Актер Патрик Стюарт Фото: REUTERS.

Обычная, в общем-то история: большой, по-настоящему талантливый актер снимается в популярном фильме - и навсегда увязывается в массовом сознании с конкретным популярным героем. Майкл Гэмбон, Мэгги Смит, Алан Рикман - навсегда звезды «Гарри Поттера», и точка. А сэр Патрик Стюарт, герой лондонской сцены, лауреат двух премий Оливье, шекспировский актер, игравший и Отелло, и Макбета, и Просперо, и Шейлока (вот только Лира, кажется, не успел), появлявшийся в постановках по Брехту, Ибсену, Беккету, Пинтеру и Стоппарду, прославился на весь мир как профессор Чарльз Ксавье из «Людей Икс». Стюарт сыграл его в девяти экранизациях комиксов Marvel, последняя - «Мстители: судный день» - выйдет в декабре 2026-го.

Роль капитана Ахава в экранизации романа "Моби Дик" 1998 года. Фото: EAST NEWS.

Он родился 13 июля 1940 года в провинциальном английском городке Мирфилде, в простой семье: мать - ткачиха, отец - бывший военный, человек очень жесткий, после эвакуации из Дюнкерка еще и страдавший ПТСР. Стюарт вспоминал: «Говорили, когда мой отец выходил на плац, птицы переставали петь... Когда я играл Макбета, взглянул в зеркало перед выходом на сцену, и увидел лицо отца, пристально на меня смотрящего».

Патрик Стюарт с третьей женой Санни Озелл, брак с которой продлился с 2013 года. Фото: REUTERS.

В юности Стюарт работал журналистом, потом продавал мебель, но все это было лишь источником заработка: мечтой его был театр. В 19 лет он впервые вышел на профессиональную сцену, в 26 присоединился к труппе Королевской шекспировской компании. И тогда же впервые появился перед камерой - в эпизоде бесконечной мыльной оперы «Коронейшн-стрит». На протяжении многих лет именно в сериалы и телепроекты его главным образом и звали - он умудрился сыграть даже Ленина в фильме «Падение орлов». Лишь в 1987-м он получил роль, которая его прославила в США - Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь: новое поколение» (причем на момент подписания контракта он не имел об уже культовом «Звездном пути» никакого представления - впрочем, и американцы не имели никакого представления об успехах Стюарта на родине: в одной статье его обозвали «никому не известным британским шекспировским актером»). Он сыграл Пикара в 176 сериях, а потом еще в нескольких фильмах, и до того, как стать профессором Ксавьером, прочно ассоциировался с этим персонажем. Кажется, он его временами ненавидел - во всяком случае, утверждал, что ни за что не подписал бы контракт, если бы знал, что съемки сериала растянутся на семь лет («Меня пугает, что такой большой отрезок жизни был посвящен «Звездному пути» и больше ничему»). И, тем не менее, персонаж догнал его на старости лет: с 2020-го по 2023-й Стюарт снимался в сериале «Звездный путь: Пикар», выступая там заодно и продюсером.

В США актер стал известен после роли Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь: новое поколение» Фото: EAST NEWS.

Он отказывался от роли профессора Икс - не хотел ввязываться еще в одну франшизу, еще в одну долгоиграющую сказку. Его с трудом уговорили. Вышедшие в 2000-м «Люди Икс» стали одним из первых реально успешных фильмов по комиксам Marvel, и дальнейшие картины о приключениях мутантов было невозможно представить без их мудрого руководителя. В фильме «Логан» (2017) его герой умирал, но во вселенной Marvel это никогда не было проблемой: в 2022-м профессор в лучшем виде появился во втором «Докторе Стрэндже» (просто это был другой Ксавье, живущий на альтернативной Земле-838), сейчас вот во «Мстителях» еще каким-то образом воспрянет.

С коллегой Иэном Маккеланом в фильме "Люди Икс: Дни минувшего будущего" Фото: EAST NEWS.

Под конец он страдал от болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви, такое обычно служит абсолютным противопоказанием для работы в кино. Но он каким-то образом продолжал работать, сражаясь с болезнями: в 2026-м еще и озвучил роль в популярной детской комедии «Следствие ведут овечки», его голос звучит в сериале «Наживка». А что касается «Судного дня», создатель киновселенной Marvel, великий продюсер Кевин Файги, был готов на все, чтобы еще раз вытащить на экран Стюарта и его давнего друга Йена МакКеллена в ролях профессора и Магнито. Явно понимая, что этот раз уж точно будет последним.