Четвёртые сутки у Алешек не стреляют: что сейчас происходит в зоне, где объявлен режим тишины

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Алешки. 4 день. Помощь идет в город

В 3:30 колонна уже стояла на трассе. Фуры с продуктами, лекарствами, питьевой водой и соляркой для генераторов, за ними 25 автобусов — минимум на 750 мест. Около 30 мест для лежачих, девять машин скорой, больше 50 медиков. В каждом автобусе вода, сухпайки, горячие термосы. Отдельный автобус с клетками для домашних животных, ещё один под багаж, чтобы люди ехали налегке.

Четвёртые сутки у Алешек не стреляют. Но дорогу к городу всё равно пришлось оплатить.

— При разминировании погиб сапёр, также погиб ещё один человек. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших, — сказала журналистам уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Херсонская область. Военнослужащий инженерно-саперного подразделения во время разминирования автодороги в районе населенного пункта Алешки. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Режим тишины ни одна из сторон не нарушила — это подтверждают и в Москве, и в Киеве. Но подступы к городу начинены за прошлые месяцы так плотно, что работа сапёров остаётся смертельной и без единого выстрела.

— Организовано всё на высшем уровне. Спасибо, конечно, нашим военным, которые рискуют своими жизнями, — добавляет омбудсмен.

Следом за грузовиками идут автобусы с прессой.

— Украинская группа, американские журналисты, журналисты из разных стран, большое количество, более 50 журналистов. Поэтому всё открыто происходит. Это очень важно, - отмечает Лантратова.

Американская съёмочная группа накануне везла с собой бронежилеты: не знали, какой будет обстановка.

Уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В одном автобусе с Лантратовой — Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады по правам человека. Добирался он через Белоруссию, Анапу и Крым: в его офисе признали, что другого безопасного пути нет, Днепр из-за мин не перейти. В город, который Киев называет своим, украинская делегация въезжает с российской стороны. На вопрос о приёме Лубинец отвечает одной фразой:

— Чудово, нас чудово приняли.

Накануне ему пришлось объясняться с соотечественниками: поездка через Россию вызвала дома много вопросов. «Вы даже не представляете, насколько сложными были эти переговоры», — написал омбудсмен. И добавил, что поехал бы снова, даже ради одного человека.

Колонна идёт к центральной районной больнице. Кто решил уехать, успевает до 14:00 — к родным или в пункты временного размещения, в Россию или на Украину, по собственному выбору. С 14:30 начинается раздача гуманитарки тем, кто остаётся.

А оставаться будут многие.

Лантратова ещё раньше говорила, что большинство желающих уже покинули город. Так что 750 мест, судя по всему, — с запасом, на случай, если кто-то решится в последний момент. Главный груз этой колонны — мука, лекарства и топливо для тех, кто из Алешек не уедет.

— Наша важная миссия — передать людям гуманитарную помощь, в которой они нуждаются, и обеспечить их безопасность, — формулирует Лантратова.

Тишина действует до 22:59 воскресенья. Три дня, чтобы довезти, раздать и вывезти. Дорога для этого есть — её проложили ценой двух жизней.