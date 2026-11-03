Фото: Нейросеть

Вернуть объём щекам, убрать лишнюю кожу под подбородком, восстановить контур нижней челюсти — с такими задачами пациенты обращаются к пластическому хирургу после значительного похудения. Вес снизился, двигаться стало легче, а лицо выглядит уставшим и будто постаревшим. Что можно исправить с помощью операции, когда её планировать и какую роль в сохранении результата играют эндокринолог и косметолог? Разбираемся вместе с врачами.

Проблема налицо

Масштаб интереса виден по обращениям к специалистам. По данным опроса Американского общества пластических хирургов, 82% участвовавших в нём врачей получали в 2025 году запросы на консультации, связанные с применением современных препаратов для снижения веса. Это не означает, что изменения лица возникают у такого же процента пациентов. Но показывает, что эстетические последствия похудения стали заметной частью врачебной практики.

Особенно широко эту проблему стали обсуждать на фоне распространения препаратов на основе семаглутида и тирзепатида. В СМИ и социальных сетях даже появился термин «оземпик-фейс» — собирательное название изменений лица, которые замечают некоторые люди после похудения на такой терапии. Это, конечно, не медицинский диагноз. ДА и сама по себе проблема не нова: похожую картину врачи наблюдали и раньше у пациентов, существенно снизивших вес с помощью диеты или бариатрической операции — хирургического лечения ожирения.

Куда исчезает привычный объём

Под кожей лица жир распределён отдельными участками, которые специалисты называют пакетами. Они участвуют в формировании округлости щёк и плавных переходов между отдельными зонами. При похудении эти объёмы тоже могут уменьшаться. На лице даже сравнительно небольшие изменения хорошо заметны: появляются впадины, углубляются тени под глазами, резче очерчиваются складки вокруг рта.

«Пациентам я объясняю происходящее на примере палатки. Жир — это каркас лица, кожа — ткань, натянутая сверху. Если каркас быстро уменьшился, ткань провисает», — рассказывает пластический хирург клиники Селин Данила Кузин.

Кузин Данила Александрович, врач – пластический хирург. Фото: Клиника Селин

Форму лица поддерживают также кости, мышцы и связки. Но пример с палаткой помогает понять главное: если объём уменьшился, одной работы с поверхностью кожи может оказаться недостаточно. И наоборот: попытка добавить объём туда, где основная проблема в избытке кожи, не обязательно вернёт прежние контуры.

При естественном старении ткани меняются постепенно, годами. После значительного похудения потеря объёма может стать заметной за несколько месяцев. Возникает впечатление, будто лицо резко постарело.

Что может пластическая хирургия

Если появился выраженный избыток кожи, изменился овал, опустились ткани нижней части лица и шеи, консультация пластического хирурга помогает определить способ коррекции. Врач оценивает, какие изменения можно исправить, какой объём вмешательства потребуется и как пройдёт восстановление.

«Заполнять провисшую кожу объёмом — значит сделать лицо тяжелее. Целесообразно сначала определить, чего не хватает и что требуется переместить или убрать», — объясняет хирург Данила Кузин. При потере объёма может обсуждаться липофилинг — пересадка собственного жира из другой области тела. При избытке кожи и опущении тканей — подтяжка лица и шеи. В некоторых случаях эти методы сочетают.

У липофилинга тоже есть условия и ограничения. Часть пересаженного жира может рассосаться. Сохранившаяся жировая ткань продолжает реагировать на изменения массы тела. Если человек дальше худеет, результат способен меняться. Поэтому момент вмешательства важен не меньше, чем его техника.

Подтяжка предполагает восстановительный период. Хирург заранее обсуждает отёки, гематомы, рубцы, возможные изменения чувствительности и асимметрию. Результат зависит в том числе от последующей стабильности веса. Даже удачная операция не останавливает дальнейшие возрастные изменения и не делает кожу такой, какой она была двадцать лет назад.

Данила Кузин рассказал, что ждёт минимум шесть месяцев стабильного веса, прежде чем планировать окончательную коррекцию. Под стабильностью он понимает колебания в пределах двух-трёх килограммов. Это ориентир его работы с пациентами; готовность конкретного человека к операции оценивают на консультации.

Именно поэтому предложение подождать тоже может быть частью лечения. Если вес продолжит снижаться, лицо будет меняться и после операции. До вмешательства также важно разобраться с анемией и дефицитами питания: если они есть, следует добиться контроля хронических заболеваний. Достаточность питания имеет значение и для заживления, подчёркнул хирург.

