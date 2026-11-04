Личность под грифом «Секретно», боевые дельфины и глаза из космоса: утро советских генсеков начиналось с докладных записок генерала ГРУ Петра Ивашутина

Генерал армии, начальник управления Министерства обороны СССР Петр Иванович Ивашутин. Фото из архива ГРУ ВС СССР

Его считают «патриархом империи ГРУ», 25 лет руководившим военной разведкой страны. Кто он — мистер Ивашутин, с докладных записок которого начиналось каждое утро генсеков Советского Союза?

5 ноября — день военного разведчика. Того самого, о котором разоблаченный американский шпион на допросе однажды сказал: «Меня с молодых лет приучали, что парня с Ходынки (где находится штаб-квартира Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России) надо бояться больше, чем русской ядерной ракеты».

Почти четверть века ГРУ возглавлял Герой Советского Союза, генерал армии Пётр Ивашутин. Именно ему, как говорят старые разведчики, ГРУ обязано тем, чем оно является сегодня. Основы, заложенные им, оказались столь прочными, что даже перестройка и лихие 90-е не смогли их поколебать. ГРУ - единственная в мире спецслужба, сочетающая все виды разведки: агентурную, стратегическую, в том числе нелегальную, техническую, экономическую, космическую и войсковую, больше известную как спецназ ГРУ.

О бывшем своем командире и парнях с Ходынки «КП» рассказал полковник в отставке, ветеран ГРУ Иван Тараненко.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Петр Иванович Ивашутин родился в 1909 году в Бресте. Работал слесарем, путейцем, а когда Родина позвала молодежь в авиацию, 5 лет летал, чуть не разбился на четырёхмоторном бомбардировщике ТБ-3. Потом была Военно-воздушная академия Жуковского, откуда его призвали в органы госбезопасности.

Петр Ивашутин - член экипажа бомбардировщика ТБ3. Фото из архива ГРУ ВС СССР

В звании капитана стал начальником особого отдела корпуса, участвовал в Финской войне. В Великую Отечественную был начальником контрразведки «Смерш» Западного и 3-го Украинского фронтов, после войны - начальником контрразведки Южной группы войск и Группы советских войск в Германии, а затем - Ленинградского военного округа.

Конечно, при назначении Ивашутина начальником ГРУ, в Кремле учитывали его колоссальный опыт разведчика-фронтовика.

Ивашутин - Герой Советского Союза, награждён орденами За заслуги перед Отечеством 3-й степени, Ленина (тремя), Октябрьской революции, Красного Знамени (пятью), Богдана Хмельницкого, Кутузова (двумя), Отечественной войны (двумя), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (тремя!).

СОВЕРШЕННО НЕСЕКРЕТНО

Ивашутин реформировал ГРУ, заложив основы его структуры. Многие годы это было строжайшей тайной. А потом архивный отдел стал ее приоткрывать. Согласно книге «Элита русской разведки», структура ГРУ при Ивашутине выглядела так:

1-е управление (агентурная разведка) отвечало за свой «набор» европейских стран.

2-е управление (фронтовая разведка).

3-е управление (страны Азии).

4- управление (Африка и Средний Восток).

5-е – управление оперативно-тактической разведки.

6-е (электронная и радиотехническая разведка), включая Центр Космической разведки.

7-е – отвечает за НАТО.

8-е – работа по специально выделенным странам.

9-е – военные технологии.

10-е – военная экономика, экономическая безопасность.

11-е – стратегические ядерные силы.

А был еще Первый отдел ГРУ (производство поддельных документов).

Был и спецназ: 24 диверсионно-штурмовых подразделения общим числом до 25 тысяч человек.

Любопытная деталь: начальник ГРУ подчинялся только начальнику Генштаба и Министру обороны. В отличие от директора СВР, которого президент принимал еженедельно, начальник ГРУ не имел закреплённого времени в распорядке дня президента. Но начальник ГРУ имел право в особых случаях обращаться в Кремль в любой день.

ПРЕДЧУВСТВИЕ БЕДЫ

Ивашутин редко выступал в открытой печати. Но в 1991 году не смог молчать и в издании «Курьер советской разведки» с тревогой написал: «... доморощенные «ультрадемократы» стали на путь дискредитации армии и КГБ, видя в них препятствие на пути дальнейшей дестабилизации в стране и захвате власти».

До путча 1991 года, до сговора в Беловежской Пуще оставалось несколько месяцев.

ПОХИЩЕНИЕ СЫНА ГЕНЕРАЛА

В работе Ивашутина было много детективных приключений.

