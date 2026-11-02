«Я не буду их воспитывать»: Полина Диброва отказалась от детей Товстика

Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Модель Полина Диброва год назад ушла от мужа – телеведущего Дмитрия Диброва. Супруга шоумена развелась из-за любви к бизнесмену Роману Товстику. Ради 37-летней Полины миллиардер оставил жену Елену и шестерых детей. И если Дибровы смогли сохранить хорошие отношения и договорились совместно воспитывать троих сыновей, то в семье Товстиков до сих пор кипят страсти.

На днях суд принял решение отдать всех детей Товстиков отцу. Иск Романа об определении их места жительства был удовлетворен, и теперь пятеро несовершеннолетних наследников - Анна, Артем, Алиса Агата и Артур - должны жить с папой. Старший сын, 19-летний Андрей, уже может сам решать, с кем ему оставаться. В прошлом году он переехал к бабушке с дедушкой.

Елена Товстик в соцсетях назвала решение суда чудовищным: «Это зверство — лишить моих детей матери. Дети должны оставаться с мамой. Мама - это святое».

Сам Роман после суда заявил, что не ожидал такого решения. Однако бизнесмен уверен, что детям с ним будет лучше. Он рассказал, что младшие сыновья и дочери жили не в большом семейном доме с мамой, а в гостевом с нянями.

«Живут с нянями, меня туда не пускают, живут как в детском доме», - так миллионер описал положение детей в доме Елены, добавив, что не собирается препятствовать их общению с матерью.

Полина Диброва, которая собирается выйти замуж за Романа, до недавнего времени хранила молчание по поводу решения суда. Модель сейчас путешествует по Китаю. Выйдя на связь, она ответила на вопрос, как она собирается воспитывать столько детей сразу. Полина заявила, что не намерена этого делать – мол, ей хватает и своих сыновей.

«Я поддерживаю Романа, но воспитывать я буду своих детей. Роман воспитывает своих детей. Общих детей будем воспитывать вместе, если появятся. Для Ани, Алисы и Артема я друг. Как и Роман для мальчиков. У наших детей свои папа и мама», - рассказала Полина порталу Voice.

Она считает, что Товстики должны сами разобраться в своих семейных отношениях.

«Я не вмешиваюсь в споры Романа и Елены. Их дети – это их дети. Роман действует в интересах детей. Сейчас непростой период для нас. Роман сам не ожидал этот исход. Я люблю Романа и поддерживаю его, он волнуется и переживает. Прежде всего он хочет спокойствия для детей», - сообщила Диброва.

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