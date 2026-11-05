«Объявлю себя банкротом и... больше не устроюсь на работу»: главные ошибки при возникновении долгов по кредитам

Фото: Артем КИЛЬКИН.

Об этом экономический обозреватель «КП» Евгений Беляков побеседовал с генеральным директором Ассоциации развития финансовой грамотности Эльманом Мехтиевым.

Ставим цель и ведем учет расходов

— Не только федеральный, но и семейный бюджет должен быть сбалансированным, чтобы в нем не было дефицита, а если он появляется, то только на короткий срок. Эльман, для начала давайте поговорим, как грамотно вести свой бюджет?

— Начиная планировать личный бюджет, очень важно ставить перед собой цели, как в бизнесе: краткосрочные, среднесрочные от года до трех лет и долгосрочные — на срок более трех лет. Но «цель» — это не просто «хочу купить квартиру» или «хочу купить машину». Так не работает. Она должна быть максимально конкретная: «хочу накопить на первоначальный взнос на двухкомнатную квартиру через три года». Когда вы определитесь с целью, дальше вы должны понимать, как и когда вы к ней придете. И для этого вы начинаете вести учет доходов и расходов. Это самая базовая вещь. Статистика такова: меньше четверти людей ведут регулярный учет доходов и расходов. Многие говорят: «Да-да, я веду его в тетрадке». А еще некоторые говорят: «Я веду его в уме». Мне так и хочется сказать: «Вы через год вспомните, сколько, куда, на что вы потратили?». Если вы не вели учет, то как вы можете проанализировать его и что-то запланировать? А тем более, откуда возьмутся сбережения? Ещё пример, как не нужно ставить цель: съездить в отпуск. Почему это неправильная цель? Потому что на отпуск в Австралию потребуется одна сумма денег. А вот в Турцию совсем другая.

Мне очень часто приходится объяснять людям, что планирование бюджета не надо начинать с экономии. Никто не готов экономить с первого шага, если не сформирована цель. Но когда вы начнете планировать, учитывать доходы, расходы, вы на следующем шаге скажете: «Подождите, мне чуть-чуть не хватает до первоначального взноса по ипотеке. Где я могу сэкономить? И, может быть, не надо отказываться от кофе, но просто не покупать лишнюю косметику.

— Про кофе и косметику — это реальные истории из Вашей практики?

— Да. Как-то мне одна знакомая сказала: «Я не знаю, куда постоянно исчезают мои деньги». Я говорю: «Начни вести учет доходов и расходов». Через три месяца она мне сказала: «Я обнаружила, что у меня слишком много косметики. Раньше я ее постоянно выбрасывала, а теперь просто не покупаю лишнюю. Я говорю: «И куда пошли сэкономленные деньги?». Она ответила, что купила себе абонемент в фитнес-клуб. Вот вам ответ. Не экономия — первый шаг, а желание управлять своей жизнью. И тогда ты управляешь, в том числе, личными финансами. А если ты не управляешь финансами, то они управляют тобой. Ты зависишь от того, что тебе скажут твои финансы.

Правильно рассчитываем платежеспособность

— Вы реалистичный пример привели с накоплением на квартиру. Действительно, все-таки первая цель — накопить не на всю квартиру, а именно на первоначальный взнос с учетом нынешних высоких цен на недвижимость. А если человек берет кредит: не важно, на квартиру, на что-то другое, как правильно к этому подойти?

— Опять же, начинаем с цели: для чего мы берем кредит? Ну, возьмем, например, ипотеку. Многие люди брали льготную ипотеку, но при этом огромное количество из них потом попали в ситуацию с просроченной задолженностью. А все потому, что они, скорее всего, не посчитали, что их ежемесячная долговая нагрузка будет превышать определенный уровень. Простой пример: вы получаете зарплату 100 тысяч рублей в месяц. Из них 50 тысяч рублей вы тратите на ЖКХ, телефонию, питание и прочие необходимые нужды. То есть в резерве у вас остается только 50 тысяч рублей. И вы посчитали, что эти 50 тысяч рублей будут уходить на ежемесячный платеж банку по кредиту. А если вы вдруг потеряли работу? Как вы будете жить? Поэтому надо закладывать на выплату кредита не более половины так называемого доступного дохода. То есть в нашем случае — не более 50% от 50 тысяч рублей. Но к сожалению, многие не ведут учет расходам, не считают нужным их контролировать, не соизмеряют свою долговую нагрузку. Отсюда и проблемы. Вот вы сами себя спросите: как часто вы проверяете кредитную историю? Когда проверяли в последний раз?

— Давно, мне кажется, пару лет назад.

— Вот видите.. А самозапрет на выдачу кредитов стоит?

— Нет, не стоит.

— А вы уверены, что на вас не оформят мошеннический заём?

— Надо проверить, да.

— Это все установки, которые формируют финансовую культуру и позволяют человеку быть финансово здоровым.

Как договариваться с банком и избежать форс-мажора

— Если человек все же попал в неприятную финансовую ситуацию, пошли просрочки кредиту, что делать? Какой пошаговый алгоритм действий порекомендуете.

