Буданов* по-русски говорит с парламентерами.

Вот оно как бывает. Когда пахнет жареным, все эти самостийные справжние хлопцы забывают мову и начинают по инерции говорить на родном языке. Потому что страшно.

Терррорист Буданов* по-русски говорит с парламентерами у тайной тюрьмы Нацгвардии * внесен в список террористов и экстремистов в РФ

В тайной тюрьме обнаружили 14-летнего подростка, который буквально онемел от пережитого ужаса.

С Будановым* в пыточную зашли ходоки от народа. Они говорят по-русски, Буданов* отвечает по-русски, сестра подростка в телефоне ноет по-русски, врач тоже изъясняется на маскальском.

Где в этот момент мовный омбудсмен, который хочет запретить все продукты культуры на языке мовы? Это вот на видео она и есть - ваша культура отмены, возведенная в абсолют.

* внесен в список террористов и экстремистов в РФ

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