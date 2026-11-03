Путешественник с матерью, которую он не видел 28 лет Фото: REUTERS.

Ставший неожиданно знаменитым британец Карл Бушби наконец оказался на пороге своего дома, к которому добирался 28 долгих лет. Мир - тот самый, через который новоявленный Одиссей прошел пешком почти 50 000 километров, раскололся. Одна его часть считает поступок Карла величайшим подвигом. Другая - величайшей глупостью. Разумные доводы есть у обоих лагерей.

С одной стороны, да, это удивительное путешествие: через 29 стран исключительно на своих двоих без привлечения каких-либо средств передвижения - никто никогда подобного не делал. С другой - человек положил на это лучшие годы: стартовал в 29 лет, а финишировал в 57. 28 лет не был дома и не видел маму и маленького сына (который уже сам стал отцом). Перебивался с хлеба на воду, судорожно искал деньги... И ради чего? Ради прогулки от Чили до Великобритании?

Оставим сторонам философские споры и просто расскажем эту историю. как бы то ни было - она удивительна.

Маршрут путешествия Карла Бушби

Маршрут Карла Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Как началось путешествие Карла Бушби

Страшно подумать (и это не фигура речи - мне действительно не по себе), что путешествие это длиною практически в жизнь началось аж 1 ноября 1998 года. И за долгое время пути сменилось несколько Пап Римских и православных митрополитов, перекроились мировые границы, бабахнула трагедия 11 сентября, смартфоны захватили мир, потом это сделал ковид, родился и вырос ИИ и много чего еще произошло.

Британский десантник Карл Бушби. Кадр из видео youtube.com/@KarlcBushby

Вряд ли британский десантник Карл Бушби ожидал, что его поход от южной окраины Чили до дома в Халле настолько затянется. Хотя уже тогда проект пешего перехода на 45 000 км выглядел настолько фантастически, что получил название «Голиаф». А Бушби был тем самым маленьким Давидом, перед которым мифический великан должен был пасть. Так и случилось. Но не сразу… Далеко не сразу…

Первоначально молодой человек заложил на путешествие 12 лет. И разработал два правила, от которых не отходил, что бы ни случилось: не возвращаться домой, пока не пройдет весь запланированный маршрут, и не пользоваться никаким видом транспорта. О если бы он знал, какие трудности это принесет, он, возможно, не ставил бы таких жестких рамок, но все мы сильны задним умом - вне зависимости от национальности.

С 800 долларами в кармане и с тележкой по прозвищу «Зверь», в которой болтались нехитрые пожитки, за пару лет Карл прошел Южную Америку. Тут произошло два важных события. Первое - у странника появились спонсоры, и дело пошло чуть легче (если, конечно, можно так сказать по поводу данного безнадежного предприятия). Второе - он преодолел Дарьенский пробел. Одно из самых гиблых мест мира между Панамой и Колумбией. Это дикая сельва вперемешку с болотами. Территория, где себя как дома чувствуют только змеи, хищники и головорезы. Случилось это в 2000 году, и пантурист уверился: он преодолеет задуманный путь досрочно. Однако даже Дарьены оказались цветочками по сравнению с ягодками дальнейшего пути…

Фото: Личная страница Карла Бушби в соцсети

Берингов пролив преодолел чудом

В 2006 году Бушби пересек Аляску и вышел на американский берег Берингова пролива. К этому моменту он уже был не один - во всех смыслах. В Колумбии он встретил милую девушку Каталину, которая стала его женой (они расстались в 2011-м - она просто устала ждать), а в США - французского путешественника с русскими корнями Дмитрия Киффера, который стал его напарником (расстались они в том же 2006-м - не сошлись характерами). Француз и британец впряглись в непотопляемые сани и бросились на штурм пролива...

В Колумбии британский путешественник Карл Бушби встретил Каталину, ставшую его возлюбленной. В 2011 году они расстались. Кадр из видео youtube.com/@KarlcBushby

Вообще то, что они выжили, - это настоящее чудо. Пролив оказался гораздо опаснее Дарьенского пробела. Только там был ад тропический, а здесь - ледяной. Шли, проваливаясь с мокрую кашу из снега и льда, купались несколько раз... Из-за дрейфа льда прошли не 90 км, а все 240. В один момент их едва не утянуло в Северный Ледовитый океан - и поминай как звали...

В подобных условиях оказывались наши знаменитые путешественники Дмитрий и Матвей Шпаро. Они смогли перейти через пролив только с третьего раза в 1998 году (до этого дважды их пришлось спасать) и в итоге попали в Книгу рекордов Гиннесса...

Переход через пролив между Америкой и Евразией оказался главным испытанием. Фото: Личная страница Карла Бушби в соцсети

Спасать Карла и Диму было некому - где они находятся, никто не знал, да и сигнал бедствия они подать не могли - связи не было. Но, похоже, Господь сжалился и закрутил дрейф в обратную сторону... Конец приключению? А вот фигушки! Выйдя на твердую российскую землю, иностранцы почти сразу попали в теплые объятия пограничников...

Виза у путешественников была, но не было разрешения находиться на погрантерритории. Да тут еще револьвер в санях (взяли защищаться от медведей). В общем, все, как мы любим: суд, штраф, выдворение на пять лет, конец путешествию...

Но тогдашний губернатор Чукотки Абрамович проникся и помог чудакам. В итоге остался только штраф. Дмитрий вернулся домой - свою дозу адреналина он уже получил. А Бушби пошел дальше. В прямом смысле - на лыжах по местам красивым, но не менее диким, чем латиноамериканская сельва.

Периодически он улетал (да, улетал, ведь табу на транспорт относилось только к основному маршруту) на Аляску - продлевать визу, которая истекала каждые 90 дней.

Несколько раз приходилось прерываться на год, а то и на два - пандемии всякие, проблемы с видовым оформлением. Но каждый раз британец возвращался в ту же точку и снова шел... шел... шел...

Так он дошел до Каспия...

ЕЩЕ НЕМНОГО, ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ

Эх, брасс, еще брасс...

В общем, образовалась проблемка. Как преодолевать большие водные преграды. Водный транспорт - тоже нет! И тогда он... поплыл. Парень реально переплыл Каспийское море. 300 км. Как?! Есть нюанс. Его сопровождали катера и два профессиональных пловца - азербайджанское правительство помогло знаменитости. Преодолевал в день до 15 км, а спал на судне. Судно не двигалось - уговор есть уговор.

Так же он преодолел Ла-Манш - мир не без добрых людей.

Когда 9 октября Карл Бушби ступил на землю родины, до дома оставалось всего-то 429 км по суше... Всего ничего...

И вот 3 ноября Карл Бушби завершил путешествие у крыльца дома своей матери. Женщина наконец обняла своего сына - спустя 28 лет скитаний по всему свету.

КСТАТИ

Пешком вокруг света за 28 лет: поклявшийся не пользоваться транспортом британец перешел Берингов пролив и переплыл Каспий