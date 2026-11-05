Коробка - шик: Почему кошки игнорируют дорогие игрушки и воруют фантики и носки

Ручка коту Кусеславу нравится больше, чем игрушка-лабиринт. Сразу видно: хозяйка - журналистка! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Однажды мой кот Кусеслав опозорил меня перед гостями. Он только появился в нашем доме, и я стремилась быть лучшей котоматерью мира. Поставила сетки на окнах, купила когтеточки, лежанки, игрушки, траву. Рассказывала всем, как развиваю интеллект питомца...

Так было и в тот вечер. Я снисходительно делилась опытом, говорила, как важно обеспечить кота игрушками, чтобы он не таскал вещи и не драл диван. Именно в этот момент в зал ворвался Куся, гнавший перед собой винную пробку. Я покраснела. Друзья начали хихикать. Я недоумевала, где он ее взял. Пробку отобрала, вручила умную поющую птичку, хлопающую крыльями. Куся обиженно задрал хвост и удалился на кухню.

Там кот одним легким движением вскрыл мусорное ведро. Добытый хвостик от колбасы он притащил на диван и начал увлеченно грызть. Это было фиаско.

Мышка - пшик, пробка - шик

С тех пор прошло два года. Пришлось смириться с тем, что Кусеслав не будет играть с:

- подвесной птичкой на батарейках, хлопающей крыльями. Она слишком тяжелая (1500 рублей на ветер);

- набором мячиков (300 руб.);

- лабиринтом с шариками внутри и меховой мышкой на пружине снаружи (1300 руб.).

Зато для кошачьих игр прекрасно подошли резинки-пружинки для волос, крышки от бутылок, шариковые ручки... А еще Куся не прочь поиграть капустными листьями или руколой.

- В целом набор «случайных игрушек» у вас безопасный. Но следите, чтобы в доступе не было мелких резинок для волос и канцелярских скрепок. Их легко проглотить, и они вызывают кишечную непроходимость, - говорит главный врач ветеринарной клиники, автор блога о лечении животных Есен Джапаров. - Еще одна опасная вещь - батарейки, кошки любят их скидывать со стола и играть с ними. Но если они их проглотят, это приведет к ожогам пищевода и желудка, отравлению и смерти. И, кстати, пробки от вина и шампанского - тоже плохая игрушка. Даже минимальная доза алкоголя может быть опасна для животных. Смертельно опасны и безобидные с виду ватные диски и палочки. Их кот может разгрызть и наглотаться волокон. Последствия - закупорка кишечника и операция.

- Говорят, не повезет, если котик ночью крышечку найдет… Фото: Анастасия ПОМЕРАНЦЕВА/Нейросеть

Кусок провода и дохлая муха

Вопросом покупки игрушек задается, наверное, каждый первый кошатник. В магазинах так много всего шуршащего, красивого... и дорогого. Приносишь домой, а твой хвостатый нос воротит. В соцсетях даже есть тренд: надо выложить два фото - что ты купил коту и с чем он реально играет.

«Купил мышку со звуковым чипом за 450 рублей. Кот всю ночь гоняет туалетную втулку».

«Я за два месяца потратила на кошачьи игрушки около 4000. Любимые развлечения: собственнолапно своровать ватные палочки, когда я крашусь, распихать под кровати фантики от конфет и стащить резиновый браслет».

«Во что играем: резинка для волос, кусок провода, закрывашка для упаковки с хлебом, дохлая муха. Что игнорируем: палочки мататаби (игрушка, изготовленная из высушенных веток и стеблей растения мататаби, которое также называют японской кошачьей мятой. - Ред.), тканевые мышки, заводная птичка».

«Главное счастье - стащить с тумбочки использованные грязные салфетки или порыться в мусорном ведре. И это гордый британец из питомника. А как будто на помойке себя нашел!»

«А мой с носками воюет! Причем выбирает носки мужа, мои не нравятся!»

Так почему же кошки любят не то, что им покупаешь, а то, что они сами нашли?

- Не из вредности и не потому, что вы плохой хозяин. Все дело в охотничьем инстинкте, - объясняет зоопсихолог Яна Николаева. - Покупная игрушка часто предсказуема: она пищит, мигает, но двигается по одной траектории. Коту скучно. А резинку, винную пробку или фантик он сам «поймал», то есть стащил со стола, выудил из мусорки. Это включает охотничий азарт: предмет непредсказуем, легкий, шуршит. Запах хозяина - отдельный магнит: носок или салфетка для кота - это «ваша» вещь, с которой можно безопасно играть. Но игрушки, конечно, нужны. Причем чаще всего - самые простые. Маленькие мышки, птички - со звуковыми чипами, шуршащие или хрустящие. Размер должен быть удобным для того, чтобы кот мог поймать игрушку, перенести ее с места на место. А еще важно, чтобы в игры включался хозяин - для этого пригодятся удочки и подвески.

Помните: новизна важнее цены. Если игрушка долго лежит на видном месте, она неинтересна. Запретный предмет более желанный. Поэтому надоевшие игрушки можно прятать - через пару недель кот их воспримет как новинку.

А играть я хочу не в планшет, а с хозяйкой! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В ТЕМУ

Топ игрушек, по мнению Кусеслава

Удочка телескопическая с птичкой из фетра и перьями. Цена: 480 рублей.

Интерактивный коврик-прятки. Цена: 700 рублей. «Добыча» под мягким тканевым чехлом движется по случайной траектории, реагирует на движения кота. Кот может играть сам, когда хозяева заняты.

Мышки со шкуркой из меха. Цена: 87 рублей. Носит по всему дому в зубах.

Самые опасные, по мнению ветеринаров

Любые игрушки с мелкими деталями, например, это могут быть глазки-бусинки на мышках. Все убираем, иначе кот может их отгрызть и подавиться.

Удочки, оставленные в доступе для кота без человека. Животное может запутаться и получить удушье.

Кроличьи лапки или другие изделия с настоящим мехом и когтями. Пользоваться только под присмотром человека: кот может пораниться или подавиться.

Вот такой мячик с кошачьей мятой одобряют и ветеринар и Кусеслав Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА.

А мышку с мелкими деталями врач запретил Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА.

КСТАТИ

Почему они так любят коробки?

Яна Николаева, зоопсихолог:

- Коробка для кота - это защищенное укрытие. Там, в коробке, можно сидеть, как в засаде, и уже оттуда кидаться на игрушку или ногу хозяина, это позволяет реализовать охотничий инстинкт. Так что я рекомендую не выбрасывать сразу коробки, а дать коту насладиться ими хотя бы пару недель.