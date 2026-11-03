Александр Беглов: город выполняет обязательства по всем инфраструктурным мегапроектам

Фото: пресс-служба Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга.

Санкт-Петербург одновременно реализует несколько крупных инфраструктурных проектов, которые должны существенно улучшить транспортную систему города и всего Северо-Запада нашей страны. Ключевое место среди них занимает Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД).

ШМСД: начало третьего этапа

Стартовали строительно-монтажные работы на третьем участке ШМСД. Новая трасса протянется от Софийской улицы в сторону Глухоозёрского шоссе и будущего моста через Неву. Проект ведётся по концессионному соглашению между городом и ООО «Широтная магистраль Северной Столицы».

Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов назвал магистраль одним из главных мегапроектов города, имеющим общегосударственное значение.

«Магистраль необходима для транспортной системы Петербурга и всего Северо-Запада России. Старт третьего этапа - важный шаг к созданию современного транспортного каркаса, который сократит автомобилистам время в пути, освободит загруженные улицы, внесёт вклад в укрепление агломерации города и Ленинградской области», — заявил Глава города.

Фото: пресс-служба Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга.

Протяжённость третьего этапа составит 2,2 км по правому направлению и 1,2 км — по левому. Трасса пройдёт над действующими железнодорожными линиями и городскими улицами. Строительство идёт в условиях плотной застройки, а наиболее сложными участками являются пересечения с городскими улицами и железными дорогами — рядом возводится инфраструктура для Высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва.

Генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Антон Новиков отметил, что здесь одновременно реализуются два мегапроекта, и задача — синхронизировать и увязать между собой технические решения, технологии и графики строительства магистралей, чтобы оба объекта были введены в срок.

На третьем этапе возведут пролётные строения, подпорные стены и шумозащитные сооружения. В ходе воплощения этой стадии строительства установят 216 опор и 571 буронабивную сваю. Генподрядчик стройки АО «Бамтоннельстрой-Мост» параллельно ведёт работы на втором этапе возведения магистрали — от Витебского проспекта до Софийской улицы, где уже выполнено более двух сотен свай, около трех десятков ростверков и 15 тел опор. Руководитель проекта Александр Дмитришин сообщил, что подрядчик приступает к третьему этапу и будет наращивать интенсивность работ.

Одновременно АО «Дороги и мосты» строит новый разводной мост через Неву. На левом берегу развёрнут городок для специалистов, ведутся буровые работы и устройство свайных оснований, начато возведение рабочего моста для тяжёлой техники.

Бюджет Широтной магистрали и другие мегапроекты

Представляя депутатам Заксобрания законопроект о бюджете на 2027–2029 годы, Александр Беглов сообщил, что на строительство 2–4 этапов ШМСД с транспортными развязками заложено 123,5 млрд рублей, включая 60 млрд рублей из федерального бюджета. Шестиполосная магистраль длиной более 14 км включит восемь развязок и новый разводной мост в створе Зольной и Фаянсовой улиц. Первый этап — Витебская развязка — уже работает.

Фото: пресс-служба Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга.

Губернатор подчеркнул, что транспортный коридор, ведущий в дальнейшем в Карелию, Мурманск и Архангельск, создаст новые возможности для развития Петербурга. Финансирование ведётся с использованием механизма государственно-частного партнёрства, а старт работам дал лично Глава государства Владимир Путин.

Город в полном объёме выполняет обязательства и по другим транспортным мегапроектам. В бюджете следующего года предусмотрено 23 млрд рублей на возведение Большого Смоленского моста. А на строительство ВСМ Петербург — Москва направят 10 млрд рублей как финальный транш города и ещё 20 млрд рублей в течение трёх лет для подготовки городской инфраструктуры к началу движения скоростных поездов. Из 10 млрд рублей, предназначенных на обустройство коллектора для круглогодичного курорта «Санкт-Петербург Марина» в нынешнем году освоено 4 млрд, ещё 6 млрд планируется освоить в 2027-м.

СПРАВКА КП

Разрешение на строительство третьего этапа ШМСД выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы 16 сентября 2026 года. Магистраль входит в программу «10 приоритетов социально-экономического развития Петербурга» и решает целый ряд транспортных и социально-экономических задач. Помимо создания кратчайшего пути из грузовых районов Большого порта на автомобильные дороги, Широтная магистраль разгружает выезды в направлении Карелии, Мурманска и Архангельска, а также уменьшает время в пути до мегаполиса жителям восточных районов Ленинградской области и повышает туристическую привлекательность города.