О приёме средств для снижения веса обязательно должен знать анестезиолог: данные препараты могут замедлять опорожнение желудка, что учитывают при подготовке к наркозу. Решение о приёме препарата перед операцией принимают врачи. Самостоятельно устраивать перерыв «на всякий случай» не нужно.

Почему важна помощь эндокринолога

Чтобы результат коррекции был устойчивым, важно понимать, как дальше будет меняться вес. Эти вопросы обсуждают с эндокринологом. На приёме врач выясняет, удаётся ли полноценно есть, не появились ли слабость, заметное снижение силы или другие жалобы. По результатам беседы и осмотра он решит, нужны ли обследования и коррекция питания, показана ли лекарственная терапия, ее доза, длительность.

Эндокринолог Seline Clinic Людмила Капустина обращает внимание на постоянное соблюдение рационального питания, содержание достаточного количество белка, витаминов и микроэлементов. Крайне необходима физическая активность, которая помогает сохранять мышцы. Прогулки полезны, но умеренные силовые нагрузки решают отдельную задачу: дают мышцам стимул работать. Их подбирают с учётом возраста, подготовки и сопутствующих заболеваний.

Капустина Людмила Анатольевна, врач-эндокринолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Фото: Клиника Селин

Та же логика касается темпа снижения веса и его удержание. Его обсуждают с лечащим врачом, который учитывает исходное состояние, переносимость назначенной терапии. Самостоятельно менять дозу ради внешности или значительно урезать объем пищи, чтобы скорее закончить похудение, не стоит.

«Не назначайте самостоятельно себе препараты для снижения веса, не отменяйте назначенную терапию и не делайте перерывы в лечении. Обсудите это с лечащим врачом», — напоминает Людмила Капустина.

Когда подключается косметология

Косметолог клиники Селин Эльмира Зальцзейлер отмечает: пациентов тревожит ощущение, что исчез привычный облик. Человек хотел выглядеть стройнее, а теперь кажется себе старше или болезненнее. Помощь начинается с выяснения, что именно изменилось: сухость кожи, потеря объёма и опущение тканей требуют разного подхода.

При выборе процедуры специалист смотрит на лицо в покое и при мимике, уточняет динамику веса и предыдущие вмешательства. Важно рассказать обо всех препаратах и о том, планируется ли дальнейшее похудение. Иначе врач будет оценивать лицо, не зная, что его объёмы продолжают меняться.

Начать нужно с фотографий. Снимки анфас, в профиль и вполоборота при одинаковом освещении и положении головы на определенном фоне помогают оценивать динамику. Они полезнее сравнения случайных селфи, на которых свет и ракурс каждый раз другие. Для врача это возможность увидеть, где действительно изменился объём, а для пациента — спокойнее отслеживать перемены.

При выборе коррекции имеют значение возраст, исходное строение лица, состояние кожи, объем потерянного веса и темп его снижения. Молодая кожа обычно лучше приспосабливается к изменению объёмов. В среднем возрасте похудение может накладываться на уже заметное снижение её упругости. После менопаузы дополнительную роль играют гормональные изменения. При этом сам возраст ещё не определяет, понадобится ли человеку процедура или операция.

«Менопауза меняет исходные условия, но не диктует конкретную процедуру», — подчёркивает Эльмира Зальцзейлер. Врач оценивает кожу и пропорции лица, а также то, какого результата хочет сам пациент.

Специалист советует не начинать заранее борьбу со всеми возможными изменениями: «Сделайте исходные фотографии, наладьте базовый уход и наблюдайте за изменениями. Помните, что введение филлеров и проведение аппаратных процедур проводится строго по конкретным показаниям, которые определяет врач косметолог, а значит не может носить профилактического характера».

Зальцзейлер Эльмира Алмановна, врач-косметолог, дерматовенеролог. Фото: Клиника Селин

В разговоре с корреспондентом КП Эльмира Зальцзейлер вспомнила пациентку, которая скрыла от неё использование средств для снижения веса. В тот период у пациентки усилились мелкие морщины и заломы, а аппаратные процедуры стали менее эффективными. Специалист решила сделать паузу, а затем вернулась к восстановлению кожи и структуры лица. Этот случай из её практики показывает, как важно обсуждать лечение целиком: информация, которая кажется не связанной с косметологией, может повлиять на план помощи.

