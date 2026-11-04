В перевернутом автомобиле нашли мертвую девушку: все выглядит так, что за рулем была она, но у нее нет прав, а машина чужая

Погибшей было всего 22 года Фото: СОЦСЕТИ.

В ночь на 30 октября, около двух часов ночи на трассе в Ульяновской области произошло ДТП со смертельным исходом. Согласно предварительной информации, внутри перевернутой ВАЗ-2114 нашли девушку 2004 года рождения. Автомобиль был не ее, сама она не имела водительских прав, но вокруг больше никого. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. У погибшей была взята кровь для лабораторного исследования.

СКОНЧАЛАСЬ ДО ПРИЕЗДА МЕДИКОВ

По данным регионального УМВД, пока основной версией остается, что машиной управляла все-таки погибшая 22-летняя Светлана Ч. На вопрос, как она попала за руль чужой машины, остается открытым. Пока даже сложно ответить на вопрос, водила ли она вообще когда-нибудь раньше.

Предположительно, девушка нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, то есть банально не справилась с управлением и вылетела с дороги. Легковушка чересчур сильно сместилась к правой стороне дороги, колесо провалилось, а затем опрокинулся и сам автомобиль.

ДТП оказалось очень серьезным и неудачным для водительницы. От полученных тяжелых травм девушка скончалась на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи.

ОСТАЛОСЬ МНОГО ВОПРОСОВ

Пока вопросов в истории больше, чем ответов. Образцы крови погибшей отправили на анализ. Есть подозрения, что она могла быть пьяна. Однако результатов экспертизы еще не обнародованы.

Правоохранители и сами подчеркивают, что окончательная картина аварии пока не восстановлена. Экспертизы также должны дать на вопросы, находилась ли девушка в салоне одна и действительно ли именно она была за рулем в момент столкновения. Потому что на данный момент все выглядит очень странно.

Параллельно в социальных сетях развернулась активная дискуссия. Одна из местных жительниц высказалась резко: «Зачем такие за руль садятся?! Это дорога. Повезло людям, что не попались на пути…».

Однако многие комментаторы не спешат соглашаться с официальной версией: «Прежде чем так писать, дождитесь доказанных фактов о том, что это она была за рулем. Почему пишут только о ней, если она была не одна?».

Многие намекают на то, что погибшая не могла находиться одна в чужом автомобиле в такое позднее время. И в деле явно замешан кто-то еще. Но пока это не доказано и остается ли версией.

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