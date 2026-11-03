Зря взволновали экологов: новость о поиске источника сжигания отходов в Новочебоксарске распространял поддельный канал мэрии

В Новочебоксарске, якобы, ищут очаги сжигания отходов, ставшие причиной загрязнения воздуха. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В социальных сетях и на некоторых новостных ресурсах появилась информация о том, что администрация города Новочебоксарска сообщила о выезде экологов в микрорайон Иваново и промышленную зону. Якобы они там будут искать очаги сжигания отходов, ставшие причиной загрязнения воздуха. Как выяснили журналисты KP.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание фейков, верить этому нельзя.

Согласно данным из публикации, требования о замерах во время задымлений, в том числе и ночью, направили в Минприроды республики Чувашии и местное управление Роспотребнадзора. Мол, их специалисты должны будут этим заниматься. Вся загвоздка в том, что сведения дает поддельный Telegram-канал, имитирующий работу городской администрации.

Достаточно посмотреть на наполнение паблика. Новости выдаются буквально каждую минут, что совсем не похоже на то, как ведутся официальные ресурсы властей. Да и контент очень непоследовательный. Так, 21 октября там анонсируются события, которые уже состоялись 10 и 11 октября…

Изначально канал был создан 23 ноября 2024 года и переименован только 12 октября 2026-го. Именно с этого дня там начали выкладывать посты про Новочебоксарск, но без какой-либо логики. Иногда разные инфоповоды выходили в одну и ту же минуту.

Адрес официального канала отличается от поддельного всего одной буквой, поэтому их легко перепутать. Но именно правильный выходит в поисковой выдаче, новости в нем размеренные и достоверные. И, конечно, вброса о плохой экологической обстановке там нет.

Добавим, что 3 ноября «фальшивка» стало недоступна для пользователей. Напоминаем, что необходимо быть бдительным, не вестись на провокации и доверять только проверенным и официальным источникам.