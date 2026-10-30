Платформа объявлений рассказала, сколько товаров покупают россияне на распродажах

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Интерес к сезонным распродажам остается высоким у россиян. Об этом рассказали в Авито с опорой на внутреннюю статистику. В среднем в рамках подобных акций на платформе обычно продается более миллиона товаров, а во время «Черной пятницы» в прошлом году пользователи приобрели более 1,5 млн товаров на общую сумму более 3 млрд рублей.

Статистикой платформа поделилась накануне старта осенней распродажи «Хватамба». Она приурочена к двум традиционным мировым акциям: «Черной пятнице» и «11.11». У «Хватамбы» есть особенность: корректность скидок контролирует специальный алгоритм. Он исключает из распродажи товары, стоимость которых была искусственно завышена перед началом акции, чтобы специальные предложения отражали реальные скидки.

Представители платформы говорят, что в этом году пользователи представят более 30 млн новых и ресейл товаров: от электроники и бытовой техники до одежды, аксессуаров и товаров для дома. Организаторы ожидают, что скидки будут достигать 90 %.

Представители платформы отмечают, что широкий ассортимент позволяет сравнивать предложения не только по цене, но и по состоянию, качеству и характеристикам товаров.

— Пользователи все чаще сравнивают цены и не готовы жертвовать качеством ради экономии, поэтому в подборках — и товары со скидкой от продавцов, и вещи с рук, которые в среднем на 22–32 % дешевле новых. Для продавцов же сезон распродаж — хорошая возможность быстрее найти покупателя на вещи, которыми они больше не пользуются, на фоне повышенного спроса, — отметила руководитель бизнес направлений «Распродажи, промо и мотивационные программы» Авито Елена Низовцева.