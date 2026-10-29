«Пользуюсь отсутствием сожительницы мужа»: Елена Товстик заявила, что Роман вернулся к ней

Елена Товстик не может смириться с тем, что муж ушел от нее к Полине Дибровой. Фото: соцсети.

Модель Полина Диброва год назад ушла от мужа – телеведущего Дмитрия Диброва. Супруга шоумена развелась из-за любви к бизнесмену Роману Товстику. Ради 37-летней Полины миллиардер оставил жену Елену и шестерых детей. И если Дибровы смогли сохранить хорошие отношения и договорились совместно воспитывать троих сыновей, то в семье Товстиков до сих пор кипят страсти.

Несмотря на то, что Роман развелся с Еленой еще в сентябре прошлого года, экс-супруга бизнесмена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине. В соцсетях она то и дело говорит о Полине гадости, называя ее разлучницей и любовницей.

Но на днях тон Елены в соцсетях резко переменился. Экс-супруга бизнесмена похвасталась маленькой победой. Пользуясь тем, что Полина улетела в Китай, жена Товстика смогла вновь обратить на себя внимание бывшего мужа.

По словам Елены, Роман каждый день приезжает в их семейный дом и общается с детьми.

«Я пользуюсь отсутствием сожительницы повлиять на Романа. Пока далеко в Китае упускает шанс быть рядом, и мир приходит в наш дом! И Роман приходит каждый день в дом к своим детям. Давайте вместе помолимся, чтоб всё случилось и змеи уползли и остались в Китае, а дети, братья и сестры, были все вместе, росли вместе и получали материнскую любовь. Надеемся на благоразумие Романа, чтоб дети были счастливы», - написала Товстик в личном блоге.

Сейчас экс-супруги со скандалом делят детей. Уже 30 октября пройдет судебное заседание в Пресненском районном суде Москвы, на котором будет определено, с кем из родителей будут жить старшие наследники Товстиков. В ходе прошлых заседаний суд опрашивал 10-летнюю Алису, которую Роман забрал к себе, после чего Елена обвинила его в похищении ребенка.

Тем временем бизнесмен подтвердил, что у его жены была связь с мастером спорта международного класса по триатлону, чемпионом мира в эстафете 2007 года Владимиром Турбаевским. Роман Елены и известного спортсмена всплыл после того, как экс-супруга Товстика подала в суд на бывшего любовника. Многодетная мать дала Турбаевскому деньги на покупку квартиры. После разрыва с любовником Елена потребовала от него их вернуть, но он ответил отказом. Тогда Товстик подала иск против Турбаевского в Кунцевский районный суд Москвы, но проиграла.

Роман Товстик прокомментировал эту щекотливую ситуацию. По словам бизнесмена, он знал об измене жены и давно хотел от нее уйти.

«Действительно, Елена дала деньги, которые лежали у нее на счете под проценты, своему тренеру, с которым у них, как выяснилось, были длительные отношения. И я надеюсь, что люди наконец-то перестанут верить в эту лживую версию, которую Елена всё время транслировала, что Полина меня увела, что Полина разрушила семью», - рассказал миллионер.

Товстик подчеркнул, что Полина Диброва, с которой он сейчас живет, не уводила его из семьи.

«Наша семья была разрушена изнутри. Как я изначально всем и говорил. Я ушел сам. Если бы не было Полины, я бы ушел в никуда. Просто так сложились обстоятельства. Поэтому прошу перестать транслировать версию Елены», - заявил Товстик.

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