Андрею (слева) в декабре должно было исполниться 17 лет.Фото: Дума городского округа Большой Камень/соцсети

Жестокое убийство произошло в городе Большой Камень, что в Приморском крае. 42-летний мужчина набросился с ножом на 16-летнего подростка в кинотеатре «Октябрь». Мужчина ударил 11-классника ножом в грудь при свидетелях. Подросток скончался на месте. Что предшествовало убийству и что известно о личности школьника и подозреваемого - в материале KP.RU.

КОНФЛИКТ И СМЕРТЬ

Большой Камень - это маленький городок у моря на 40 тысяч жителей недалеко от Владивостока. Нельзя сказать, что там все друг друга знают, но многие между собой общаются, поэтому новость о чудовищном происшествии в кинотеатре «Октябрь» разнеслась по городу быстро. Первое, что стало известно - неадекватный мужчина зарезал школьника в кинотеатре. Затем появились кадры с места.

- Его больше с нами нет, я пытался до последнего. Он умер, я не смог, - захлебываясь слезами рассказал один из приятелей 16-летнего Андрея, сидя рядом с телом убитого в кинотеатре.

Друг записал на видео обстановку в этот момент - пустынный холл, бездыханный школьник и дорожка крови на кафеле… Убийцы рядом уже не было. По сообщениям очевидцев, друзья пытались откачать убитого, но ничего не вышло. Как рассказывают знакомые убитого, Андрей продолжил убегать от нападавшего и после смертельного удара.

- Он прошел около пяти шагов, расстегнул куртку и упал, - рассказали KP.RU знакомые парня.

Пока точно неизвестно, что конкретно произошло. Есть сразу несколько версий событий, которые предшествовали убийству. Так, изначально сообщалось, что группа старшеклассников сидела в кафе, которое расположено в одном здании с кинотеатром, а пьяный 42-летний Александр И. начал вести себя агрессивно. Не дожидаясь момента, когда взрослый мужчина нападет, подростки бросились врассыпную. Все, кроме Андрея. Тот решил поговорить с Александром и успокоить его, но мужчина напал на школьника и ударил ножом. Обсуждалась информация, что Александр может быть сыном одной из работниц кинотеатра. Якобы мужчина часто наведывался к матери на работу и требовал у нее денег. Сообщается, что оружие он мог взять именно у нее. После убийства он якобы вернулся обратно к матери, где и дождался приезда полиции.

По второй версии, задирать пьяного Александра начали именно сами подростки (якобы кто-то даже успел ударить его), а когда мужчина начал агрессивно себя вести - разбежались, но он успел напасть на одного из них. Еще по одной из версий - нападению не предшествовало ничего. Мужчина якобы пришел в торговую точку в здании, где работала его жена и попросту напал на Андрея без всяких причин.

В свою очередь в СУ СК России по Приморскому краю сообщили, что конфликт был в холле здания и в ходе перепалки мужчина напал на Андрея. Александра задержали, а по факту происшествия завели уголовное дело по статье «Убийство».

- Назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, - добавили в ведомстве.

«ДОБРЕЕ ЕГО Я НИКОГО НЕ ЗНАЮ»

Известно, что Андрею в этом году должно было исполниться 17 лет. Он рос в многодетной семье и был младшим из троих братьев (всего в семье семеро детей). Семья была благополучной и в сентябре этого года даже была награждена почетным знаком «Родительская доблесть» II степени. Награду родители Андрея получили из рук первого вице-губернатора, председателя правительства Приморья Веры Щербины.

Родители Андрея получили почетный знак «Родительская доблесть» II степени за воспитание 7 детей. Фото: Дума городского округа Большой Камень

- Андрей всегда был прекрасным человеком, я добрее в жизни никого не встречала. Таких сейчас по пальцам пересчитать, - поделились с KP.RU одна из подруг убитого. - Я не думаю, что Андрей мог пристать к этому мужчине. Он, наоборот, избегал конфликтов.

Семья убитого была крепкой и хорошей. Мальчика (крайний слева) воспитывали добрым и честным. Фото: Дума городского округа Большой камень

Семья Андрея - верующая. Все дети воспитывались честными, добрыми и трудолюбивыми. Пока никто из родных не готов общаться с журналистами, для них произошедшее - большое потрясение и страшное горе. Редакция KP.RU выражает соболезнования семье Андрея.

О самом нападавшем известно не много. По одной из версий он работал «учителем истории в одном из местных лицеев и в учебном центре по гражданской обороне». Однако в Большом Камне лицеев нет - только несколько СОШ и один колледж, где нет таких преподавателей по истории. Не исключено, что педагогом 42-летний Александр И. был в прошлом, а сейчас не работает. KP.RU продолжит следить за развитием событий.