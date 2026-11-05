Как вырастить цветущие гиппеаструмы на окне к Новому году: Простые шаги

Мария Тюветская ратует за то, чтобы растения радовали весь сезон, но не забирали все свободное время. Фото: Личный архив Марии Тюветской

Хрустит за окошком

морозный денек.

Стоит на окошке

цветок-огонек...

Помните детские стихи Елены Благининой? Интересно, про какой цветок она писала?

- Думаю, речь о гиппеаструмах гибридных, которые в народе еще называют амариллисами. Зимние месяцы - это пора их цветения. Недаром эти цветы считаются символом тепла и домашнего уюта. А в последнее время появилась модная тенденция - украшать цветущими гиппеаструмами дом к Новому году, - объясняет Мария Тюветская, выпускница Тимирязевской академии, профессиональный садовник с более чем 20-летним стажем и многолетним опытом работы в Аптекарском огороде МГУ. А еще она - автор книги «Вышла в сад. 12 месяцев среди цветов, уюта и вкусных угощений», которую опубликовало издательство «Комсомольская правда».

Сегодня Мария рассказывает, как посадить гиппеаструмы своими руками (поверьте, покупать - намного дороже) и «уговорить» их выпустить стрелки с цветами к самому Новому году.

Идеальный цветник на подоконнике

Яркие живые цветы-огоньки на окнах вырастить несложно. Но надо начинать прямо сейчас. В среднем от посадки до цветения гиппеаструмов проходит 35 - 5 дней. Так что сажайте их не позже середины или конца ноября.

1. Нужен хороший посадочный материал - крепкие крупные луковицы 7 - 10 см в диаметре, не больные, не подмороженные. Именно такие экземпляры могут давать одну-две, иногда больше стрелок за одно цветение.

Вообще покупают луковицы ранней осенью. Но если вы не знали об этом, не расстраивайтесь. Зачастую хозяйства, не успевшие распродать посадочный материал, выкладывают его в ноябре на маркетплейсах. Только не тяните до последнего: самые красивые сорта раскупают быстро. Делать заказ лучше до серьезных морозов, чтобы товар не пострадал в пути. Если луковица пришла мягкой (подмороженной) или гнилой - лучше верните.

Обычно луковицы приходят полностью «спящими»: с нижней стороны у них есть небольшие корни, а в верхней части - ни листьев, ни цветочных почек. И это совершенно нормальное их состояние.

Гиппеаструмы бывают разных оттенков, но, пожалуй, красные смотрятся зимой наиболее празднично. Фото: Личный архив Марии Тюветской

2. Для посадки берут небольшой горшок. Зазор от луковицы до стенок должен быть не более 2 - 3 см. На дно горшка кладем слой керамзита среднего размера, затем грунт с комплексным минеральным удобрением для цветущих растений. Сажают луковицу так, чтобы ее треть возвышалась над почвой.

3. Ставим горшок под фитолампу. Лучше, если она полного спектра. У нее мягкий свет, очень похожий на солнечный.

4. Растение не должно стоять около открытого окна или в месте, где бывают сквозняки. Цветок этот теплолюбивый, и луковица может легко загнить, если находится в слишком влажной почве при пониженной температуре. Так что поливаем очень умеренно, пока растение не выкинуло цветонос. А вот когда цветы распустятся, воду не жалеем, потому что гиппеаструм начинает испарять больше влаги.

В среднем один цветонос цветет около полутора-двух недель. Если стрелок несколько, цветение растягивается на месяц и дольше.

Как растянуть цветение гиппеаструма на всю зиму

Кстати, вы можете растянуть период цветения на всю зиму. Для этого после покупки не нужно высаживать сразу все луковицы. Поместите часть из них в прохладное темное помещение, а потом каждые полторы-две недели доставайте новую партию и сажайте в горшки.

После того как гиппеаструм отцветает, обрежьте стрелку у поверхности луковицы. Оставьте цветок на подоконнике, поливать его нужно уже меньше. Так он живет в доме до весны.

Если у вас есть теплица, то она - идеальное место для гиппеаструмов. Здесь они получают то количество тепла, к которому привыкли в естественной среде. Нужно вынуть цветок из горшка, высадить в почву и внести комплексное минеральное удобрение, чтобы растение в течение летнего сезона набиралось сил.

С наступлением осени выкопайте растения и оставьте их лежать где-то около недели в горизонтальном положении, чтобы все питательные вещества из листьев переместились в клубни. После этого обрежьте листья и уберите луковицы на покой в прохладное темное помещение. После того как они полежат 2 - 2,5 месяца, можно заново их сажать. Таким образом возобновляется цикл.

Сажаем по тем же правилам, которые были описаны, ставим под фитолампу и ждем следующего цветения.