Фото: REUTERS.

Фанерный комбинат на левом берегу Киева работает с 1908 года. Жильцы соседнего ЖК «Комфорт Таун» когда-то добивались закрытия его цеха из-за выбросов. По данным Минобороны, дышали они не только древесной пылью: под вывеской мебельной фабрики ЧАО «Фанплит» собирает и хранит дальнобойные FP-1 и FP-2 компании Fire Point. Этой ночью комбинат поразили снова, и уже не впервые.

По подсчётам украинских Воздушных сил, за ночь — 113 «Гераней» и «Гербер», из них 83 реактивные, четыре Х-59/69 и баллистика, число которой не называют. Главные направления — Киевщина, Полтавщина и Днепропетровщина.

Киев

Баллистика пришла ещё в 22:50. Кличко почти сразу написал о пожаре на складах в Дарницком районе. В том же районе, на Бориспольской, стоит «Киевский радиозавод». Минобороны называет его ракетным агрегатно-детальным заводом, который вместе с «Тримен-Украина» делает комплектующие для разведывательных и ударных дронов, в том числе дальних.

Утром Южный мост открыли для легковушек — в одну полосу и только с левого берега на правый. Пора добавить.

Киевская область

Электроподстанция ПС-330 «Новокиевская» в Хотове, у южной окраины столицы, по данным Минобороны, питает киевскую оборонку. Под удар она попадает второй раз за восемь дней. Областная администрация к утру о последствиях молчала.

Днепропетровская область

Свет в Днепропетровске пропал ещё до полуночи: глава ОВА Александр Ганжа насчитал больше 350 тысяч обесточенных абонентов в городе и пригородах. Ночью часть сети подняли, к семи утра город снова лёг. «Энергетики всю ночь работали, но система не выдерживает. Я не буду публично раскрывать лишних подробностей», — написал мэр Борис Филатов. Встали метро, трамваи и троллейбусы, вода — на генераторах, в Днепропетровске и части Павлоградского района ввели экстренные отключения. Минобороны свою цель в области называет — ПС-330 «Светлое», питавшая военные заводы Днепропетровска.

Полтавская область

В сводке её нет, но Воздушные силы ставят Полтавщину в тройку главных направлений. Около трёх ночи на Кременчуг пошла баллистика. Глава ОВА Виталий Дякивнич сообщил об ударе по «одному из промышленных предприятий» района, утром — о повторном. Какому именно — не уточняет. Местные мониторинговые каналы насчитали девять ракет на Кременчуг и Светловодск.

Море

Сухогруз, который, по данным Минобороны, вёз в Одессу военное имущество и грузы двойного назначения. Суда, идущие в Одессу, попадают в сводки почти ежедневно: с 24 октября это как минимум четвёртый.

Начинка, сборка, питание, подвоз — за одну ночь по всем четырём звеньям.

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