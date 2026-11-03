При минус 50 чужих не бывает: глава Якутии открыл Москве секрет дружбы 135 народов

Айсен Николаев Фото: Юлия АЛЕХИНА.

«Сколько Франций в Якутии - четыре или пять?» - спросил два года назад в Якутске Владимир Путин. Айсен Николаев - выпускник физфака МГУ, бывший мэр Якутска, с 2018 года глава самого большого региона страны - ответил с точностью до сотых: «4,67. Но давайте не путаться, Владимир Владимирович: Якутия по территории - как Индия». Этот диалог Николаев вспомнил в понедельник в Москве, с трибуны Международной недели «Народы России» - главного события Года единства народов, которая открылась в Центре международной торговли. Открывали её секретарь Совбеза Сергей Шойгу и вице-премьер Татьяна Голикова, а первым из глав регионов слово получил Николаев. Самая холодная обитаемая земля планеты - термометр за год проходит здесь 110 градусов - говорила о тепле убедительнее всех. Николаев напомнил простую истину: при минус 50 человек в одиночку не доживает до утра, а народ в одиночку - до весны. Вся история Якутии за 400 лет - о людях, которые научились греться друг о друга, и 135 народов живут там в мире по той же причине, по какой на Севере не отказывают в ночлеге незнакомцу. С этим он и приехал: предложить однажды провести Неделю народов России в Якутии - на полюсе холода, где 400 лет стоит форпост России в Арктике.

«Родина там, где теплее душе»

Начал он, впрочем, с того, чем Якутию обычно пугают, - с холода: «Это территория с самым суровым на планете климатом. Нам говорят: у вас вечная мерзлота, полярные ночи - как можно жить и дышать в минус 50? Но это же наша Родина. И у нас каждый знает: Родина там, где теплее душе».

Отсюда и ответ на вопрос, ради которого собрана вся Неделя: как 135 народов веками живут без вражды? «Если кто-то начнёт: „Ты такой национальности, я такой национальности“ - невозможно жить. Только вместе можно преодолевать трудности, только вместе можно идти вперёд», - объяснил Николаев. А на вопрос, чему республика может научить страну, ответил после выступления: «Не может человек прожить в одиночку - ни один народ, ни одна группа. Традиции гостеприимства, взаимовыручки, помощи незнакомому человеку остаются всегда. Именно через это приходит то, что называется простым словом „дружба“».

Фото: Юлия АЛЕХИНА.

«Алиса» заговорила по-якутски

Как всё, от чего на Севере зависит жизнь, дружбу здесь обустроили основательно.С мая 2025-го в республике работает отделение Ассамблеи народов России, под ним - 17 районных, действуют 65 национально-культурных объединений. За 5 лет 264 социально значимых проекта республики получили по конкурсу поддержку правительства России. «Национальная политика - это не отдельное направление, а сквозная задача всего государственного управления», - сформулировал Николаев.

Самое живое - в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского, основоположника якутской литературы: 35 творческих коллективов, половина участников - дети и молодёжь. На родные языки республика направляет свыше 100 млн рублей, и результат уже слышен: по-якутски, по словам главы, «начинают говорить» искусственный интеллект - «ГигаЧат» Сбера и «Алиса» Яндекса. При этом всех якутян, подчеркнул глава, «связывает наш великий русский язык»: в этом году республика отметила 135-летие Русского драматического театра имени Пушкина, а годом раньше - 155 лет Якутской епархии, вклад которой в духовное становление края он назвал неоценимым.

Фото: Юлия АЛЕХИНА.

Заявка на Арктику

Главное Николаев приберёг под конец. В 2032 году Якутску, старейшему городу Дальнего Востока, исполнится 400 лет, и столько же - вхождению Якутии в состав России. «А если говорить шире, мы будем отмечать 400 лет со дня начала освоения Россией Дальнего Востока», - напомнил глава. Указ о юбилее президент подписал. И Николаев предложил «уже сейчас продумать» проведение Недели народов России в Якутии.

Аргумент - геополитический. «Россия - величайшая арктическая держава. А Якутия исторически является её форпостом на всём северо-востоке Евразийского континента и в Арктике», - сказал он. Арктика становится «центром притяжения геополитических интересов различных мировых держав», и здесь нужно не только присутствие, но и «культурное доминирование нашего государства в мировой Арктике». Продвигать «код культуры России» во всём приполярном мире он предложил через Якутию - признанный центр сохранения языков и культуры Севера, чьи международные проекты «несмотря на все санкции, продолжают работать». Для этого в республике достраивают Арктический центр эпоса и искусств.

«Самый холодный регион страны предложил Москве площадку для будущей Недели и её главную мысль. «Многообразие - сила России, - сказал Николаев. - Через него рождается единство, которое позволяет нашей стране быть непобедимой, быть великой». В Якутии это проверено при минус 50.