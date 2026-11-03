Россияне стали чаще заказывать перевозку мотоциклов и снегоходов

Речь о лодках, квадроциклах, снегоходах, мотоциклах и другой технике, которую используют для досуга и спорта. Клиенты обращаются к подрядчикам, чтобы перевезти транспорт на хранение либо доставить в место, где планируют его использовать. Свежую аналитику представили Авито Услуги.

Специалисты платформы сравнили статистику за период с сентября 2025 года по август 2026 года. Наибольший интерес к перевозке водного транспорта зафиксирован в Санкт Петербурге и Краснодарском крае: спрос на транспортировку лодок там вырос на 58% и 52% соответственно. В целом по стране спрос на услуги по перевозке водного транспорта (лодок, яхт, катеров, гидроциклов, а также байдарок, каяков и сапбордов) увеличился на 11%. Авторы исследования отмечают, что особенно такие услуги востребованы в крупных туристических городах.

Лидером по спросу на перевозку мототехники стал Сибирский федеральный округ — там показатель вырос втрое. На втором месте — Южный федеральный округ с приростом в 29%. Среди отдельных регионов аналитики выделяют Кубань (+27 %) и Подмосковье (+23%). В среднем по России рост составил 11 %.

— Сегмент транспортировки крупной внедорожной мототехники (квадроциклов, снегоходов, багги, вездеходов и т. д.) сохраняет стабильный спрос. С приближением осени он увеличился на 9% в годовом выражении. Как и в случае с водным транспортом, востребованность таких перевозок тесно связана с особенностями региона — в первую очередь с природным ландшафтом, — отметили в пресс службе Авито Услуг.

Особенно заметно вырос спрос на перевозку внедорожного транспорта в Московской области — почти вдвое год к году (+97 %). Среди других лидеров — Краснодарский край (+46%), Пермь (+29%). Если смотреть статистику по федеральным округам, то тут лидеры Урал (с приростом на 73%) и Северный Кавказ (+25%).