— Ну, первое — выдохнуть, второе — не суетиться, третье — разобрать ситуацию самому. Если просрочка возникла чисто случайно, технически просто упустили этот платеж, тогда да, надо заплатить штрафы и более быть внимательным, поставить автоплатеж. Если же действительно не хватает средств на выплату процентов по кредиту, то надо еще раз сесть и провести анализ собственных доходов и расходов. А потом уже принимать решение. Но главное — быть спокойным. Очень многие заемщики в таких случаях начинают скрываться от кредитора. «Ой, у меня просроченная задолженность, я поменяю номер телефона, вы меня никогда не найдете». Полиция, может, и не будет вас искать, но судебные приставы найдут. . Поэтому в действительности нужно идти на контакт с кредитором и с ним обсуждать, как можно реструктурировать задолженность. Вариантов реструктуризации — очень много. Если ваш подтвержденный доход упал больше, чем на 30%, то можно получить кредитные каникулы. Но каникулы — это не прощение долга, это отсрочка. То есть вам просто увеличивается срок выплаты по кредиту. К тому же не у всех доходы подтверждены. Поэтому лучше сразу идти и обсуждать с банком ваши реальные доходы, чтобы вам подобрали программу реструктуризации. В этом случае сумма платежа по кредиту уменьшится, а срок, за который вы обязаны расплатиться, увеличится. Банки идут навстречу, потому что заинтересованы в том, чтобы заемщик вернул долг, пусть даже тело долга.

У нас некоторое время назад стало геройством не платить по долгам, идти в суд и объявлять себя банкротом. Отлично, ты списал долги. А потом устраиваешься на работу, на материально ответственную должность и подписываешь согласие на проверку твоей кредитной истории. И что видит работодатель? Банк выдал вам кредит, а вы не расплатились. Все, работодатель скажет: «А зачем мне такой работник, если у меня сотни других, у которых нет этих проблем?». Поэтому нужно понимать, что любой долг остается в кредитной истории, банкротство остается в кредитной истории. И вопрос даже не в том, что ты в случае банкротства не сможешь 5 лет занимать руководящую должность. Вопрос в том, как к тебе отнесется твой будущий работодатель. Ты закрываешь для себя социальный лифт. Что такое кредит? Это лифт, это мобильность. Это возможность сегодня получить доступ к тем вещам, на которые ты смог бы заработать только завтра. А ты закрываешь себе этот социальный лифт.

— Ну то есть определенная часть возможностей закроется, да?

— Не просто закроется, она исчезнет.

— Я с некоторыми людьми говорил, которые как раз скрывались от банка, не брали трубку и так далее, и заметил, что у них есть страх, стеснение идти в банк, им неловко, что сложилась такая ситуация. Надо, видимо, себя как-то перебарывать?

— От того, что вы осознанную проблему загоняете внутрь, она никуда не исчезнет. От того, что вы скажете: «Мне стыдно» — она не исчезнет. Да, неприятная ситуация, но пока ты не признаешь ошибку, ты не пойдешь дальше и не исправишь ее. Банки в данном случае — партнеры. Нужно сесть за стол и обсудить вашу финансовую ситуацию. Есть, конечно, очень много бизнеса, который зарабатывает на том, что обещает: «Мы вам спишем все долги!». Я могу кучу кейсов привести, когда у человека долг перед банком 20 тысяч рублей, а он заплатил посредникам 30 тысяч рублей за «урегулирование», а при этом и 30 тысяч лишился, и долг перед банком никуда не делся.

— А как правильнее договариваться с банком?

— Прийти и приложить все документы, подтверждающие изменения финансового положения. Например, что вас уволили по сокращению, а не по собственному желанию. Многие при сокращении соглашаются, чтобы работодатель написал в трудовой книжке: «по собственному желанию». Хочется в этом случае спросить: о чем вы думали? Особенно, если на вас оформлен кредит... Поэтому к походу в банк нужно действительно подготовиться и принести с собой все доказательства изменения финансово-экономического положения. И тогда садиться за стол переговоров. Банк может сказать: «Знаете, вам самое выгодное сейчас — взять кредитные каникулы». Или же банк предложит собственную программу реструктуризации.

У каждого кредитора есть свое понимание того, как вернуть человека в нормальный ритм платежей.

— Давайте в качестве резюме дадим читателям профилактические советы, как не попасть с кредитами в форс-мажорную ситуацию.

— Первое: понимайте, зачем вы влезаете в долги. Не берите кредит, если он вам действительно не нужен. Например, вы берете кредит на покупку нового суперсмартфона. Оцените, насколько это действительно необходимо. Если этот телефон нужен для продвижения вашего бизнеса, вы его купите и деньги эти потом отобьете — тогда кредит себя оправдывает.

Второе: перед тем как взять кредит, оцените долговую нагрузку — не текущую, а будущую. Используйте схему, про которую я говорил: на выплату долга закладываем не более 50% от доступного дохода. Третье: если взяли кредит, не забывайте платить вовремя. Ну и четвертое: если вы чувствуете, что ситуация действительно тяжелая, не надо ждать, приходи к кредитору сам — и вместе ищите пути выхода.

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