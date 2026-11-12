Привет из прошлого

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

Курить хотелось ужасно. Но вместо этого начальник ОВД, Гаврилов, сжимал в руке игрушку-антистресс. Розовую кошачью лапку, подаренную внучкой Анюткой. Эта шестилетка вила из него веревки, чем бессовестно пользовались ее мать и бабушка, подсылая белокурого агента к Гаврилову на сложные переговоры. Например, о вреде курения после перенесенного недавно инфаркта:

— Дедушка, пообещай, что бросишь, — лепетала она, обхватив его за шею и прижавшись нежной кожей к жесткой щетине, поясняла: — ради нашей любви.

Маленькая, но уже коварная, как и все женщины. Он, конечно же, размяк, пообещал. Состоялся неравноценный обмен многолетней надежной привычки на сомнительную резиновую лапку. Но чего не сделаешь ради любви?

В отделении был сложный период: куча нераскрытых дел и минимум людских ресурсов. Оперативный состав, как прошлогодний снег, буквально таял на глазах, — один уволился, другой загремел в больницу, третьему пришлось дать отпуск по семейным обстоятельствам. Дошло до того, что часть дел передали неопытным новичкам. Одна из таких, младший оперуполномоченный Агния Смирнова, как раз сейчас отчитывалась о проведенных оперативно-розыскных мероприятиях. Маленькая, пугливая как воробей, — про себя Гаврилов окрестил её пигалицей, — она постоянно сбивалась, краснела и то и дело откидывала лезущую в глаза челку. Кошачья лапка, у которой, кстати, было какое-то специальное название, которое Гаврилов благополучно забыл, сжималась всё интенсивнее. Курить хотелось всё сильнее. Боже, за что ему это?

— Так, Смирнова, — рявкнул Гаврилов, — давай-ка соберись. Докладывай четко и по делу. Вопрос первый: как это называется?

Гаврилов разжал кулак, демонстрируя игрушку.

— Сквиш. — Выпалила пигалица.

— Молодец. Второй вопрос по убийству на Комарова. Чего нам не хватает, чтобы передать дело следствию?

— Нужна командировка в Мурманск.

Гаврилов подумал, что ослышался. Какой еще, к чертям собачьим, Мурманск? Марфина Зинаида Васильевна была убита три дня назад в своей квартире на улице Комарова. Шестидесяти трех лет, неработающая, сильно пьющая. Смерть наступила от механической асфиксии, а попросту говоря, — жертву задушили. Полицию вызвал собутыльник Марфиной, Голубев. Он обнаружил тело подруги в коридоре, когда проснулся и вышел из комнаты. Утверждал, что спал крепко, ничего не слышал, причастность к убийству отрицал. Но обстоятельства произошедшего были прозрачны и без его признания: убийство в ходе пьяной ссоры. Классика жанра.

— При чем тут Мурманск?

— Ну это... — Пигалица снова начала запинаться. — Отпечатки погибшей эксперты по базам пробили. Надо проверить одну версию.

— Смирнова, не тяни кота… — Взмолился Гаврилов. — Давай четко. Пробили отпечатки, и…? Что выяснили?

— Зинаида Васильевна Марфина жила по поддельным документам. Её настоящее имя Зинаида Владимировна Мусина. С рождения и до сорока семи лет жила в Мурманске. Работала районным судьей. В две тысячи десятом году привлекалась за взятки, сбежала из-под домашнего ареста.

— Сбежала, — значит, дело приостановили. Отправим туда материалы, дело закроют. Командировка не требуется.

— Там еще кое-что. — Пигалица нервно тряхнула челкой.

— Ну?

— Мясо краба. В отчете судмедэксперта указано, что в ее желудке нашли мясо краба. Это дорогой деликатес, а выпивка и закуска на столе были дешевыми.

— Та-а-ак. — Кулак Гаврилова разжался, лапка легла на стол. Он был азартен и любил сложные профессиональные задачи. Они бодрили, рутина же медленно убивала. Как никотин. Странно, что врачи этот факт игнорировали. — Продолжай.

