Бизнес-джет Learjet 60 рухнул в жилом районе округа Палм-Бич. Фото: REUTERS.

В США Национальное управление по безопасности на транспорте назвало имена пассажиров, погибших в авиакатастрофе во Флориде в минувшие выходные. На борту находились девять человек. Никто не выжил.

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Менее чем через три минуты после того, как экипаж сообщил диспетчерам о плохой погоде, бизнес-джет Learjet 60 рухнул в жилом районе округа Палм-Бич. При ударе самолет охватило пламя, а на дороге образовалась огромная воронка.

Среди погибших - 44-летний миллионер Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп и двое детей - 4-летняя Эмма и 2-летний Чарли.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОГИБШЕМ МИЛЛИОНЕРЕ

Семья жила в Техасе, в Остине. Адам основал IT-компании, специализирующиеся на разработке программного обеспечения, Retention.com (позволяет владельцам онлайн-магазинов систематизировать данные о пользователях) и и RB2B (помогает компаниям связываться с клиентами, которые хоть раз заходили на сайт в поисках товаров или услуг). Состояние Робинсона оценивалось в 50 млн долларов. Хелен занималась пиаром, а потом богатство мужа позволило ей переключиться на любимое дело — керамику и развивать творческий бизнес.

Вместе с ними летели близкие подруги семьи Рэйчел Рид и Чарми Фер, а также няня Анита Мария Сетина, которая заботилась о малышах и, как рассказали родственники, стала для них по-настоящему родным человеком.

«Адам и Хелен были преданными родителями, а Эмма и Чарли - светом в их жизни. Любовь Хелен и Адама будет длиться вечно. Их теплота, щедрость и умение создавать атмосферу гостеприимства затронули жизнь людей. Их утрата будет глубоко ощущаться всеми, кто любил их и кого они любили», — говорится в заявлении родных.

При ударе самолет охватило пламя, а на дороге образовалась огромная воронка. Фото: REUTERS.

МУЖСКОЙ ГОЛОС ЧИТАЛ «ОТЧЕ НАШ»

Можно было подумать, что Робинсон сам управлял собственным самолетом, как это любят делать состоятельные американцы, но нет — Адам нанял чартер у компании Aurora Aviation.

Жертвами трагедии стали и оба пилота: 55-летний командир Джеффри Грегори и 20-летняя второй пилот Наталия Фильгейрас. Несмотря на столько юный возраст, она была опытной летчицей и получила лицензию еще до того, как научилась водить машину. Ее семья рассказала, что летать Наталия училась у отца, тоже пилота.

Тем временем обнародованные переговоры экипажа с диспетчерами позволили восстановить последние минуты полета. Сначала пилоты сообщили про обледенение и умеренную турбулентность. Температура за бортом составляла около -47’C. Диспетчер ответил, что впереди условия полета должны улучшиться.

Но вскоре экипаж сообщил об осадках и резком снижении.

«Мы снижаемся на 8000 футов (2438 метров). Сигнал бедствия, сигнал бедствия. Мы снижаемся на 10 000 футов (3048 метров) в минуту», - в голосе Наталии нарастала паника. После чего она закричала: «Аварийная ситуация! Мы превысили допустимую скорость, снижаемся на 20 000 футов (6096 метров) в минуту. Мы сейчас рухнем на землю».

На записи слышны крики из салона и мужской голос, читающий «Our Father» — молитву «Отче наш».

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ КРУШЕНИЯ САМОЛЕТА ВО ФЛОРИДЕ

По данным Нацуправления по безопасности, обломки разбросало на площади в километр. Есть признаки того, что самолет начал разрушаться еще до удара - во время падения судно превысило возможную для себя скорость. Следователи выясняют, был ли на борту параметрический самописец (на подобного типа самолетах обязательна установка только речевых «черных ящиков») и сохранился ли он.

Катастрофа едва не затронула жителей соседнего парка передвижных домов. По данным New York Post, около 400-600 человек были эвакуированы, несколько фургонов повредили разлетевшиеся обломки. Люди пока не могут вернуться за вещами и автомобилями. Власти рассматривают варианты временного размещения.

Что именно привело к падению Learjet, еще предстоит установить. Следователи рассматривают несколько возможных версий, среди которых сразу комплекс факторов - обледенение, турбулентность и разрушение конструкции. Окончательных выводов пока нет.

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