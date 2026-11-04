Маргарита Дьяченкова: Мне не хочется стремиться к кукольной идеальности

Для Маргариты, красота - это прежде всего довольство собой. Фото: Личный архив Маргариты Дьяченковой

Эту очаровательную брюнетку практически кукольной внешности зритель уже успел полюбить по ярким ролям в приключенческой картине «Вне зоны доступа» 6+, комедии «Жена олигарха» 18+, фэнтези «Граница миров» 16+ и военной драме «Истребители» 16+. Теперь Маргарита появилась в сериале «Красота», где сыграла Катю - девушку, для которой участие в конкурсе красоты становится началом больших перемен.

В беседе с KP.RU Маргарита порассуждала о женской привлекательности и навязанных стандартах (окончила школу с золотой медалью и поступила на бюджет в МГИМО!), а также поделилась секретом популярности в социальных сетях (более 18 млн подписчиков в ТикТоке!), отношением к диетам и главными событиями последних месяцев.

«Дело не только во внешности»

- Маргарита, раскройте образ вашей Кати: какой вы ее видите - что отличает девушку?

- Моя Катя - тихая, скромная, домашняя девушка. В начале истории мы видим ее совсем юной: она живет с родителями, ее жизнь кажется спокойной и во многом предопределенной. От других девушек Катю отличают почти детская наивность и застенчивость, из-за которой она поначалу даже не решается принять участие в конкурсе красоты. Для нее это совершенно непривычный мир, в котором нужно преодолеть собственные страхи и неуверенность. Поэтому, когда Катя все-таки решается выйти на сцену, этот шаг становится для нее настоящим вызовом.

- В чем ключевой конфликт героини? В этой скромности, через которую нужно перешагнуть?

- Поначалу Катя боится перечить родителям - она привыкла ставить чужое мнение выше собственного и постоянно сомневается в себе. Поэтому перемены, которые приносит в ее жизнь, казалось бы, простое участие в конкурсе красоты, становятся для нее совершенно неожиданными. Она оказывается в вихре событий, погружается в этот красивый, блестящий, но совершенно незнакомый ей мир - и постепенно открывает в себе новые качества. В каждой серии ей предстоит делать выбор, который будет менять не только ее жизнь, но и ее саму. Мне кажется, именно Катя проходит одну из самых масштабных трансформаций среди всех героинь.

- Возвращаясь к названию сериала: что такое, по-вашему, женская красота? Из чего она складывается, формируется?

- На мой взгляд, женская красота - это манящая загадка. Далеко не всегда можно рационально объяснить, что именно делает человека красивым. Иногда это особая атмосфера, которую человек создает вокруг себя одним появлением, словом или улыбкой. И дело не только во внешности, но и во внутреннем наполнении, гармонии, уверенности в себе. Ведь иногда лица с идеально очерченными чертами кажутся холодными и непривлекательными, в то время как теплая, открытая, живая естественность притягивает гораздо сильнее.

Поэтому для меня красота - это прежде всего довольство собой, душевное тепло и умение чувствовать себя красивой независимо от мнения окружающих и соответствия надуманным стандартам. Если ты сама ощущаешь свою красоту, то и остальные будут воспринимать тебя так же.

- Вы считаете себя красивой?

- Я считаю себя очень обаятельной! Мне всё нравится, и я всем довольна.

- Аудитория (и наша редакция в том числе) тоже так считает! А красивой, эффектной и харизматичной актрисе - как вы - сложно на пробах? С точки зрения предвзятости продюсеров и существования стереотипов.

- Спасибо за комплимент! Нет, на пробах мне совсем не сложно. Наоборот, я очень рада, что внешность позволяет мне быть разной. Я могу быть красивой, смешной, нелепой, строгой, нежной - совершенно разной в зависимости от роли. Мне кажется, у меня достаточно универсальный типаж, благодаря которому я могу играть героинь с разными характерами, судьбами, из разных эпох. Каждый режиссер может увидеть во мне что-то особенное и создать совершенно новый образ. Поэтому у меня нет одного определенного амплуа.

При этом мне совершенно не хочется стремиться к кукольной идеальности. Для меня гораздо важнее вызывать у людей положительные эмоции, дарить им тепло, чем соответствовать представлениям о писаной красавице. Внешняя красота сама по себе не так важна, как то ощущение, которое мы оставляем после себя. И если люди воспринимают меня как человека теплого, искреннего, обаятельного, на которого им приятно смотреть и которому хочется сопереживать, для меня это гораздо ценнее, чем быть просто красивой картинкой.

