Опубликован рейтинг этичности телеком и ИТ компаний России

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Три из четырех россиян не готовы терпеть токсичную атмосферу в коллективе, даже если им предложат повышение зарплаты на 30 %. Об этом указано в новом исследовании Билайна, которое представили вместе с отраслевым рейтингом «Этика на работе». Он разбирает корпоративную культуру в телекоммуникационных и ИТ компаниях России.

Для первоначального анализа рейтинга этичности отобрали 112 компаний и оценили их на предмет требований к этичности корпоративной среды. Среди критериев — содержание корпоративных кодексов этики (в открытом доступе авторы исследования нашли 37 документов), отзывы сотрудников и публикации СМИ за последние 12 месяцев. В топ 5 вошли: Сбер, МТС, Ростелеком, Яндекс и ЭР Телеком. Методология рейтинга одобрена экспертами НИУ ВШЭ.

К анализу кодексов этики привлекли ИИ: нейросеть анализировала содержание, а также помогала сформировать рейтинг по сумме набранных баллов. Одним из ключевых критериев оценки стал возможный разрыв между формальными обязательствами компании и опытом сотрудников. 12 лидеров этого этапа прошли в следующий. Исследователи анализировали публикации в СМИ и соцсетях с упоминанием этих бизнесов. По итогам сопоставления результатов была определена пятерка лидеров.

— Корпоративная этика давно вышла за рамки внутренних документов: сегодня это часть управленческой системы, от которой напрямую зависят устойчивость и репутация бизнеса. Ценность рейтинга в том, что он оценивает корпоративную этику комплексно: сопоставляет публичные обязательства компаний с опытом сотрудников и данными из открытых источников. Практики Института комплаенса и этики бизнеса приняли участие в разработке методологии исследования, и для нас было важно, чтобы она отражала реальные вызовы, с которыми сталкиваются компании. Такой подход позволяет говорить об этике на языке измеримых показателей, а не общих заявлений. Убеждена, что подобные исследования помогут российскому бизнесу выстраивать более прозрачную, ответственную и уважительную корпоративную культуру, — прокомментировала презентацию рейтинга директор Института комплаенса и этики бизнеса Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Ирина Грекова.

Одновременно Билайн провел внешний опрос о роли этики в трудовых отношениях. Для исследования пригласили 1000 сотрудников коммерческих компаний в возрасте от 18 до 55 лет. По его результатам, 61 % опрошенных сталкивались на работе с неэтичным поведением. Респонденты жаловались на грубость, крики, фаворитизм и двойные стандарты. При этом 75 % не готовы работать в токсичной атмосфере даже при предложении зарплаты на 30 % выше. 57 % участников заявили, что уволятся, если руководитель будет нарушать этические нормы.

В выводах авторы исследования подчеркивают значение уважительной рабочей среды для привлечения и удержания сотрудников. Она становится фактором устойчивости бизнеса и качества работы с клиентами. В компании добавили, что придерживаются собственной комплексной программы корпоративной этики: сотрудники знакомятся с требованиями к поведению при трудоустройстве и проходят регулярное обучение. Для консультаций по этическим вопросам используются, в том числе, ИИ инструменты. Предусмотрены каналы для обращений, включая анонимные, и обязательное рассмотрение всех поступивших сообщений.

Составители рейтинга намерены обновлять рейтинг ежегодно. Компании, которые попали в исследование, могут получить разбор своих оценок и использовать его для развития корпоративных практик.