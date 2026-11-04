Девушка жаловалась на боли в груди, но в больнице раз за разом ей отказывали в госпитализации: в течение двух недель она умерла

От начала болей до смерти прошло около двух недель. Фото: КП-Киров

После внезапно смерти 32-летней Ирины Е. в Советске Кировской области ее близкие поставили под сомнение качество и своевременность оказанной ей медицинской помощи. Мать умершей заявила, что дочь неоднократно жаловалась врачам на сердечные боли, нехватку воздуха и ускоренное сердцебиение, однако ее не госпитализировали.

ОТКАЗ СНОВА И СНОВА

Как сообщает «КП-Киров», первые сведения о трагедии появились в одном из местных сообществ в социальных сетях. Публикацию разместила мать погибшей. По ее словам, Ирина скончалась 23 октября в реанимационном отделении больницы в Кирове.

Проблемы со здоровьем у девушки начались примерно за две недели до смерти. Она обращалась за помощью, предъявляя жалобы на боли в области сердца и под лопатками, одышку и высокий пульс. Однако, по утверждению матери, необходимые диагностические процедуры проведены не были: пациентке не сделали электрокардиограмму и рентген, не взяли анализ крови.

Кроме того, женщина сообщила, что дочь по несколько раз в день доставляли на скорой помощи в приемное отделение центральной районной больницы. Обращения были вызваны одними и теми же симптомами, но госпитализацию каждый раз не назначали. Вместо этого пациентке вводили гормональный препарат и отправляли домой.

Отдельные вопросы у матери возникли к лечащему врачу. Она полагает, что медик не смог распознать сердечный приступ и отличить его от панической атаки. В своем обращении женщина усомнилась в правильности принятых решений и потребовала провести разбирательство.

Мать Ирины попросила региональный Минздрав принять меры и предоставить отчет о результатах проверки. Она также заявила, что при отсутствии ответа намерена обратиться в Министерство здравоохранения России и Следственный комитет.

ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

В Минздраве Кировской области выразили соболезнования семье умершей. При этом в ведомстве пояснили, что не могут обсуждать состояние здоровья конкретного пациента и давать подробные разъяснения в комментариях под публикацией в социальной сети, поскольку сведения о здоровье гражданина относятся к информации, охраняемой законом.

Тем временем публикацией заинтересовались в региональном следственном управлении СК России. Сотрудники ведомства обнаружили сообщение в ходе мониторинга интернета и начали проверку изложенных в нем обстоятельств. Пока изложенные матерью обстоятельства остаются ее утверждениями, и вопрос о том, была ли медицинская помощь оказана Ирине своевременно и в необходимом объеме, предстоит установить специалистам

«ОЧЕНЬ ХОТЕЛА ЖИТЬ»

Все близкие погибшей не могут поверить в ее столь ранний уход. По их словам, Ирина была жизнерадостной, яркой и доброй девушкой.

«Она очень хотела жить. Она всегда была жизнерадостной девушкой, с чистым сердцем. Даже не представляю, как мы будем жить с этой потерей. Почему самых хороших и молодых людей забирает смерть…» - не может поверить в случившееся ее семья.

Похоронили девушку 26 октября в родном городе.

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