«Показываю мир таким, каким его вижу»

- При этом в соцсетях у вас сумасшедшее число подписчиков. Как считаете, с чем это связано? Почему у одних соцсети лежат мертвым грузом и прогресса нет, а у других летят в космос? В чем ваша секретная формула? Неужели внешность на это никак не влияет...

- Зрители в социальных сетях всегда считывают искренность, умение и смелость человека быть собой. Казалось бы, это простая истина - оставаться верным себе, не бояться проявлять индивидуальность и не пытаться никого копировать. Но на деле далеко не каждый так может. Многие загоняют себя в рамки навязанных стереотипов, стремятся кому-то понравиться, соответствовать определенным представлениям о том, какими они должны быть.

- И вы?

- Я стараюсь этого не делать. Я живу так, как мне хочется, показываю мир таким, каким его вижу. У меня есть собственный стиль, видение, интересы, и я не боюсь ими делиться. Наверное, именно эта индивидуальность и привлекает людей. Ведь каж-дый человек по-своему уникален, но далеко не все готовы принимать свою непохожесть на других, развивать ее и открыто демонстрировать миру. Я - это я, и людям интересно за этим наблюдать. В конечном счете нас всегда притягивают личности. Поэтому мой главный совет - не оглядывайтесь на других и оставайтесь собой. И тогда люди обязательно к вам потянутся.

- Приходилось ли вам обращаться к подписчикам за помощью в решении бытовых вопросов - как срочных, так и повседневных?

- Такая ситуация была у меня летом. Я оказалась в «Лужниках», не зная, что в этот день там проходит концерт группы «Руки Вверх!». Билета у меня, конечно, не было, и в какой-то момент, когда «Лужники» стали заполняться поклонниками группы, я попыталась выбраться оттуда. Но у меня разрядился телефон, перестала работать карта, и я совершенно не понимала, в какую сторону идти, чтобы найти метро, или как вызвать такси без телефона.

- Вот это поворот!

- И тут я вдруг встретила своих подписчиков, которые подарили мне портативную зарядку, помогли найти выход и вызвали такси. В общем, получилось очень здорово! Мы вместе спели песню группы «Руки Вверх!», пообнимались, пофотографировались и счастливые разошлись: я поехала домой, а они отправились на концерт.

- Как полезно быть блогером! Давайте о вашем образе жизни. Вы признавались, что любите поесть. Но как это возможно с вашей фигурой? Или… любите поесть брокколи и морковку?!

- Я действительно очень люблю поесть, у меня хороший аппетит. В еде я себя никогда не сдерживаю и не могу ограничивать: ем что хочу и когда хочу. Но при этом у меня достаточно активный образ жизни: я все время либо на работе, либо в разъездах, либо на тренировках. В общем, практически не сижу на месте, поэтому, наверное, калории как-то сами собой расходуются. Но опять же во всем важна гармония. Главное - быть довольной своей фигурой и не мучить себя всевозможными диетами. Все-таки еда - это такое большое удовольствие, что, на мой взгляд, не стоит себе в нем отказывать. Просто во всем нужно знать меру.

- Где внешняя красота, тренировки, успешные роли, там и внимание со всех сторон. Какой мужчина имеет шанс быть рядом с вами?

- Есть старое доброе выражение, на которое я всегда ориентируюсь: рядом с мужчиной нужно чувствовать себя как за каменной стеной. Для меня очень важно ощущать рядом с ним спокойствие, безопасность и радость. Чтобы он делал меня счастливой, а я - его. Чтобы он был умным, интересным, разносторонним человеком, с которым всегда есть о чем поговорить. И в общем-то самое главное - чтобы это был именно мой человек.

- Желаем поскорее встретить такого! А если к концу года оглянуться назад: какое событие за последнее время было особенно важным, определяющим или вдохновляющим для вас?

- Трудно выделить одно событие, потому что за последнее время судьба действительно подарила мне очень много счастливых и вдохновляющих моментов. У меня состоялось пять больших, значимых премьер, я почувствовала огромную народную любовь после участия в реалити-шоу, посетила множество городов в рамках киноэкспедиций, впервые снималась в другой стране, познакомилась со множеством новых людей и вышла на совершенно новый уровень в профессии. Сейчас нахожусь в очередной киноэкспедиции - мы снимаем потрясающий сериал в другом городе. Пока не буду раскрывать подробности, но это очень интересный проект. Я много работаю, тружусь и вижу плоды своих стараний, а для меня это невероятно важно. Поэтому сейчас я чувствую себя вдохновленной, наполненной и с большой надеждой смотрю в будущее. Я благодарна судьбе за все, что со мной происходит.

«Красота» 18+,

КИОН, с 30 октября.

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