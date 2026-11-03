Чистка Донбасса

На нескольких направлениях СВО нашим войскам продвинуться помогла погода - туман лишал противника «беспилотного контроля».

КАТОК В ДНР

Подразделения «Центра» за неделю освободили Первомайское и Сергеевку в ДНР.

Командир штурмового взвода Вячеслав Козак отметил: боевики подготовились к жесткой обороне своих позиций в Сергеевке слабо.

В видео Минобороны РФ он описал дело так:

- Заходили скрытно. Мы зашли с тех участков, где нас не ждали. Тут враг чаще сбегал. По ним видно было - они не подготовлены. Не могут держать позиции...

Стрелок Ильгизар Резванов добавил, что противника удалось удивить:

- Мы один дом зачистили - переходим в соседний. А там уже никого нет. Сбежали...

Минобороны России освобождение Сергеевки обозначило так:

- Перерезали пути снабжения ВСУ. Противника лишили возможности подвоза имущества и боеприпасов. Мы стали накапливать личный состав для штурмовых действий.

Нашим штурмам пришлось преодолеть большие участки открытой местности. С реками и болотами. Колючая проволока, «ягоза», «путанка». Минно-взрывные заграждения.

В российском оборонном ведомстве уточнили:

- Корректировка маршрутов шла с помощью разведывательных БПЛА. Они предупреждали об опасности и находили удобные пути.

При штурме Сергеевки применялась тактика тотального подавления огневых средств противника.

ЮЖНЕЕ И ВОСТОЧНЕЕ

Бойцы «Востока» подняли наши флаги над шестью поселками. Омельник, Тимошевка, Червоный Яр, Мировка и Общее в Запорожской области и Великомихайловка в Днепропетровской области.

Село Общее очистили бойцы 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса.

Замкомандира взвода с позывным «Беркут» рассказал:

- Обстановка в воздухе напряженная. Группы заводили не спеша. Контроль с неба плотный. Враг активно работал FPV-дронами и тяжелыми дронами со сбросами. Минировал подходы...

А вот что поведал штурмовик с позывным «Марк»:

- Подобраться к таким позициям сложно. Делались подкопы. Даже под разбитым зданием были блиндажи и замаскированные выходы. Использовались датчики движения. С воздуха постоянно шло наблюдение...

Штурмы зачистили до 200 строений.

Военный эксперт Андрей Марочко так оценил успех по освобождению Мировки:

- Это расширило зону контроля группировки «Восток». И создало условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области.

Здесь наши бойцы взяли под контроль район общей площадью более 10 квадратных километров.

Червоный Яр брали бойцы 155-го полка 55-й дивизии. Комвзвода с позывным «Бальтазар» рассказал:

- Это был высотный стратегический объект. Подойти было сложно. Открытый участок местности большой оказался. Приходилось двигаться в туман и ливень.

Похожая история была с освобождением Тимошевки.

В поселок бойцы заходили под проливной дождь и в густой туман. Большинство зданий лежало в руинах. А под ними были траншеи, выход из которых мог быть в конце улицы. Где боевики и оборудовали блиндажи. Что их не спасло...

Подразделения «Днепра» выбили врага из Малокатериновки и Юльевки Запорожской области.

Командир десантно-штурмовой роты с позывным «Ветер» описал взятие Юльевки так:

- Наши штурмовики преодолели оборонительные рубежи противника. Под наш контроль перешли ключевые точки, обеспечивающие дальнейшее продвижение на данном направлении.

Он считает, что личный состав его подразделения проявил высокий уровень боевой выучки и взаимодействия при выполнении поставленных задач.

В МО РФ подчеркнули:

- Освобождение Юльевки создало благоприятные условия для развития наступления подразделений группировки войск «Днепр» на Запорожском направлении. Боевая работа десантников-штурмовиков продолжается.

Также подразделения 35-й армии закрепились в Омельнике и вынудили ВСУ оставить село, которое связывало Ореховский укрепрайон с линией обороны по реке Верхняя Терса.