Дмитрий Чернышенко: «Абилимпикс» – это праздник духа, воли, профессионализма, который проходит по поручению Президента Владимира Путина

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РФ

Торжественная церемония прошла в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр».

Всего победителями и призерами Национального чемпионата «Абилимпикс» в 2026 году стали 450 человек.

В общем медальном зачете первое место заняла команда города Москвы, второе – команды Республики Татарстан и Санкт-Петербурга, третье – команда Московской области.

Награды победителям вручили заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Символично, что финал «Абилимпикса» проходит в Год единства народов России. Наша дружина абилимпийцев увеличивается, за 12 лет их уже более 180 тысяч. Важно, что повышается уровень конкуренции», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что были обновлены более половины компетенций Национального чемпионата «Абилимпикс». Среди представленных наиболее нужные стране, героям, участникам СВО, которые возвращаются в обычную жизнь и получают шанс обрести профессию.

«Абилимпикс» – это удивительный проект, праздник духа, воли, профессионализма, который в нашей стране проходит по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. И за 12 лет он прошел славный путь. Мы видим, что такого количества специальностей никогда не было. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» есть один из самых эффективных федеральных проектов нашей страны – «Профессионалитет», который дает огромные возможности для развития талантов школьников, студентов, специалистов. И здесь собрались одни из самых лучших. Они станут звездочками, на которых будут равняться все остальные, чтобы обрести надежду, получить специальность», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер поблагодарил за участие 25 стран, присоединившихся к «Абилимпиксу» за 12 лет, а также правительство Москвы во главе с мэром столицы Сергеем Собяниным и Министерство просвещения за высокую организацию мероприятия. Дмитрий Чернышенко передал отдельные слова благодарности более чем 3 тыс. партнерам проекта, «которые поддерживают не на словах, а делом, создавая условия для того, чтобы наши абилимпийцы обретали хорошо оплачиваемую и очень нужную в нашей стране работу».

Победители Национального чемпионата «Абилимпикс» получат денежное поощрение Правительства РФ.

«В этом году мы побили рекорд: число участников составило порядка 35 тысяч. Мы продолжим создавать все условия для того, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья имели безграничные возможности. Я хочу поблагодарить всех наставников, организаторов, учителей, педагогов. Отдельные слова благодарности мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, правительству Москвы за огромную работу по организации. Ребята, мы вас всех поздравляем, все, кто находится в зале, вы большие молодцы! Победа начинается с мечты. Желаю вам верить в себя и идти вперед», – сказал Сергей Кравцов.

В открытых соревнованиях с участием представителей 7 дружественных государств и национальной сборной Российской Федерации лучшие результаты продемонстрировали 24 конкурсанта.

В международном зачете в очном формате первое место поделили команды Малайзии и Республики Беларусь, второе место заняла команда Исламской Республики Пакистан. В дистанционном формате первое место было присуждено команде Республики Казахстан, второе место – команде Китайской Народной Республики.

Также Дмитрий Чернышенко оценил соревновательные площадки «Абилимпикса» и выставочную экспозицию. Например, на площадке компетенции «Робототехника» был представлен процесс сборки мобильного робота. На площадке «Администрирование отеля» – мастер-класс по приему гостей на стойке регистрации. На площадке компетенции «Техник-протезист» показали процесс сборки протеза, на площадке компетенции «Работник зеленого хозяйства» – обустройство сада, а на «Архитектор будущего – нейросетевое искусство» – создание нейропомощника-контроллера.

На стенде «Профессии будущего» Службы занятости Москвы были представлены 6 учебных цехов, охватывающих различные отрасли экономики Москвы: индустрию гостеприимства, ресторанное дело, промышленность, строительство и ЖКХ, креативные индустрии.

На стенде конкурса «Национальная елочная игрушка» победитель Мурат Тукаев из Республики Башкортостан подарил вице-премьеру игрушку «Одна страна – одно новогоднее чудо».

Национальный чемпионат «Абилимпикс» помогает участникам открывать новые направления для обучения и работы, подчеркнул ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников.

«Наша задача как федерального оператора – помогать участникам чемпионата «Абилимпикс» открывать для себя новые профессиональные горизонты. Поэтому особое внимание мы уделили профориентационной программе, которая объединила более 3,5 тысячи человек. Участники и гости чемпионата также смогли познакомиться с 12 презентационными компетенциями, отвечающими перспективным кадровым запросам экономики. В соревнованиях по этим направлениям определен 51 победитель. Самый ценный результат чемпионата «Абилимпикс» – желание человека пробовать новое и уверенность в том, что у него все получится», – отметил Сергей Кожевников.

На торжественной церемонии были вручены награды компаниям-работодателям – партнерам движения «Абилимпикс».

Национальный чемпионат «Абилимпикс» проводится при поддержке Минпросвещения России, правительства Москвы и президентской платформы «Россия – страна возможностей» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.