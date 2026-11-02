Толкалина показала снимки с женатым Гребенщиковым*, из-за которого ушла от мужа Егора Кончаловского

Любовь Толкалина выложила снимки с Борисом Гребенщиковым*. Фото: соцсети.

Любовь Толкалина в соцсетях опубликовала серию черно-белых снимков, на которых она позирует в Лондоне с Борисом Гребенщиковым*. Летом этого года актриса подтвердила, что ее и музыканта связывает многолетний роман. Толкалина назвала его «самым главным мужчиной в своей жизни», подтвердив, что ушла от мужа, режиссера Егора Кончаловского, из-за отношений с лидером группы «Аквариум».

Несмотря на пылкие признания 48-летней актрисы, певец не торопится ради нее рушить семью. 72-летний Гребенщиков* по-прежнему состоит в законном браке с Ириной Титовой, на которой он женился в 1989 году. Сейчас иноагент живет в Великобритании.

На фото Толкалина и Гребенщиков* позируют вместе на фоне одного из лондонских пабов. На одном из снимков актриса прижимается щекой к руке музыканта.

Актрису и иноагента связывает многолетний роман. Фото: соцсети.

«Жизнь моя не стала похожей на райский сон и на счастье в обычном понимании этого слова. Как говорят: "Мы все желаем вам женского счастья?" Кто знает, что это такое? Но, действительно, в моей жизни есть человек, и я действительно считаю его самым главным мужчиной в своей жизни, несмотря на то, что у нас нет детей, и у нас очень сложные отношения», - сообщила летом артистка в соцсетях.

В 2017 году Любовь Толкалина и отец ее единственной дочери Марии Егор Кончаловский объявили о расставании. Как выяснилось тогда, супруги разошлись еще 8 лет назад, но тщательно это скрывали. Вскоре у Кончаловского появилась новая возлюбленная - юрист Мария Леонова, родившая ему двоих детей. Режиссер поспешил узаконить отношения с новой избранницей. А вот с Толкалиной Кончаловский до загса так и не дошел, они жили в гражданском браке.

«Мы жили с Егором очень долгое время, он приглашал меня замуж. Я не пошла. Он пришел с брачным договором, а я хотела, чтобы он повел меня в храм. Оскорбило ли это меня? Нет, я просто все поняла. И ушла не потому что меня там что-то оскорбило. Егор потрясающий человек. Я ему очень благодарна за все, что от него получила. В первую очередь, за дочь Машу», - рассказывала Толкалина в одном из интервью.

*Признан в РФ иноагентом.

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