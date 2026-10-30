Что такое пожизненный круиз и в чем подвох «мечты пенсионера»

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В эти дни весь мир - а любители путешествий особенно - следит за грустной судьбой круизного лайнера Odyssey компании Villa Vie. Его пассажиры купили себе «пенсию мечты», бесконечное путешествие по морям и океанам, портам всего мира. Но в итоге их высадили в Камбодже. Со старта круиза прошла пара лет, а ведь платили клиенты за 10, 15, 20 лет морских путешествий…

В России “бесконечные” круизы не продавались, подтвердили KP.RU в Ассоциации туроператоров России.

- При этом мы не можем исключать, что отдельные российские граждане приобретали размещение на лайнере непосредственно у оператора круиза или через зарубежных посредников, - рассказал KP.RU Воскан Арзуманов, коммерческий директор туроператора Tez Tour. - Рост стоимости топлива действительно мог стать одной из причин остановки круиза. По заявлениям самой Villa Vie Residences, ежемесячные расходы на топливо в расчете на каюту увеличились примерно с 1,8 тысячи до 6 - 8 тысяч долларов. Это очень существенный рост затрат. Но, насколько мне известно, проект столкнулся с трудностями еще на этапе запуска: начало путешествия неоднократно откладывалось из-за технических проблем. Сейчас компания сообщила о необходимости привлечения дополнительного финансирования и реструктуризации.

Пока нет примеров успешной реализации пожизненных круизов, тем более на протяжении десятилетий. Фото: Ivonne Wierink/Shutterstock/Fotodom

- Вообще идея таких “бесконечных” и “пожизненных” круизов реалистична как бизнес-модель?

- Пока такая концепция носит скорее утопический характер. У нас нет примеров успешной реализации, и тем более на протяжении десятилетий. Одно дело организовать кругосветное путешествие продолжительностью несколько месяцев или даже лет, и совершенно другое - гарантировать человеку пожизненное проживание на борту судна. Невозможно заранее предсказать, сколько через 10–20 лет будут стоить топливо, техобслуживание, ремонт, содержание экипажа и другие услуги.

Впрочем, почему бы и нет? В мире всегда существовали мечтатели и предприниматели, которые брались за реализацию идей, казавшихся окружающим фантастическими. Именно благодаря таким людям появляются новые технологии, продукты и форматы путешествий. Поэтому мы бы не стали ставить крест на самой идее. Возможно, со временем кто-то найдет экономически устойчивую модель подобного проекта. Но пока пожизненные круизы представляются скорее смелым экспериментом, чем проверенным и надежным туристическим продуктом.