Пигалица вновь зарделась и уже смелее затараторила:

— Краб консервированный, в мусорном ведре нашлась банка с наклейкой Мурманского консервного завода. Отпечатков на ней нет вообще, как будто её тщательно вытерли перед тем, как выбросить, что странно. И еще в отчете судмедэксперта указано, что характер следов и повреждений на шее жертвы указывает на удушение двумя руками, но под ногтями Голубева не найдено никаких частиц со следами ДНК убитой. Возможно, в квартире был кто-то третий.

— Версии пусть следователь выстраивает, — строго сказал Гаврилов, но помолчав немного, уже мягче добавил: — Думаешь, привет из прошлого?

Агния, откинув челку, тихо, но отчетливо произнесла:

— Я бы не исключала.

Агния Смирнова всю жизнь была отличницей. Старательной, внимательной, усидчивой. Единственной её слабостью являлась страсть к детективам. Огюст, Шерлок, Эркюль, Джейн (более известная как мисс Марпл) и, конечно же, Настя Каменская — с детства были для Агнии не персонажами, — друзьями. Однажды решившись пойти по их стопам, она как будто не могла их подвести. Странное ощущение, о котором Смирнова никогда никому не рассказывала, как и о том, что каждый вечер засиживалась допоздна над материалами расследования. Гаврилов сказал, что в Мурманск нужно ехать не с пустыми руками. Должны быть конкретные объекты поиска: имена, фамилии, рабочие версии. Он был прав.

Видеокамер у подъездов старенькой хрущевки не было. Приходилось по старинке опрашивать жильцов. Форма, как ни странно, не прибавляла солидности хрупкой на вид Агнии. У каждого второго, открывшего дверь, в глазах стоял немой вопрос: кто ты, девочка? После предъявления удостоверения вопрос менялся на недоверчивое: да ладно!

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

Агния, конечно, расстраивалась, но потом вспоминала о своих книжных друзьях. Огюст, Шерлок, Эркюль, Джейн Марпл и Настя Каменская. Кому из них было легко? Путь каждого состоял из тысячи мелких шагов, которые рано или поздно приводили к результату. Вот и Агния двигалась так же. Медленно, но верно. Во всяком случае, ей очень хотелось на это надеяться.

В подъезде было всего двадцать квартир, убийство произошло в будни, большая часть жильцов дома отсутствовала. Те, кто был дома, никого из чужих не встречали. В описаниях одной бдительной пенсионерки всплыл было какой-то паренек в черном худи с капюшоном, но быстро выяснилось, что он приходил в гости к своей девушке из пятнадцатой квартиры. Мамы, гуляющие с детьми у дома, тоже в основном разводили руками:

— Да тут за своим бы углядеть, чтобы с горки не навернулся или не подрался из-за игрушек…

Женщина из девятнадцатой, на последнем, пятом этаже, жаловалась, что в тот день на лестничной клетке было сильно накурено, а жильцы на этаже некурящие. Однако, тут же оговаривалась:

— Правда, бывает, что забредут чужие и сидят на подоконнике, дымят. Мы их гоняем. Молодежь, обычно. Взрослый-то ради выкуренной сигареты пешком на пятый этаж не попрется.

Марфина жила на третьем, но Агния всё же не поленилась провести осмотр площадки пятого этажа с приобщением найденного окурка к следственным материалам. Экспертиза ничего особенного не дала, кроме того, что бычок был от папиросы «Беломорканал», а это не самая расхожая марка.

Агния запросила у городских гостиниц список гостей из Мурманска и Мурманской области, останавливавшихся в день убийства в городе. Одновременно из Мурманского следственного комитета в ответ на запрос Гаврилова пришел перечень дел судьи Мусиной с данными фигурантов. За двенадцать лет её практики — больше тысячи фамилий, но совпадения со списком из гостиниц не было.

