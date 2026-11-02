Геннадий Зюганов: Самый главный национальный проект - Победа

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Здравствуйте, Геннадий Андреевич. Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Зюганова.

- Вот же неутомимый помощник!

- В понедельник, 2 ноября, вы отправили в Донбасс очередной гуманитарный конвой. Куда, сколько, с чем? Мы обычно подробно все это сообщаем. Можете нам рассказать?

- Это, Саша, не рядовой, не обычный конвой, а - посвященный Великому Октябрю. Его собирали, практически, все 56 организаций, которые входят в наш Народно-патриотический… От пионеров и комсомольцев, до женского движения, офицеров, наших ученых, депутатов, все вложились в этот конвой.

Фото предоставлено пресс-службой КПРФ

- И что же он такое собой представляет?

- Конвой получился огромный, 17 20-тонников.

Все, что просили ребята для фронта - десяток машин, три десятка мотоциклов.

Все, что необходимо военному человеку сегодня на передовой, начиная от провианта, пищи, дронов и всего остального.

Все, что нужно воинам, которые лечатся в госпиталях, и лекарства…Ну, и праздник не бывает без сладостей. Плюс большой овощной набор.

Фото предоставлено пресс-службой КПРФ

- А кто и как это все собирал?

- Я хочу поблагодарить всех. Потому что сейчас много говорят о национальных проектах. А самый главный национальный проект – Победа.

- Согласен с вами.

- На Победу должны работать все, утраивая усилия. Потому что противник начинает применять баллистику, обстреливать и заводы, и крупные города.

Наводят американцы и англичане, они поставляют ракеты, дают полетные задания. И терпеть это невозможно.

Но, для того, чтобы побеждать, надо - еще раз повторюсь - утраивать усилия. И вот мне понравилось, что в этот раз - на отправку гуманитарного конвоя - приехали все, и с передовой, и наша молодежь очень активная, и деловые люди.

Посмотри фото…

Фото предоставлено пресс-службой КПРФ

- Уже посмотрел, товарищ Генеральный секретарь.

…- У нас митинг был большой, и все участвовали в погрузке, отправке, напутствия звучали очень добрые.

Я хочу поблагодарить - вот ростовчане всегда вносят очень большой вклад… Они там с юга посылали 6 машин и другую необходимую технику.

А еще - Кубань, Ставрополье, республики Северного Кавказа.

Сегодня приехал и отлично выступал Орловский губернатор Клычков.

А у нас все до единого районы на Орловщине собирают конвои…

- Это же Родина товарища Зюганова!

- … И сами из отправляют. Персонально шефствуют над частями, подразделениями, госпиталями.

Это и есть народный подвиг, народная солидарность и дружба, которая проявляется в такого рода событиях.

Так что, конвой в пути.

И уже завтра (во вторник, 3 ноября. - А.Г.) ребята на Донбассе получат свои гостинцы и подарки. Я одновременно 200 детей принял у себя в «Снегирях». (Санаторий в Подмосковье. - А.Г.)

А всего уже 3 тысячи ребят прошли тут школу дружбы, братства и тесного взаимодействия.

* * *

- Я надеюсь, Геннадий Андреевич, что мы 11 ноября на Радио «Комсомольская правда» проведем программу «Партийная среда» с вашим участием.

- Работаем!

- Может быть, приедете, дадите старт после некоторого перерыва? Мы вас всегда ждем.

- Давай, пока.

- Спасибо вам огромное!

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