакатов. - К примеру, серьги с крупными и яркими камнями или необычные украшения в виде символа года - Козы. Если браслеты - то тоже крупные, тяжелые. Если золотистые колье, то интересной формы, например, в виде пластины металла, опоясывающей шею. В моде кольца с крупными цветными камнями или массивные печатки с оригинальной чеканкой.

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