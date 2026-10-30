Карьера в 40, свадьба в 46 и ребенок в 49: как Михалкова, Невская, Семенович стали счастливыми в зрелом возрасте

В 40 лет Надежда Михалкова начала новую жизнь — личную и творческую. Фото: Екатерина ЧЕСНОКОВА/РИА Новости

После 40 лет жизнь только начинается. Так говорила героиня в фильме «Москва слезам не верит» еще в 20 веке. И сегодня звезды активно подтверждают это — создают семьи, рожают детей, успевают работать. Рассказываем о свежих звездных и счастливых примерах на эту тему.

Роды в 49 лет

49-летняя продюсер, директор актерских агентств, актриса Наталья Гнеушева в декабре станет мамой. Она второй год счастлива в отношениях с 28-летним актером Владом Прохоровым (известен по роли Сергея Жукова в фильме «Руки ВВерх!», «Гудовы», «Министерство всего хорошего»). Гнеушева продолжает работать: «По ощущениям все замечательно. Спасибо моей генетике, что нет проблем со здоровьем, все переживается легко. Дети — это прекрасно, мне кажется, самое главное достижение женщины — это рождение детей». У Натальи есть двое взрослых сыновей (22 и 18 лет), которые поддерживают маму, подружились с Владом.

Наталья Гнеушева Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Пара познакомилась на работе, и в начале отношений Гнеушеву смущала разница в возрасте. А потом она позволила себе быть счастливой: «Влад один из тех редких людей, на которых вообще не действуют стереотипы. Для него не важна была разница в возрасте. И я сама себе сказала — если Владу это не важно, почему я должна по этому поводу переживать? Его с детства воспитали настоящим мужчиной. В нем нет инфантильности или минусов юного возраста. Он не боится брать ответственность. Он на деле доказывал свои намерения, своим отношением ко мне как к женщине, своей любовью безграничным вниманием. Как женщина я ни на минуту не сомневаюсь в его чувствах. Сегодня в его редкий выходной Влад на кухне чистит картофель, собирается готовить ужин на всю нашу семью. Я уже не говорю про подарки и цветы, букеты вянут, им на смену приходят новые. Я очень счастливый человек, в нашем доме царят тепло, уют, любовь, мы все счастливы… У меня умные дети, которые меня любят. Мои сыновья видят как я счастлива, в каком настроении пребываю, и понимают, что все это идет мне только в плюс...»

Влад ответственность осознает: «Теперь нужно еще больше работать и зарабатывать. У меня большая семья, поэтому понимаю, что расслабляться нельзя. Раньше думал, что стану отцом лет в 35, а теперь думаю — как хорошо, что это случится сейчас».

Театральный режиссер в 40 лет

40-летняя Надежда Михалкова этой осенью впервые стала театральным режиссером. Кино она снимала и ранее, а это первая работа в театре. Ставит спектакль в театре у папы — в «Мастерской «12» Никиты Михалкова». 26 ноября там премьера спектакля «Васса Железнова» 18+ режиссера Надежды Михалковой. Надежда отказалась от декрета — в июле она родила третьего ребенка (дочь Екатерину), а с августа начала репетиции в театре — отказалась от декрета. Для Михалковой это важная работа: до родов она отбирала актеров для постановки, а после сразу приступила к репетициям.

Младшая дочь легендарного режиссера Никиты Сергеевича Михалкова теперь многодетная мама. Ее старшие дети 13-летний Иван и 15-летняя Нина родились в браке с продюсером и режиссером Резо Гигинеишвили. Михалкова развелась с Гигинеишвили девять лет назад после семи лет брака. Третьего ребенка Надежда Михалкова родила этим летом от 47-летнего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука, за которого вышла замуж накануне 40-летия.

Надежда Михалкова в театре первый раз будет режиссером, а вот кино и сериалы как режиссер она уже снимала в этом качестве. Поэтому была приглашена в жюри 23-го Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который прошел в марте 2025 года в Ханты-Мансийске. Надежда была в жюри конкурса «Дебют — короткий метр». На фестивале с приветственным словом к участникам выступал губернатор Руслан Кухарук. Сообщается, что на этом фестивале и случилось знакомство Михалковой с будущим мужем. Так в 40 лет Надежда начала новую жизнь — личную и творческую.

