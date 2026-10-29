Ведущая Первого канала бросила мужа, с которым воспитывала семерых детей

Лариса Суркова бросила пьющего мужа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Телеведущая Лариса Суркова объявила о разводе. Звезда Первого канала ушла от мужа Петра Павла Суркова, вместе с которым воспитывала семерых детей.

Лариса Суркова призналась, что оказалась в сложной ситуации. В ее браке с 57-летним мужем Петром Павлом Сурковым поставлена точка. "Суд прошел. Развод состоялся", - заявила 48-летняя мама семерых детей.

Она пояснила, что не жила с мужем последние 10 месяцев. "За это время многое пройдено, передумано, пережито... Почему последние два года я не замечала... Хотя, кого я обманываю. Замечала. Не хотела признавать", - отметила Суркова.

Сурковы прожили в браке 30 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ее брак продлился 30 лет. "Я, наверное, уже не узнаю, как это - когда тебя любят, заботятся о тебе, переживают", - рассуждает многодетная мама.

Напомним, в 1997-м в молодой семье родилась Маша, за ней последовали Глаша, Степан, Дуня, Матрена и Семен. В 2023-м супруги удочерили седьмого ребенка - Марфу.

В прошлом году Лариса рассказывала о семье. В 2010 году у ее свекрови нашли рак. Она сгорела просто на глазах. С этого момента муж начал пить. Спустя два месяца у него началась белая горячка. "Муж хотел убить меня с тремя детьми. Я скрутила его и сдала в психушку", - сокрушалась женщина.

Тогда она простила избранника. Однако новый семейный кризис окончательно разрушил брак. По словам Ларисы, они пытались сохранить семью, однако со временем поняли, что больше не испытывают друг к другу прежних чувств. "Не вчера, не полгода и даже не год назад стало понятно, что между нами ее больше нет", - призналась Суркова, говоря о любви.

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