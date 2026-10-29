«Весила 39 кило»: Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина довела себя до анорексии

Юлия Такшина. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Юлия Такшина считается одной из самых красивых актрис российского кино. После выхода на экраны сериала «Не родись красивой» она стала популярной на всю страну. Казалось, у знойной брюнетки никогда не было проблем с внешностью. Но, как выяснилось, в юности Юлия довела себя до анорексии и чуть не погибла.

Все началось после неосторожных слов брата будущей актрисы. Юлии тогда было 16 лет. Брат критично посмотрел на нее и сообщил, что она поправилась.

«Просто по щелчку тогда я закрыла рот на замок, убрала практически всю еду. Помню, что оставила только тарелку вареной фасоли, которую расталкивала как картошку и ела. Это был мой завтрак. Потом в течение дня съедала килограмм яблок», - рассказала Юлия в подкасте «Смысл жизни».

Сев на жесткую диету, Юлия параллельно занималась бальными танцами. Вес стремительно таял, но, глядя на себя в зеркало, девушке казалось, что она еще недостаточно постройнела.

«Я похудела с 56 до 39 кг. Но смотрела на себя и говорила: "Какая же ты толстая", ведь я еще бальными танцами занималась. Помню, что аудитория в школе была на третьем этаже. Я поднимала вверх голову, смотрела на эту лестницу и думала: "Я не дойду туда". Папа тогда сильно на меня ругался, не понимал ничего», - рассказала 46-летняя актриса.

Все закончилось трагично – Юлия угодила в больницу. Однажды возлюбленная ее брата привезла из Японии сувениры и местную еду. Юля съела совсем чуть-чуть, но проснулась ночью от острой боли. Ее увезли на скорой.

Девушку привели в чувство слова врача, который сказал, что ее организм на грани и может не справиться с нагрузками.

«Врач сказал: "Если продолжишь не есть, твой организм не справится даже с прыщиком на лбу. Ты просто умрешь от него". На меня эти слова произвели ужасное впечатление, но отрезвили», - вспоминает Такшина.

Она вернулась к обычному режиму питания и набрала около 20 килограммов. Но, по ее словам, она больше совершенно не комплексует из-за своего веса.

Недавно 46-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини. Фото: соцсети.

«Я получила отличный урок на всю жизнь и не повторяла ошибок», - говорит артистка.

У Такшиной есть двое сыновей от актера Григория Антипенко. Их роман вспыхнул на съемках сериала «Не родись красивой». В 2007 году у них родился сын Иван, а через два года - второй сын Федор. Через три года Юлия и Григорий расстались.

Такшина очень гордится своими сыновьями.

«Младшему, Феде, уже 17. Ивану – 19. Он уже поступил. Сам поступил», - рассказала она недавно журналистам.

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