Буданов* по-русски говорит с парламентерами.
Вот оно как бывает. Когда пахнет жареным, все эти самостийные справжние хлопцы забывают мову и начинают по инерции говорить на родном языке. Потому что страшно.
* внесен в список террористов и экстремистов в РФ
В тайной тюрьме обнаружили 14-летнего подростка, который буквально онемел от пережитого ужаса.
С Будановым* в пыточную зашли ходоки от народа. Они говорят по-русски, Буданов* отвечает по-русски, сестра подростка в телефоне ноет по-русски, врач тоже изъясняется на маскальском.
Где в этот момент мовный омбудсмен, который хочет запретить все продукты культуры на языке мовы? Это вот на видео она и есть - ваша культура отмены, возведенная в абсолют.
* внесен в список террористов и экстремистов в РФ
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