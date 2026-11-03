Билайн показал лучший отклик мобильной сети в торговых комплексах столичного региона

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Билайн показал лучший результат по скорости отклика мобильной сети среди четырёх операторов в десяти торговых комплексах Москвы и Подмосковья. По данным исследования ИАА «TelecomDaily»*, задержка сигнала (Ping**) в сети оператора составила в среднем 39 миллисекунд. Этот показатель отражает, как быстро сеть отвечает на запрос пользователя: чем он ниже, тем быстрее отклик.

Билайн также достиг 100%-ной успешности загрузки эталонной интернет-страницы Kepler*** — специальной страницы с текстом, изображениями и видео, которую используют для проверки надёжности соединения.

Для посетителей торговых комплексов связь нужна для самых простых вещей: найти нужный магазин на схеме, созвониться с близкими и договориться, где встретиться, списать бонусы или вызвать такси. Обеспечить стабильную работу сети в большом здании непросто: на распространение сигнала влияют планировка и перекрытия, а в часы пик растёт число людей, одновременно пользующихся мобильным интернетом. Поэтому важно не только развивать инфраструктуру, но и постоянно анализировать работу сети, чтобы она справлялась с меняющейся нагрузкой.

Олег Бирюков, вице-президент, Московский регион Билайна:

«Торговые комплексы — это сложная среда для мобильной связи: большие пространства, несколько этажей, особенности планировки и высокая нагрузка в часы пик. При этом посетители ждут, что интернет будет работать привычно и предсказуемо: страницы будут открываться, платежи — проходить, а нужные сервисы — быстро отвечать. Чтобы обеспечивать стабильную связь в сложных условиях, важно точно понимать, как работает сеть и где ей требуются улучшения. Мы используем анализ данных и искусственный интеллект, чтобы точнее планировать развитие инфраструктуры и эффективнее выявлять технические проблемы. Такой подход помогает нам принимать решения на основе данных и развивать сеть с учётом реальных потребностей пользователей».

В исследование вошли десять торговых комплексов Москвы и Подмосковья, в том числе «Афимолл Тверская», «Митино Парк», «Семеновский», «Одипарк», МФК «Ботаника», «Кузьминки Молл», «Метрополис», «Калейдоскоп», «Коламбус» и TЦ Discovery.

Исследование проведено ИАА «TelecomDaily» в первую неделю октября 2026 года с использованием профессионального измерительного комплекса TEMS Investigation****. С результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.

* ИАА «TelecomDaily» (Телеком дейли) — информационно-аналитическое агентство, специализирующееся на исследованиях телекоммуникационного рынка.

**Ping — время, за которое данные передаются до сервера и обратно. Чем ниже показатель, тем быстрее отклик сети.

*** Kepler (Кеплер) — эталонная интернет-страница, содержащая различные типы контента, включая текст, изображения и видео. Ее загрузка используется для оценки стабильности и качества интернет-соединения.

**** TEMS Investigation — профессиональный программно-аппаратный комплекс для измерения и анализа параметров мобильных сетей.

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