Геннадий Зюганов: Самый главный национальный проект - Победа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
…- Здравствуйте, Геннадий Андреевич. Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Зюганова.
- Вот же неутомимый помощник!
- В понедельник, 2 ноября, вы отправили в Донбасс очередной гуманитарный конвой. Куда, сколько, с чем? Мы обычно подробно все это сообщаем. Можете нам рассказать?
- Это, Саша, не рядовой, не обычный конвой, а - посвященный Великому Октябрю. Его собирали, практически, все 56 организаций, которые входят в наш Народно-патриотический… От пионеров и комсомольцев, до женского движения, офицеров, наших ученых, депутатов, все вложились в этот конвой.
- И что же он такое собой представляет?
- Конвой получился огромный, 17 20-тонников.
Все, что просили ребята для фронта - десяток машин, три десятка мотоциклов.
Все, что необходимо военному человеку сегодня на передовой, начиная от провианта, пищи, дронов и всего остального.
Все, что нужно воинам, которые лечатся в госпиталях, и лекарства…Ну, и праздник не бывает без сладостей. Плюс большой овощной набор.
- А кто и как это все собирал?
- Я хочу поблагодарить всех. Потому что сейчас много говорят о национальных проектах. А самый главный национальный проект – Победа.
- Согласен с вами.
- На Победу должны работать все, утраивая усилия. Потому что противник начинает применять баллистику, обстреливать и заводы, и крупные города.
Наводят американцы и англичане, они поставляют ракеты, дают полетные задания. И терпеть это невозможно.
Но, для того, чтобы побеждать, надо - еще раз повторюсь - утраивать усилия. И вот мне понравилось, что в этот раз - на отправку гуманитарного конвоя - приехали все, и с передовой, и наша молодежь очень активная, и деловые люди.
Посмотри фото…
- Уже посмотрел, товарищ Генеральный секретарь.
…- У нас митинг был большой, и все участвовали в погрузке, отправке, напутствия звучали очень добрые.
Я хочу поблагодарить - вот ростовчане всегда вносят очень большой вклад… Они там с юга посылали 6 машин и другую необходимую технику.
А еще - Кубань, Ставрополье, республики Северного Кавказа.
Сегодня приехал и отлично выступал Орловский губернатор Клычков.
А у нас все до единого районы на Орловщине собирают конвои…
- Это же Родина товарища Зюганова!
- … И сами из отправляют. Персонально шефствуют над частями, подразделениями, госпиталями.
Это и есть народный подвиг, народная солидарность и дружба, которая проявляется в такого рода событиях.
Так что, конвой в пути.
И уже завтра (во вторник, 3 ноября. - А.Г.) ребята на Донбассе получат свои гостинцы и подарки. Я одновременно 200 детей принял у себя в «Снегирях». (Санаторий в Подмосковье. - А.Г.)
А всего уже 3 тысячи ребят прошли тут школу дружбы, братства и тесного взаимодействия.
* * *
- Я надеюсь, Геннадий Андреевич, что мы 11 ноября на Радио «Комсомольская правда» проведем программу «Партийная среда» с вашим участием.
- Работаем!
- Может быть, приедете, дадите старт после некоторого перерыва? Мы вас всегда ждем.
- Давай, пока.
- Спасибо вам огромное!
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