Все это были разрозненные действия, не дававшие результата. Не хватало ключевого элемента, который мог бы объединить их хоть в какую-то версию. И Агния вновь пошла по квартирам: поговорить с теми, кого не застала ранее и проверить, не вспомнили ли что-то новое уже опрошенные жильцы. Её упорство было вознаграждено. Девятилетний Витя из шестнадцатой вспомнил, что в тот день, на выходе из квартиры, слышал, как хлопнула дверь этажом ниже. Вприпрыжку спускаясь по лестнице, он обогнал пожилого мужчину. Видел его только со спины. Почему пожилого? Седой затылок и медленная походка. Одет тот был в синий спортивный костюм, в руке пластиковый пакет. Агнии, несомненно, улыбнулась удача. Незнакомец вышел из квартиры на этаже убитой, время совпадало с промежутком, указанным в отчете судмедэксперта как время смерти. Найти подходящего под описание человека на записях ближайших в округе камер оказалось делом техники. На одной из них, у кассы магазина, отчетливо запечатлелось его лицо. Его опознали в одной из гостиниц и да, это был гость из Мурманска.

В Мурманске Агния всё время дрожала, то ли от холода то, ли от азарта. А может быть, от радости, что Гаврилов всё-таки взял её с собой. Долго упирался, мол не имеет права подвергать неопытных сотрудников риску, но в итоге взял. Выдал кучу инструкций, как ей надо себя вести, что можно делать (выходило, что ничего нельзя), как реагировать на угрозу собственной безопасности, если подозреваемый проявит агрессию и всё в этом духе. И хотя Агния успела выучить его наставления практически наизусть, Гаврилов уже перед самой дверью квартиры отрывистым шепотом произнес:

— Повторяю, Смирнова. Улики у нас косвенные. Я буду блефовать, а ты помалкивай и следи за реакцией. При малейшей опасности действуй по инструкции.

Дверь открыл тот, кого они искали. Гаврилов показал удостоверение, они вошли. Единственная комната была обставлена скромно, но в ней царили идеальная чистота и порядок. Никаких лишних вещей, никаких безделушек. Только рамка с фотографией на комоде, с которой улыбалась белокурая девушка.

— Корнейчук Прохор Иванович? — Уточнил Гаврилов.

— Да, это я. — Подтвердил хозяин и спросил: — Чем обязан?

— Прохор Иванович, у нас есть все основания подозревать вас в убийстве Марфиной Зинаиды Васильевны.

— Не знаю такую.

— Она же Мусина Зинаида Владимировна. Судья, вынесшая вердикт по делу вашей внучки в две тысячи восьмом году.

Старик молчал, и Гаврилов продолжил:

— Марфина была не одна в квартире в тот день. Свидетель Голубев находился в комнате. Он видел вас в коридоре, он узнал ваш голос. И главное, у вас, Прохор Иванович, был мотив. Как там говорят, — месть — это блюдо, которое подают холодным? У вашего блюда, кстати, было нестандартное сопровождение. Мурманский краб.

Корнейчук достал из кармана «Беломорканал», вытащил папиросу. Приглашающим жестом протянул пачку Гаврилову. Тот покачал головой:

— Я бросил.

Прохор Иванович закурил. Табачный дым соблазнительно щекотал ноздри. Гаврилов нащупал в кармане сквиш. Корнейчук заговорил ровным бесстрастным тоном:

— Представляете, год назад я случайно увидел Мусину на фотографии в соцсетях. Есть такой блог про непарадную жизнь малых городов. Я и сам раньше увлекался фотографией…. Но, согласитесь, что вероятность наткнуться на нее таким образом была ничтожна мала. Я решил, что это судьба… Кто-то же должен восстановить справедливость. В общем, я несколько раз приезжал в ваш город, наводил о ней справки, следил. И одновременно жил предвкушением… А в тот день, когда увидел ее близко, такую опустившуюся, жалкую, то как-то сник. Консервы эти специально привез, чтобы освежить ее память: тут все знали, что судья любила морские деликатесы. Так вот она краба мурманского вспомнила, а меня нет.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

Прохор Иванович помолчал, а затем продолжил:

—В общем, передумал я мстить. А уже на выходе она окинула меня пьяным взглядом и так издевательски сказала: думаешь, я не знаю, кто ты? Ты дед той малолетки, которую мажор сбил. А я его оправдала... И вот тогда я эту гадину придушил. И не жалею… Ей ведь всего семнадцать было. — Корнейчук посмотрел на портрет. Потом на Агнию. — Вот как тебе, детка.

