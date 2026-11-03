«Облава» на мигрантов в День народного единства в Саратове оказалась выдумкой провокаторов

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В социальных сетях распространили информацию о проведении «облавы» на незаконных мигрантов в Саратове в День народного единства 4 ноября. Якобы полиция готовит масштабный рейд. Как выяснили журналисты KP.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание фейков, это вброс.

В качестве доказательств авторы публикации приводят снимок приказа ГУ МВД России по региону от проведении «оперативно-профилактического мероприятия» под названием «Мигрант-улица». Суть, в принципе, понятна уже из названия. В сопровождении к посту также указаны адреса мест «проверок», звучат колкости в адрес силовиков, обвинения в «лицемерии»…

Но в действительности такого документа не существует. Фотография сделана с помощью графического редактора.

С опровержением оперативно выступили сами полицейские. Правоохранители рассказали, что в ходе мониторинга Интернета наткнулись на эти сведения в одном из телеграм-каналов.

«Сообщаем о том, что указанная информация не соответствует действительности, имеет провокационный характер, целенаправленно нанося репутационный ущерб органам государственной власти Российской Федерации», - прокомментировали в областном управлении МВД.

Представителей СМИ и блогосферы призвали тщательно проверять подобные инфоповоды и обращаться за комментариями в пресс-службу ведомства. Жителям в свою очередь напомнили, что доверять нужно только официальным источникам.