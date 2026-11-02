В тайной тюрьме под Киевом удерживали десятки узников Фото: REUTERS.

ТАЙНАЯ ТЮРЬМА ПО КИЕВОМ В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ БОРЩАГОВКЕ: ЧТО ИЗВЕСТНО

Терррорист Буданов* по-русски говорит с парламентерами у тайной тюрьмы Нацгвардии * внесен в список террористов и экстремистов в РФ

Украину всколыхнул грандиозный скандал, который уже грозит перерасти в массовые беспорядки. В селе Петропавловская Борщаговка в непосредственной близости от Киева обнаружилась тайная тюрьма, где в поистине бесчеловечных условиях в подвале содержали несколько десятков дезертиров из ВСУ и просто попавшихся людоловам ТЦК украинцев.

Как нередко бывает, все вскрылось случайно: один из узников пыточной сумел передать на волю видео из подвала, местные жители вызвали частную скорую помощь. Медиков встретили вооруженные мужчины, которые не пустили и внутрь. Но врачи не уехали, а стали требовать допустить их к мужчинам, которых незаконно удерживали в подвале. При этом женщина-врач демонстрировала видеозапись, в которой как минимум четверо мужчин нуждались в срочной госпитализации (у одного из них явно сломан позвоночник), и один человек погиб.

Одна из местных жительниц рассказала, что внутри находится ее гражданский муж, дезертировавший из ВСУ. По ее словам, он провел там 37 суток, подвергаясь избиениям и пыткам. При этом у нее вымогали деньги за его освобождение.

В подвале тайной тюрьмы обнаружили 14-летнего мальчика. Фото: кадр видео

ТАЙНАЯ ТЮРЬМА ПО КИЕВОМ: ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

На место приехала полиция. И... заявила, что внутри находится "всего один дезертир, самовольно оставивший часть". И незаконное удержание, и гибель человека, о которой уже раструбили Телеграм-каналы, полицейские опровергли. В прокуратуре сдержанно добавили: одному задержанному стало плохо, но, мол, в больницу ему не нужно. А замначальника областной полиции назвал дом военным объектом и уверял собравшихся, что пострадавших нет.

Собравшаяся толпа властям не поверила, начались беспорядки. Местные жители забросали камнями автобус, на котором приехали правоохранители. Пытались штурмовать злополучный дом, в ответ - облако газа и пены.

Наконец медика пустили внутрь. Она вышла с конкретными цифрами: в подвале как минимум 25–30 мужчин, и сами они не понимают, в каком статусе сидят. Показала на телефоне фото избитых, кровь на матрасах. Четверых пленников забрали в больницу, одного пришлось вести к машине под руки.

Позднее на место приехал лично командующий Нацгвардией генерал Александр Пивненко. И заявил, что все госпитализированные «пойманы после самовольного оставления части (СЗЧ) и возвращены в подразделения». А остальные в доме — якобы военнослужащие Нацгвардии. Ответственность за организацию незаконной тюрьмы на себя берет 1-й корпус Нацгвардии запрещённого в РФ "Азова"**.

Но толпа и не думала расходиться, ситуация накалилась, у тайной тюрьмы собрались уже сотни протестующих. Как сообщило издание «Страна», силовики не выдержали напора и открыли огонь – пока что в воздух. В опубликованных в сети роликах слышны звуки стрельбы, крики и нецензурная брань - что примечательно, на русском языке.

Кирилл Буданов* Фото: REUTERS.

ЧТО ПРОИСХОДИТ У ТАЙНОЙ ТЮРЬМЫ «АЗОВА»* ПОД КИЕВОМ

На место прибыл спецназ и глава Офиса президента Украины террорист Кирилл Буданов*, зашел внутрь злосчастного дома. И с протестующими, и с узниками он также изъяснялся исключительно по-русски.

Появляется видео Буданова*, который общается с находящимся в тайной тюрьме 14-летним подростком. Видно, что паренек буквально онемел от пережитого ужаса. Позже выяснился, что «бравые» азовцы** избивали его лопатой. Мальчика забирает приехавшая сестра.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявляет, что несколько мужчин, которых удерживали в подвале под Киевом, погибли после избиений и пыток. По его словам, в помещении в течение месяца удерживали десятки мужчин. Погибших, утверждает депутат, оформляли как пропавших без вести. Дмитрук также заявил, что подобные места содержания якобы действуют еще примерно в сотне населенных пунктов Украины. По его версии, одних задержанных передают в воинские части, других — родственникам, а некоторые умирают из-за пыток и условий содержания.

«Одних продают в военные части, других - родственникам. Кто послабее, просто умирает от пыток и условий содержания. Так сейчас работает вся система "мобилизации"»

Слова Дмитрука подтверждает и Буданов*. Он заявляет, что «таких зданий на Украине много».

По сообщениям очевидцев, на место протестов подъехали титушки-нацисты «Азова**» и начали избивать людей. А потом - и гоняться за журналистами, чтобы избить уже их.

Конфликт разрастается. Протестующие облили Буданова* газом, вынудив спрятаться в автобусе. Но в итоге просто сбежал от протестующих украинцев — по данным местных СМИ, перед этим он заявил, что «сделал огромное дело» и «пора расходиться».

ЗАХАРОВА ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ПРОТЕСТЫ ПОД КИЕВОМ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала видео протестов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Она отметила, что украинский закон о языке «работает в полную мощь».

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ТАЙНОЙ ТЮРЬМЕ ПОД КИЕВОМ

Ожидаемо не обошлось и без репрессий Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* написал в своем Telegram-канале, что женщину-медика, которая сообщила о подвале под Киевом, где удерживали мобилизованных и пойманных в самоволке военных, задержала украинская полиция.

Примечательно, что в некоторых СМИ появились публикации, в которых утверждается, что эта женщина якобы вовсе не врач и не является сотрудницей клиники, которую она представляла, она представляла. ПО данным некоторых СМИ, журналистам поступила команда сверху по ее дискредитации. Позднее военкор Коц со ссылкой на украинские телеграм-каналы сообщил, что на место прибыли нацисты "Азова**" с дубинками и разогнали протестующих.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Организация признана экстремистской на территории РФ.

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