Стало известно, сколько отечественных товаров купили россияне

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Ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, Ozon подвёл итоги продаж отечественной продукции и выяснил, в каких регионах выпускаются самые востребованные товары. С января по сентябрь 2026 года покупатели приобрели на платформе около 1,8 млрд товаров российского производства — на 70% больше, чем за тот же период прошлого года.

С начала года российские товары приобрели 62 миллиона покупателей: в среднем они делали по 6 миллионов заказов в день. При этом, отмечают аналитики, многие товары проделали большой путь – через всю страну. Например, среди покупателей Южно-Курильска в список самых популярных заказов вошел садовый инвентарь, изготовленный во Владимирской области. А для жителей дагестанского села Усухчай доставляют специальный корм для пчел из Рязанской области.

Больше всего популярных среди покупателей товаров выпускают в Москве и в Подмосковье, в Санкт-Петербурге, в Краснодарском крае и в Свердловской области. При этом именно в этих регионах пользователи чаще всего заказывают продукцию, сделанную в других субъектах РФ.

«Еще десять лет назад небольшой производитель продавал в основном в своем городе и в соседних районах региона. Сейчас его продукцию могут заказать жители из разных точек страны. Мы берем на себя не только логистику, но и помощь с продвижением», - рассказал вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти компании Игорь Зимин.

На региональных витринах собрана продукция, сделанная местными производителями. Чтобы помочь предпринимателям как можно шире представить ее на всю страну, маркетплейс совместно с региональными властями и центрами «Мой бизнес» в 2022 году запустил проект «Сделано в России». На сегодняшний день в нем участвуют уже 58 регионов. Любой локальный производитель может разместить свои товары на региональной витрине бесплатно.

Узнать, как российские регионы связаны между собой, можно и в праздничном проекте маркетплейса «Становимся ближе». Онлайн-игра «Города» рассказывает о неожиданных совпадениях, а квиз о происхождении знакомых вещей помогает взглянуть на привычные предметы по-новому. Отправившись в виртуальное путешествие по стране, можно выяснить, например, что названия Йошкар-Олы и Нарьян-Мара переводятся одинаково — «Красный город». А жители Архангельской области до сих пор пекут «козули» - расписные пряники. Проект знакомит пользователей не только с российскими товарами, но и с историей регионов, в которых они выпускаются.