Работа — на второй план, первенец — на первый

49-летняя актриса Анна Невская полгода назад родила первенца и решила отказаться от спектаклей — оставила в расписании пока один и только раз в месяц, чтобы больше времени проводить с сыном. Анна рассказывает: «Я не могу надолго расставаться с сыном. Ребенок такой маленький, крошечный, ты все время с ним, не отходишь от него, ловишь каждое движение, каждый взгляд. Это невероятное счастье. Поначалу Даня был спокойным, тихим, но где-то в два месяца стал демонстрировать вокальные данные. Так в нашу жизнь пришли бессонные ночи...»

Актриса Анна Невская Фото: Иван МАКЕЕВ.

Для мужа актрисы режиссера Дмитрия Клепацкого сын тоже первенец. Невская говорит как изменилась семейная жизнь: «Отношения с мужем стали крепче, а как может быть иначе, когда вы теперь объединены таким важным общим делом!? И теперь на какие-то мелочи, из-за которых раньше мы могли поспорить, мы даже внимания не обращаем. Определенно, ребенок научил нас быть более уступчивыми и мягкими по отношению друг к другу. Очень нас сблизил. Дима очень включенный папа и всегда готов помочь, за что ему огромное спасибо».

Ради заработка Анна Невская снялась в одном крупном проекте-сериале, и теперь взяла паузу в съемках. Наслаждается долгожданным материнством.

Первый раз замуж — в 46 лет

46-летняя певица Анна Семенович впервые выходит замуж — помолвка была красивой в ресторане, с гостями, тостами-пожеланиями. Жених разведен, обеспечивает сына и бывшую жену, которые проживают в Германии. Семенович выходит замуж за 45-летнего бизнесмена Дениса Шреера.

Анна Семенович Фото: Иван МАКЕЕВ.

Артистка Семенович востребованная — гастроли, съемки, но теперь она ставит на важное место семью — старается часто проводить время с Денисом, хотя и он много работает, летает в командировки. Певица рассказала нам как изменилась теперь ее жизнь: «У меня «железный стержень», благодаря спортивному прошлому, поэтому я целеустремленная женщина, иногда жесткая. Но справедливая! Раньше случалось, что и мужчинами я могла покомандовать. Но с Денисом такое не прокатило — так я научилась быть мягче. И да — послушнее. Он готов и может решать какие-то важные вопросы. Сила женщины — в ее мудрости. Мы дарим любимому нежность, заботу, уют дома, а он — защиту, помощь. Так происходит обмен энергии с мужчиной. При обоюдной любви...»

Пара вместе два года. Невеста решила: «Хочу делать свадьбу для себя: спокойную, небольшую, только с самыми близкими людьми. Без лишнего и никому не нужного пафоса и трат».

Дети были — теперь появился муж

42-летняя Юлия Пересильд три месяца назад впервые вышла замуж. Актриса почти 6 лет назад рассталась с отцом своих дочерей 75-летним режиссером Алексеем Учителем. Все годы их отношений, а затем совместного проживания Учитель был (и остается) официально женат. После расставания Алексей Ефимович и Юлия общаются, так как отец принимает участие в воспитании дочерей Анны и Марии. После Учителя у Пересильд был два года роман с коллегой актером Михаилом Тройником — пара давала интервью и вместе посещала светские мероприятия. В итоге расстались.

Юлия Пересильд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

И вскоре Юлия Пересильд влюбилась: в феврале 2025 года Юлия Пересильд уехала из Москвы в Питер сниматься в фильме «Красавица» 12+, где оператором был Михаил Милашин. После этой работы, с конца весны 2025 года и начались отношения этой красивой пары. Милашин ушел от жены, с которой у него две дочери (5 и 8 лет).

Пересильд с мужем 44-летним Милашиным на светские мероприятия не ходит, совместные фото не публикует, даже имени его в интервью не называет. Артистка просит публику: «Да, правда, вышла замуж, но будьте великодушны. Дайте мне прожить эти моменты счастья в тишине». Пересильд на этот раз так счастлива, что боится выставлять личную историю напоказ. Милашин востребованный оператор. Получал «Золотого орла» за «лучшую операторскую работу» в фильме «Чемпион мира»18+ и «Праведник» 12+. Артистка Пересильд тоже нарасхват. Супруги строят графики так, чтобы хотя бы раз в два месяца выезжать в небольшое путешествие вдвоем. Говорят, что молодые мечтают о загородном доме и общем ребенке. Вместе с новым мужчиной в жизнь Пересильд пришло увлечение диджеингом - иногда она выступает на мероприятиях как диджей. А еще раньше (к 40 годам) актриса Пересильд создала музыкальную группу, с которой теперь дает концерты и записывает треки.

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