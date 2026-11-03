Сумма задолженности Джигана по алиментам составляет 1,7 млн рублей: дело передали в суд

Джиган и Оксана Самойлова Фото: Даниил ОПАРИН.

Бывшие супруги Джиган и Оксана Самойлова решают сразу несколько вопросов в судебном порядке. Так, 26 октября в Савеловском районном суде состоялась беседа по делу об ограничении в родительских правах 41-летнего Дениса Устименко, который до сих пор находится на реабилитации в Израиле. Также Оксана и Джиган судятся по поводу алиментов. В настоящее время задолженность составляет 1,7 млн рублей, и она продолжает расти.

«Алименты взыскиваются через судебных приставов. Подписано алиментное соглашение. Соотвественно, это отдельный вопрос и процесс. Приставы уже работают. Возбуждено исполнительное производство. Сейчас насчитана задолженность — порядка 1,7 млн рублей. В конце месяца у нас планируется прием у приставов. После этого приема будет понятно, какие меры принял пристав, что там в деле, какие аресты и ограничения. И мы будем работать над тем, чтобы задолженность была верно рассчитана», — сообщила Ирина Кузнецова.

Буквально 2 ноября иск об изменении размера или формы взыскания алиментов передали в суд. Теперь вопрос по задолженности будет решаться в судебном порядке. Вероятно, Джигану, который с июля приостановил музыкальную деятельность, придется как-то реализовывать недвижимость, доставшуюся ему после разводе. Впрочем, известно, что загородный дом певца уже арестован приставами. Вероятно, речь идет про огромный особняк с 17-ю спальнями, который строила Оксана, и который Денис забрал себе после развода.

Напомним, что у 38-летней Самойловой и 41-летнего Устименко четверо детей —15-летняя Ариела, 12-летняя Лея, 9-летняя Майя и 6-летний Давид. Много лет Оксана скрывала, что певец страдает от зависимости. По словам многодетной мамы, Джиган впадает в измененное состояние под действием запрещенных препаратов и теряет связь с реальностью. В июле 2026 года на протяжении десяти часов Устименко, одетый в стиле Рэмбо и вооруженный гражданским карабином «Сайга 9», удерживал персонал в заложниках и даже стрелял по охраннику. Позже выяснилось, что несколько лет назад певец угрожал пистолетом и самой Оксане, а также стрелял по стенам.

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