Одно из них случилось в послевоенной Германии, где Петр Иванович возглавлял контрразведку Советской группы войск. Тогда у ее главкома - генерала Василия Чуйкова едва не выкрали малолетнего сына. В коттедже, где проживал Чуйков, служила домработница. Как потом выяснилось, дочь этой женщины арестовали в Западном секторе Берлина. И наши недавние «союзники» в войне с Гитлером поставили ей условие: приводишь сына русского главкома - получаешь свою дочь. Подчинённым Ивашутина удалось сорвать эту «сделку» в самый последний момент: они задержали женщину с узлом вещей и мальчиком. Ивашутин позвонил Чуйкову. Тот примчался и лично допрашивал «воровку». Не сдержавшись, даже ударил её по лицу…

Герой Советского Союза, генерал армии Пётр Ивашутин (на архивном фото справа) возглавлял ГРУ ВС СССР почти четверть века. Фото из архива ГРУ ВС СССР

ГРУ ПРЕДУПРЕЖДАЛО

При Ивашутине военная разведка работала во многих регионах мира. Но, к сожалению, на ее сигналы не всегда оперативно реагировало политическое и военное руководство страны. Помню случай. Узнав, что турки решили направить свои корабли к Кипру для захвата острова, агенты ГРУ своевременно сообщили об этом в Центр. За сутки до начала турецкой операции. Но реакция была недопустимо запоздалой…

Бывало и другое. ГРУ знало, что американцы пытались втянуть СССР в гигантские расходы, подорвать его экономику, блефуя «звёздными войнами». Но наверху опять не прислушались.

ПРОВИДЕЦ С ХОДЫНКИ

О феноменальной памяти Ивашутина часто вспоминали его сослуживцы.

Генерал-лейтенант Григорий Долин, бывший начальник политотдела ГРУ: «Во время боевых действий в Ливане начальник Генштаба срочно потребовал данные о политических партиях этой страны. Пётр Иванович с ходу по памяти доложил о примерно 20 партиях, назвал фамилии руководителей, привёл краткие биографические данные...».

НАМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ

Главный военный разведчик страны был максималистом. Он стремился к тому, чтобы его подчиненные знали и видели все, что происходило в любой точке земного шара.

- Я имел аппараты в 92 странах и считал, что этого мало, - говорил Ивашутин.

Руководство страны требовало от разведки заблаговременно докладывать, если американцы решатся на пуск ядерных ракет. Для ответного удара нам требовалось 1,5 часа - на настройку системы управления и заправку жидкостных ракет. Но уже через 7 минут после начала «шевелений» американцев на какой-нибудь их ракетной базе, Москва об этом знала. Ивашутин приспособил для этого наши «космические глаза». Едва СССР запустил первый спутник, ГРУ уже использовало его в своих целях. Мы раньше американцев освоили космическую фотосъёмку.

ЗАПИСКИ БРЕЖНЕВУ

Развединформация, добытая ГРУ, регулярно поступала начальнику Генштаба и министру обороны докладными записками. Однажды маршал Гречко (министр обороны) показал такую записку генсеку Брежневу. Леониду Ильичу она понравилась и он распорядился присылать эти записки ему лично. Так продолжалось более 20 лет.

АФГАНСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вопрос: предупреждало ли ГРУ руководство страны и армии об опасности ввода войск в Афганистан в декабре 1979-го. Ивашутин вспоминал: «Никаких рекомендаций по Афганистану мы не давали, а только информировали… Начальник Генштаба Огарков за 7–10 дней до ввода войск собрал своих замов и спросил: «Нужно ли вводить войска в Афганистан?» Начали с разведки, то есть с меня. Я минут пятнадцать объяснял: мы можем получить то, что и американцы во Вьетнаме. Но наше мнение игнорировали».

МУСУЛЬМАНСКИЙ БАТАЛЬОН

Однако еще до ввода войск в Афганистан Ивашутин прозорливо приказал полковнику ГРУ Василию Колеснику сформировать отдельный отряд спецназа - «мусульманский батальон». В него входили узбеки, туркмены и таджики. По языкам, форме одежды, оружию он почти не отличался от отрядов моджахедов. Что помогло ему успешно действовать при штурме дворца Амина в Кабуле и в других сложнейших операциях.

«ПАНДШЕРСКИЙ ЛЕВ»

Когда война в Афганистане шла четвертый год, а доклады в Кремль шли в приукрашенном виде и не имели ничего общего с реальностью, генерал Ивашутин стал одним из первых военачальников, начавших искать новые подходы, - в том числе, устанавливать контакты с афганской вооруженной оппозицией. Первым крупным командиром «душманов», с которым удалось договориться, был «Пандшерский лев» Ахмад Шах Масуд. Согласовали место и время встречи. Наш полковник «сходил» к Ахмад Шаху. И в Панджшер наступила тишина… Она спасла сотни жизней наших солдат.

ОСОБЫЙ МОРСКОЙ ОТРЯД

В 1971 году генерал Ивашутин стал «крестным отцом» еще одного разведывательно-диверсионного отряда особого назначения. В его составе были… боевые дельфины. А поводом стало вот что. Во время войны во Вьетнаме при «обследовании» авианосца США погибли два наших боевых пловца. Погибли от ударов игл, прикрепленных к головам боевых дельфинов, охранявших корабль. К такому наши пловцы не были готовы. И тогда Ивашутин настоял на создании отряда боевых дельфинов на Черном море.

Что и было сделано.

***

А мне вспоминается одна из встреч начальника ГРУ Ивашутина с молодыми разведчиками и его слова, похожие на завет:

- Если считаешь разведку профессией для получения денежного довольствия, не нужно к ней и близко подходить. Разведку надо любить. И быть до конца дней преданным ей.

Генерал Ивашутин доказал это личным примером.

Поздравляем всех военных разведчиков с профессиональным праздником. Побольше вам здоровья и раскрытых секретов.

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