Если основная проблема в недостатке объёма, врач может обсуждать филлеры — инъекционные препараты, которые позволяют его восполнить в определённых зонах. Здесь важны точность и умеренность. Стремление сразу вернуть щёкам прежнюю округлость способно привести к избыточной коррекции, особенно когда человек ещё худеет. Увеличение объёма само по себе не гарантирует более естественного и свежего вида.

Инъекции требуют медицинской квалификации и знания анатомии. Помимо отёков и синяков, возможны серьёзные осложнения при попадании препарата в сосуд. Поэтому обсуждать нужно не только ожидаемый эффект, но и риски, а также действия врача, если возникнет осложнение.

Если беспокоят морщины, связанные с работой определённых мышц, может быть уместен ботулотоксин — препарат, временно уменьшающий их активность. Однако потерянный жир он не возвращает. Как поясняет косметолог, назначать его только потому, что человек получает терапию для снижения веса, оснований нет: нужна конкретная задача, которую эта процедура способна решить.

Если после похудения кожа стала менее упругой и появились признаки гравитационного птоза (кожа немного провисает), врач может рассмотреть аппаратные процедуры для коррекции этих изменений. Конкретную методику и протокол он подбирает после осмотра, учитывая состояние кожи, степень потери объема мягких тканей и зону коррекции. Врач заранее объясняет какие изменения можно исправить, используя данный аппарат и какого результата можно ожидать.

Конкретную методику подбирают после осмотра, учитывая состояние кожи, степень потери объёма мягких тканей и зону коррекции. Врач заранее объясняет, на какие изменения направлена процедура и какого результата можно ожидать.

У ряда пациентов есть сразу несколько изменений. Тогда врач может предложить сочетание методов и распределить их по времени. Это не означает, что нужно немедленно пройти весь доступный набор процедур. Иногда полезнее сделать меньше, оценить результат и посмотреть, как меняется лицо после стабилизации веса.

«Я бы не привязывала частоту процедур к фиксированному числу потерянных килограммов. Правильнее ориентироваться на изменения лица, скорость снижения веса, стабильность результата и конкретную задачу процедуры», — говорит Эльмира Зальцзейлер.

Что действительно может уход

Уход за кожей остаётся полезным и во время похудения, и после него. Мягкое очищение, увлажнение и защита от солнца помогают решать повседневные задачи: уменьшать сухость, поддерживать кожный барьер, предупреждать дополнительное повреждение ультрафиолетом. Но крем не восполнит утраченный подкожный объём и не уберёт значительный избыток кожи.

Косметолог поясняет: ретиноиды — средства на основе витамина А и его производных — применяют для работы с мелкими морщинами и текстурой кожи. Кислоты преимущественно воздействуют на её поверхность. Такие средства подбирают с учётом чувствительности и переносимости: раздражение не приблизит желаемый результат. Если кожа стала суше и реагирует на привычную косметику, уход стоит пересмотреть вместе со специалистом.

Отдельная тема — добавки с коллагеном, белком, который обеспечивает коже прочность. По оценке косметолога, их возможный косметический эффект невелик, а польза остаётся предметом обсуждения. Они не заменяют полноценного питания и не решают задачу восстановления жирового объёма.

Поэтому на консультации полезно сформулировать конкретную жалобу. «Кожа стала сухой», «провалились виски», «изменился овал» — это разные отправные точки. Так врачу проще объяснить, что можно улучшить выбранным методом, а что останется за пределами его возможностей.

Фото: Нейросеть

Снова узнать себя в зеркале

Начать заботиться о внешности можно до стабилизации веса. Но между ежедневным уходом, небольшой коррекцией и операцией есть существенная разница. Когда основные изменения уже произошли и дальнейший план лечения определён, легче выбрать объём помощи.

«Цель — чтобы человек выглядел отдохнувшим и узнавал себя в зеркале», — говорит пластический хирург Данила Кузин. Такая цель оставляет место и для улучшения внешности, и для сохранения индивидуальных черт. А понятный план помогает двигаться к ней без попыток исправлять каждую новую складку очередной процедурой.

Пластический хирург, эндокринолог и косметолог оценивают разные стороны одной проблемы, возникающей у пациентов после значительного снижения веса, а именно изменения лица. Хирург определяет возможности восстановления объёма и положения тканей, эндокринолог следит за лечением и состоянием организма во время снижения веса, косметолог помогает выбрать уход и подходящую коррекцию в этот период. Только такой комплексный, согласованный подход к ведению пациентов является залогом стабильного и долгосрочного результата, когда «снова можно узнать себя в зеркале».