Агния возмущенно открыла рот, ей-то уже двадцать один как-никак, но, наткнувшись на взгляд Гаврилова, промолчала.

Корнейчук аккуратно затушил окурок и спокойно спросил:

— Мне вещи собирать?

— Собирайте. — Кивнул Гаврилов. — А завтра приходите с повинной.

Прохор Иванович и Агния, — оба наградили Гаврилова удивленными взглядами.

На обратном пути, в самолете, когда они с Гавриловым сели на свои места и пристегнули ремни, Агния всё же не выдержала и задала мучавший ее вопрос:

— А вот если бы Корнейчук не пришел, скрылся?

— Это бы значило, что я совершил ошибку. И мне пришлось бы за неё отвечать. — Просто ответил Гаврилов.

— Но почему вы так рисковали?

Гаврилов посмотрел на стажерку, которую с недавних пор перестал называть пигалицей, и улыбнулся:

— Ты молодец, Смирнова. Расследование провела грамотно. А по поводу остального не переживай. Вырастешь – поймешь.

Он нащупал в кармане Анечкин подарок и нежно погладил его подушечками пальцев.

Читайте другие рассказы участников «Конкурса детективов-КП» по ссылке на сайте KP.RU.

КОНКРЕТНО

Как тебе такое, Шерлок Холмс?!

Вызов авторам, пишущим детективы!

Мы объявляем прием заявок для авторов, пишущих в детективном жанре. У вас есть уникальная возможность: ваш рассказ может быть опубликован на сайте kp.ru , а лучшие авторы получат приглашение издать книгу в нашем издательстве, а также получить возможность стать автором идеи для сценария одной из серий легендарного сериала «След» на Пятом канале.

Условия участия

Принимаются оригинальные детективные рассказы объемом до 13 000 знаков.

История должна содержать интригу, расследование, убедительную мотивацию персонажей и яркую кульминацию.

Приветствуются неожиданные повороты, свежие идеи и уникальная авторская манера повествования.

Участвовать могут как начинающие, так и опытные авторы.

Формат подачи заявок

Отправьте:

завершенный рассказ;

краткий синопсис (до 1000 знаков);

короткую информацию об авторе (3 - 5 предложений) на почту: detective@kp.ru с пометкой «Конкурс детективов».

Критерии оценки

Оригинальность идеи.

Захватывающая интрига.

Качественное литературное повествование.

Убедительность персонажей и логика событий.

Жюри

Олеся Носова - генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда».

Александр Рогоза, писатель, спецкор «Комсомольской правды», автор расследований.

Павел Садков - заместитель главного редактора, курирующий тему культуры.

Алексей Семенцов - заместитель главного редактора, редактор «толстушки» - еженедельного выпуска газеты «Комсомольская правда».

Наталья Щербаненко - издатель книжного издательства «Комсомольская правда».

Призы

Публикация детективного рассказа на сайте kp.ru.

Каждый участник может выиграть шанс стать автором идеи для одной из серий популярного детектива «След» на Пятом канале.

Возможность заключить издательский договор и выпустить книгу в нашем издательстве.

PR-поддержка для автора.

Сроки проведения

Начало подачи заявок: 28 января 2026 года

Окончание подачи заявок: 30 декабря 2026 года

Финалисты конкурса: каждый месяц 2026 года

Определение финалиста года - январь 2027 года.

Не упустите шанс заявить о себе!

Примите участие, представьте свой детективный мир читателям всей страны и откройте новую главу своей писательской карьеры!

Контакты

Почта для отправки заявок: detective@kp.ru

Полные условия смотрите в Положении о конкурсе.