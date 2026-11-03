«Предприми себя»: школьники 6–7 классов смогут побороться за обучение в «Большом Физтехе»

Фото предоставлено пресс-службой СМИ2

Организатором проекта выступает Фонд «Университет детства» при поддержке Московского физико-технического института и Рыбаков Фонда. Участниками могут стать ученики шестых и седьмых классов: ребятам предложат нестандартные задания, проверку знаний и навыков, а победители получат гранты на обучение в школе-пансионе «Большой Физтех».

Как отмечают организаторы, главная задача конкурса — дать талантливым детям из разных регионов возможность получить качественное образование независимо от места проживания и финансового положения семьи. Для школьников это не только соревнование, но и знакомство с новыми форматами обучения, возможность определить свои интересы и выбрать направление развития. Победители смогут поступить в школу-пансион «Большой Физтех», где академическая подготовка сочетается с научными исследованиями, проектной и командной работой.

Официальный запуск второго сезона прошел 3 ноября на пресс-конференции в московской школе-пансионе «Большой Физтех». После мероприятия состоялось открытие арт-объекта, посвященного развитию меценатства в России. Гости также побывали на экскурсии по школе, которую провели сами ученики.

Заместитель генерального директора Центра просветительских инициатив Минпросвещения России Инал Габлия отметил, что в стране создается все больше возможностей для раскрытия способностей детей: работают центры «Точка роста», детские технопарки «Кванториум», где школьники углубленно изучают естественные науки, робототехнику и инженерию. По его словам, важную роль в развитии образования играет и бизнес, а «Большой Физтех» — пример того, как частная инициатива помогает создавать условия для талантливых детей.

Сотрудничество с МФТИ дает школьникам возможность еще до поступления в университет познакомиться с научной и инженерной средой. Проректор по учебной работе МФТИ, кандидат физико-математических наук Артем Воронов подчеркнул, что современное образование не должно ограничиваться предметными знаниями. Сегодня, когда искусственный интеллект меняет подходы к обучению, особенно важны исследовательское мышление, предпринимательские способности, социальная ответственность и умение работать в команде. Именно такую среду, по его словам, создают в школе-пансионе «Большой Физтех». При этом организаторы хотят, чтобы ребята сохраняли связь с родными городами и в будущем могли участвовать в их развитии.

Важную роль в проекте играют предприниматели и меценаты, которые предоставляют гранты на обучение и помогают создавать условия для развития школьников. Одним из них стал сооснователь школы-пансиона «Большой Физтех» Игорь Рыбаков, выступающий территориальным попечителем конкурса в Магнитогорске. По его словам, уже в 12–14 лет подростки могут осваивать искусственный интеллект, знакомиться с передовыми технологиями и пробовать себя в науке. Но важно не только дать детям доступ к этим инструментам, а вовремя заметить их способности и помочь раскрыть потенциал.

Сооснователь школы-пансиона «Большой Физтех» Игорь Рыбаков. Фото предоставлено пресс-службой СМИ2

Рыбаков также объяснил, почему решил лично поддерживать талантливых детей в родном городе. Он рассказал, что когда учился в школе в Магнитогорске, к ним пришел выпускник его школы, студент МФТИ, который заметил его способности и взял под свое крыло. Эта встреча во многом изменила его жизнь. Предприниматель хочет, чтобы у других ребят тоже был человек, который поможет им поверить в себя и увидеть новые возможности.

Организаторы предусматривают несколько уровней территориального попечительства: от отдельных школ и районов до городов и целых регионов. Такая система позволяет поддерживать одаренных подростков как на местном, так и на региональном уровне.

Генеральный директор Фонда «Университет детства» Елена Головачева отметила, что во втором сезоне квест объединит не только школьников, но и взрослых, готовых помогать талантливым детям в своих регионах. Организаторы ищут не просто отличников, а ребят с любознательностью, инициативой и желанием развиваться. Для них конкурс может стать первым шагом к обучению в школе-пансионе «Большой Физтех». Те, кто не пройдет отбор, смогут продолжить развитие при участии региональных попечителей и скаутов. Главная цель проекта — дать каждому талантливому ребенку шанс раскрыть свои способности независимо от того, где и в какой семье он родился.

В первом сезоне конкурса приняли участие более 3 тысяч семиклассников из 69 регионов страны. Из них 100 финалистов прошли образовательную программу в Москве, а 26 победителей получили гранты от российских предпринимателей и меценатов на обучение в «Большом Физтехе».