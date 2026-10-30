На днях ЕС отказал Литве, Латвии и Эстонии в выделении им дополнительных 500 миллионов евро на финансирование системы защиты от дронов Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

Американцам явно надоела деструктивная роль объединенной Европы в деле урегулирования российско-украинского конфликта. Как сообщило агентство Reuters, США призвали страны Прибалтики сбавить резкость своих высказываний в адрес России и сменить тон.

- Представители Пентагона в последние недели попросили ряд стран НАТО, включая Литву, Латвию и Эстонию, смягчить публичную риторику о российской угрозе. В Вашингтоне считают, что некоторые заявления европейских лидеров, например, о том, что Россия «загнана в угол» и действует всё более отчаянно, могут усиливать напряжённость и вредить безопасности Европы. Официально в Пентагоне комментировать содержание закрытых разговоров с союзниками отказались, — заявило агентство.

Но по его данным, одним из тех, кто озаботился данной проблемой, является начальник политического отдела Министерства обороны США Элбридж Колби. Именно он лично «советовал странам Балтии не «подначивать» и не провоцировать Россию публичными заявлениями. Отдельно эстонской делегации рекомендовали быть более сдержанной в коммуникации».

Ну, скажем прямо, никакой коммуникации у прибалтийских «микро-тигров» с Россией как не было, так и нет. А что касается их публичных высказываний о том, какие они грозные, как они могут ввести санкции и наказать Россию, которыми они с завидным постоянством портят воздух, то ветер носит их по миру, никого не тревожа. В конце концов, может быть, им так спокойнее, если они подобными аутотренингом уверяют себя, какие они мощные и сильные, и как все вокруг их боятся.

Начальник политотдела Министерства обороны США Элбридж Колби лично "советовал странам Балтии не подначивать и не провоцировать Россию публичными заявлениями". Фото: REUTERS.

Потому что на самом деле им реально страшно. В том числе и из-за того, что увлечённая «помощью» Украине Европа совсем перестала заботиться о своих членах. Вернее, у неё не хватает кошелька на всех, и на Украину, и на своих. Так, буквально вчера Еврокомиссия отказала Литве, Латвии и Эстонии в выделении им 500 миллионов евро на финансирование системы защиты от дронов. Риге, Вильнюсу и Таллину посоветовали обратиться к другим источникам получения денежных средств, из которых они могут получить хоть и меньше денег, но зато их получение более вероятно.

Отдельный акцент на Эстонии — это, по всей видимости, еще и тонкий намек главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, экс-премьеру этой республики, которая на своем нынешнем посту демонстрирует абсолютный непрофессионализм и собственную бесполезность. Мало того что она за два года не предприняла ни одной попытки наладить хоть какой-то диалог с Москвой (а в чем еще может заключаться задача дипломата, как не в налаживании отношений и проведении переговоров- ?), так она еще и сделала все, подобно своим предшественникам, чтобы конфликт продолжался с еще большим размахом.

Перед переговорами в трехстороннем формате и выборами в Конгресс Трампу совсем не нужны потявкивающие и провоцирующие мелкие прибалтийские шавки, возомнившие себя центром Вселенной, от которого зависит если не все, то многое. Он даже украинскому «просрочке» Зеленскому не позволяет выступать в этом амплуа. Тем более, не позволит неизвестным для него прибалтам, про которых он наверняка даже не подозревает, где они находятся.